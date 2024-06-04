Klaus Mäkelä i aksjon – her under konsert med den argentinske cellisten Sol Gabetta i Sjostakovitsj’ Cellokonsert nr. 1 i nov

Oslo-filharmonien og Klaus Mäkelä spiller på en rekke prestisjetunge festivaler og i noen av verdens mest kjente og anerkjente konserthus denne sommeren og høsten. Noen av konsertene startet denne uken, i Amsterdam i går, og Paris i kveld. (Foto: John-Halvdan Olsen-Halvorsen)

AktueltKunstmusikk

Oslo-filharmonien og Mäkelä fra prestisjesal til prestisjesal

Publisert
04.06.2024
Skrevet av
Jens-Eirik Larsen

Listen over riktige og viktige konserthus som Oslo-filharmonien skal besøke i sommer og høst er lang og karrierebyggende.

Det var utsolgt hus i Consertgebouw i Amsterdam mandag 3. juni, som det også er i Philharmonie de Paris i kveld (4. juni). Alt tyder på at det blir fullt også i Wiener Konzerthaus senere i uken (6. og 7. juni). På programmet står verk av Brahms, med flere forskjellige solister, og med Mäkelä selv som cellosolist i Wien.

Strålende salg
Videre er det Salzburg Festspiele (21. august), også der er det utsolgt når det skal spilles Tsjaikovskij og Sjostakovitsj med Lisa Batiashvili som solist. Få dager senere (1. september) på Musikfest Berlin, blir det Mäkelä-show i Berlin-filharmoniens største sal.

Og salget går godt. I markedsføringen av konserten gjør festivalen et nummer av Mäkeläs fast track-karriere, og at det nå er to år siden hans «brilliante Berlin-debut med Concertgebouw-orkesteret».

Men arrangøren har ikke noe norsk fokus, og retter i stedet oppmerksomheten mot at Mäkelä bringer med seg musikk fra sitt hjemland Finland; musikk av finske Einojuhani Rautavaara og Kaija Saariaho, pluss Sjostakovitsj’ symfoni nr. 5.

Musikverein i oktober
Og når senhøsten kommer er det Stravinskij og Tsjajkovskij som gjelder i Brüssel (27. oktober), mens i det legendariske Musikverein i Wien (30. oktober) er det Beethoven og Bartok som står på plakaten.

I Musikvereins store sal, kjent fra utallige nyttårskonserter, får Mäkelä selskap av en annen superstjerne, Leif Ove Andsnes, og billettsalget er ennå ikke åpnet. Mäkelä og Andsnes skal trekke publikum også i Elbphilharmonie i Hamburg (1. november).

De øvrige konsertene i Tyskland, i Stuttgart (29. oktober), i Hamburg (2. november) og Dortmund (3. november), byr på komposisjoner av Enescu, Stravinskij og Tsajkovskij.

 

Klaus MäkeläOslo-Filharmonien

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ofo og Klaus Mäkelä da Mäkelä mottok Sibelius prisen i nov

Maestro Mäkelä åpner alle dører

Oslo-filharmonien er velkommen på Europas mest prestisjerike konsertscener. Takket være Klaus Mäkelä. – Det er ingen tvil, det er dirigenten...

Klaus Mäkelä

Oslo-Filharmoniens sjefdirigent Klaus Mäkelä slutter

Tirsdag ettermiddag ble det kjent at den finske stjernedirigenten ikke fornyer kontrakten når den går ut i 2027.

Klaus MakelaP hoto: Marco Borggreveall rights reserved

Tårevåte klagesanger, lysende improvisasjoner og i år kommer julekvelden i mars

Oslo-Filharmonien har flyttet julekvelden 2022 til 25. mars. Ballade har fått klemme på pakkene. Vi har også hørt tre andre...

Rebecka Ahvenniemi – komponist, filosof, skribent

Symfoniorkesteret: En infantil institusjon?

Komponist, filosof og skribent Rebecka Ahvenniemi mener at Oslo-filharmoniens programmering er et symptom på underliggende problemer i den symfoniske kulturen....

Klaus Mäkelä

Beethovens niende symfoni: Hvor går Oslo-Filharmonien?

Oslo Konserthus var smekkfullt den 4. januar, med stående, brakende applaus. Stort orkester, fire sangsolister, fullt kor – og lansering...

Flere saker

Phønix

Ballade jazz: Eksplosiv djublytting – og årets juleplate

Fem plater du kan ta med deg inn i juleferien. Og ei juleplate!

Yngvar Kjus

Yngvar Kjus ny førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Universitet i Oslo

Forsker på forholdet mellom musikk og medier.

Marit Soldal (DJ Soldal), Anniken Jess Iversen (Anana), Sara Angelica Spilling (Sara Angelica), Kine Sandbæk Jensen (Pieces of Juno) Foto:

Synliggjør kvinner i en mannstung sjanger

Plateselskapet og kollektivet KOSO feirer ett år. Gjennom økt synlighet og bevisstgjøring skal de være del av å fremme kvinner...