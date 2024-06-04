Oslo-filharmonien og Mäkelä fra prestisjesal til prestisjesal

Listen over riktige og viktige konserthus som Oslo-filharmonien skal besøke i sommer og høst er lang og karrierebyggende.

Det var utsolgt hus i Consertgebouw i Amsterdam mandag 3. juni, som det også er i Philharmonie de Paris i kveld (4. juni). Alt tyder på at det blir fullt også i Wiener Konzerthaus senere i uken (6. og 7. juni). På programmet står verk av Brahms, med flere forskjellige solister, og med Mäkelä selv som cellosolist i Wien.

Strålende salg

Videre er det Salzburg Festspiele (21. august), også der er det utsolgt når det skal spilles Tsjaikovskij og Sjostakovitsj med Lisa Batiashvili som solist. Få dager senere (1. september) på Musikfest Berlin, blir det Mäkelä-show i Berlin-filharmoniens største sal.

Og salget går godt. I markedsføringen av konserten gjør festivalen et nummer av Mäkeläs fast track-karriere, og at det nå er to år siden hans «brilliante Berlin-debut med Concertgebouw-orkesteret».

Men arrangøren har ikke noe norsk fokus, og retter i stedet oppmerksomheten mot at Mäkelä bringer med seg musikk fra sitt hjemland Finland; musikk av finske Einojuhani Rautavaara og Kaija Saariaho, pluss Sjostakovitsj’ symfoni nr. 5.

Musikverein i oktober

Og når senhøsten kommer er det Stravinskij og Tsjajkovskij som gjelder i Brüssel (27. oktober), mens i det legendariske Musikverein i Wien (30. oktober) er det Beethoven og Bartok som står på plakaten.

I Musikvereins store sal, kjent fra utallige nyttårskonserter, får Mäkelä selskap av en annen superstjerne, Leif Ove Andsnes, og billettsalget er ennå ikke åpnet. Mäkelä og Andsnes skal trekke publikum også i Elbphilharmonie i Hamburg (1. november).

De øvrige konsertene i Tyskland, i Stuttgart (29. oktober), i Hamburg (2. november) og Dortmund (3. november), byr på komposisjoner av Enescu, Stravinskij og Tsajkovskij.