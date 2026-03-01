Forfatter: Thomas Erma Møller
Kammeropera om kvinnekamp
Økt engasjement og kunnskap om undertrykkelse og vold mot kvinner er hovedbudskapet i Cecilie Ores nye kammeropera til tekst av...
Nasjonalnostalgi og regionalromantikk
Personlige nordlandsbilder og en nasjonalromantisk stumfilm er paret med melankolsk-nostalgisk folkemusikk på Riksscenen i Oslo. Er det en bølge av...
Festspillenes forviklinger
KOMMENTAR: Festspillene i Bergen skulle skape linjer i programmet med kategoriene Fornøyelser, Forbindelser og Forstyrrelser. I stedet er det blitt...
Luftspeilinger i Bergen
Simon Steen-Andersens visjon er å gi like mye til en døv som til en blind, og resultatet er forbløffende –...
Til Dovre faller!
ANMELDELSE: Historisk mange institusjoner står bak den nasjonale festforestillingen «Kong Nor». Det har gitt lekre kostymer og stor variasjon, men...
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
Livets skjørhet
ANMELDELSE: Ragnhild Berstads verk «Requiem – underveis» ble urfremført under Kirkemusikkfestivalen i Oslo.
Klangen av Kilden
– Denne salen er en Lamborghini. Nå må vi lære oss å kjøre den, sa dirigent Rolf Gupta under Kildens...
Tubajul
Tuba og julemusikk er som chili og kaffe, mener Øystein Baadsvik.
Petrenko på prøve
Energi, entusiasme og engasjement – Vassily Petrenko kan være akkurat det Oslo-Filharmonien trenger.
Tidløse kvaliteter
ANMELDELSE: Ultima-møtet mellom Mahler, Iberg og kinesisk poesi ble behandlet med tydelighet, intensitet og nerve, mener Ballades anmelder.
Da Oslo Filharmonien møtte veggen
ANMELDELSE: Yuja Wang spilte foran mildertidig akustikk-vegg da hun gjestet Oslo Konserthus torsdag.
Korklang, kveding og klassisk
Hvordan kan folkemusikk fremme formidlingen av nye kunstmusikalske uttrykk?
Å fullende det ufullendte
Denne uken kan du høre det uhørte. Johan Svendsens ufullførte 3. symfoni er rekonstruert av Bjørn Morten Christophersen.
Gamle sanger om igjen
Det er ofte bedre å spørre hva man kan, heller enn hva man skal. Tre nye utgivelser tester ut alternative...