Springbrett til klassisk karriere

I ni år har Tone M. Birkeland ledet Bergen Unge Kammerorkester. Her driller hun unge talenter i hvordan det er å være profesjonell musiker.

Av Ida Svingen Mo (tekst) og Thomas Olsen (foto), Neubrandenburg

— Jeg piner de, flirer sjefen i Bergen Unge Kammerorkester Tone M. Birkeland, som både er dirigent og spillende leder.

— På mange måter er det en luksusjobb fordi jeg får arbeide med kremen av unge klassiske musikere i Bergen. Men jeg prøver å drille de i hvordan det er å være profesjonell musiker og det handler om spilling, spilling og atter spilling, understreker Birkeland, som selv er fiolinist i Bergen Filharmoniske Orkester.

I 2001 tok de to unge bergensmusikerne Morten Nome og Katrine Pedersen kontakt med Birkeland. De savnet et kammerorkester for ungdom i Bergen og spurte om hun kunne tenke seg å være med på å etablere et tilbud.

— Det var jeg. Og så satte vi i gang. Vi plukket ungdommer som vi visste holdt et visst nivå og som var tilgjengelige. Faren til Katrine ble daglig leder og jeg ble spillende leder og dirigent. Fire måneder sendere hadde vi vår første konsert. Det var en vanvittig dugnadsånd.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Krakow og Kina

Ni år senere møter Ballade Tone M. Birkeland og hennes 18 kammermusikere i den tyske byen Neubrandenburg, noen timer nord for Berlin. Her er de for å spille med kollegaer fra Tyskland og Latvia under det årlige ungdomsorkestertreffet i bundeslandet Mecklenburg-Vorpommern.

— Vi ble inviterte til å delta her på anbefaling av 1.konsertmester ved Berlineroperaen, Tomasz Tomaszewski, som jeg har vært elev hos tidligere. Han har møtt Kammerorkesteret ved flere anledninger og har latt seg begeistre av det vi driver med.

I Neubrandenburg spilte Bergen Unge Kammerorkester konserter tre kvelder på rad i konsertkirken, i tillegg til flere små opptredener rundt omkring i byen. Men det er ikke første gang orkesteret reiser utenlands for å spille.

— Tidligere har vi spilt i New York, Helsinki, Krakow og Berlin. Det begynte med at vi arrangerte utenlandsturer annethvert år, men nå har det blitt oftere. Stort sett har vi organisert alt selv, men det hender også at vi nyter godt av kontakter. Dirigenten i Bergen Filharmoniske Orkester, David Stewart, har for eksempel satt i stand en miniturné i Kina, som vi skal på nå, forteller Birkeland.

Eva Camilla Eikaas Stalheim (f.v.), Stefan Bivand og Ingeborg

Ekeland under prøver i Neubrandenburg (foto: Thomas Olsen)

Rekruttering til Harmonien

Bergen Filharmoniske Orkester har støttet Kammerorkesteret både finansielt og kunstnerisk helt fra oppstarten i 2001.

— De ser på Kammerorkesteret som et sted hvor de potensielt kan rekruttere fremtidige medlemmer.

Bergen Kommune har også det unge orkesteret som fast post i budsjettet. De startet med 15.000 kroner og har gradvis økt beløpet. Nå får orkesteret 150.000 kroner i kommunal støtte.

— Det er fantastisk, men også helt nødvending at vi har kommunen og Harmonien i bunn. På grunn av finanskrisen merket vi at mange private givere falt helt vekk. Da kom kommunen på banen med en gang og i fordoblet støtten.

Også Sparebank Vest sponser Kammerorkesteret og i år har de også blitt tildelt Brynhildsens Legat.

Allikevel må orkesteret snu og vende på hver krone, som Birkeland sier.

Den spillende lederen skulle derfor ønske at pressen skrev mer om Kammerorkesteret.

— Vi har ikke råd til annonsere i avisene og jeg syns det er synd at de ikke skriver mer om hva vi driver med. Men det er ingen vits i å ringe til avisene. Det har jeg prøvd så mange ganger. De skriver ikke en gang om Bergen Filharmoniske Orkester når vi reiser ut på viktige turneer.

— Er det for dårlig kunnskap i redaksjonene?

— Jeg vet ikke om det er det eller om de ikke har kapasitet til å sette inn folk. Men det er generelt slik for alle som driver med klassisk musikk i Bergen. Det er lite oppmerksomhet rundt oss. Vi får håpe det blir bedre

Bergen Unge Kammerorkester spilte tre konserter i

Neubrandenburg konsertkirke i helga (foto: Thomas Olsen)

På rett vei

Men Birkeland understreker at orkesteret har fått etablert en fast publikumsskare i Bergen og hun merker at interessen er økende.

— Det er først i det siste at jeg føler at ting har begynt bli lettere. Nå har vi begynt å bli mer kjent og jeg merker at vi høster mer anerkjennelse. Etterhvert har vi også fått en del spilleoppdrag som vi får betalt for. Under Festspillene i år spilte vi for eksempel på Kongelunsjen og det var veldig gøy. Og til høsten skal vi urfremføre et verk av Ødegaard, en orgelkonsert. Det gleder vi oss til.

Birekland mener orkesteret har utviklet seg mye i løpet av de ni årene det har eksistert.

— Jeg syns vi har fått til mye og jeg håper at vi skal utvikle enda mer presisjon og et større repertoar i årene som kommer. I år har vi ganske mange nye medlemmer, men det er alltid en stamme av mer erfarne musikere med. De lærer mye av hverandre. Men det er klart at profesjonaliteten aldri vil bli helt optimal når du har med ungdom på 16 år å gjøre, påpeker Birkeland.

Flere av de som begynte i orkesteret er endt opp med å bli profesjonelle musikere.

— Tanken er at vi skal være et springbrett til å komme inn på Griegakademiet og andre musikkutdannelser. Det har vi i mange tilfeller lyktes med. Og noen av våre tidligere medlemmer er nå profesjonelle utøvere, for eksempel bratsjist Linda Bønes. Hun er nå ansatt i Ålesund Strykekvartett og er godkjent musiker i Bergen Filharmoniske Orkester.

Mozart-ros

Til Tyskland hadde Kammerorkesteret med seg noter av flere norske komponister.

— Både Grieg, Halvorsen, Ødegaard og Bull er med, forteller Tone M. Birkeland.

— Vi har også spilt Mozart og det er jo ekstra skummelt når man er i Tyskland. Heldigvis fikk vi god respons. På forhånd hadde jeg lurt på om vi virkelig kunne spille Mozart her, så det var gøy at det gikk så bra, ler hun.

— Hvordan er rekrutteringen til orkesteret?

— Det kunne vært bedre, men det går i bølgedaler. Bergen er ingen stor by og miljøet er lite. Slik vil det alltid være, derfor må vi prøve å skape lyst hos ungdom til å spille videre. Jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, sier Birkeland om orkesteret som feirer 10-års jubileum neste år.