Begrenset effekt

Maylen Rusti brukte «crowdfunding»-nettside for å få råd til å spille inn debutplata. Men uttellinga var dårligere enn forventa.

Låtskriver og artist Maylen Rusti fikk et tilbud hun ikke kunne avslå.

Produsent Brad Albetta, som har jobbet med folk som Emmylou Harris, Rufus Wainwright, Sean Lennon og Willie Nile, og er gift med Martha Wainwright, ville produsere debutplata hennes i studioet sitt i Williamsburg, New York.

Rusti studerer til vanlig musikk i København og til tross for at Albetta selv skulle ha et beskjedent honorar, var utgiftene til å spille inn plate uoverskuelige for 23-åringen som opprinnelig kommer fra Bergen.

–Det var da jeg bestemte meg for å prøve crowdfunding. Jeg hadde blitt oppmerksom på konseptet gjennom et foredrag på by:Larm, forteller Maylen Rusti når Ballade møter henne i New York i forbindelse med plateinnspillinga.

Ukomplisert oppstart

Hun registrerte prosjektet sitt på en amerikansk crowdfunding-side som heter IndieGoGo.com.

–Hvorfor amerikansk, og ikke for eksempel ?

–Den fant jeg ikke da jeg gjorde research. Men det er jo fantastisk at det eksisterer et norsk alternativ. Jeg valgte IndieGoGo fordi flere musikere var registrerte der og jeg så at stort sett alle fikk inn pengene de trengte til prosjektene sine.

–Hvor tidkrevende var arbeidet med å sette opp prosjektet?

–Det ligger ikke mer enn et par dagers arbeid bak oppføringen av crowdfundingen. Jeg la frem budsjettet mitt for plateinnspillinga og presenterte meg selv med en liten tekst, samt en video. I etterkant tok det derimot litt tid hver dag for å sende kampanjen rundt og dele den med venner. Jeg sendte mail til både venner og bekjente, i tillegg til noen firmaer og aviser, og delte crowdfunding-linken ukentlig på facebook.

–Kan du estimere noen timelønn?

–Det er vanskelig. Men hvis man regner to dager med oppføring av kampanjen, får man en ganske god timesbetaling.

Amerikansk fenomen

Det koster ingenting å melde på prosjektet sitt hos IndieGoGo, men de vil ha 10 prosent av summen man til slutt får inn. Andre crowdfunding-tjenester opererer med andre modeller.

–Hvor lang var veien fra oppmerksomhet rundt crowdfunding-prosjektet ditt til faktiske donasjoner?

–De fleste donasjonene kom fra venner, familie og noen fans som også kjenner til meg og musikken min. I starten gikk det litt tregt fordi folk ikke hadde hørt om crowdfunding tidligere. Jeg brukte ganske mye tid på å forklare hva det går ut på. I tillegg hadde jeg en ganske lang tidsramme, cirka 83 dager. Så de fleste som donerte, donerte mot slutten.

–Kan crowdfunding-inntektene erstatte en bijobb når man er uetablert som artist?

–Det kan på ingen måte sammenlignes med en deltidsjobb, da man ikke kan forvente fast inntekt. Crowdfunding skal etter min mening brukes til enkeltstående prosjekter som du har behov for hjelp til å finansiere, og som folk også kan ha interesse av å bidra til. Fans syns ofte det er stas å være med på å finansiere, eller investere, i sitt idols nye album, mener Rusti.

Selv tilbød hun gratis konsertbilletter og den fremtidige debutplata til de som sponset prosjektet hennes.

–Det blir litt som en god gammeldags byttehandel. Du gir og får. Men jeg tror ikke det først og fremst er derfor folk støtter. I mitt tilfelle må de jo vente opp til et halvt år før de får plata i hendene.

Hadde forventet mer

Etter tre måneder hadde Rusti fått inn $1670 av de $8000 hun hadde bedt om.

–Hadde du forventet å få inn mer?

–Ja, for å være ærlig hadde jeg i utgangspunktet forventet mer. Men etterhvert som jeg så i hvilket tempo det gikk – og med tanke på at de fleste som bidro var venner og fattige studenter som meg selv – snudde det til å bli slik at jeg satt enormt pris på de små, men mange bidragene som kom inn.

–Du ble ikke skuffet over å ikke få inn mer enn 15 prosent av det du hadde spurt om?

–Hvis jeg hadde fått mer, ville det selvfølgelig ha gjort ting enklere. Men nei, jeg er ikke skuffet. Tvert i mot er jeg utrolig takknemlig over det jeg fikk.

Stakkarslig

Rusti tror nordmenn er skeptiske til crowdfunding fordi det fremdeles er et forholdsvis ukjent fenomen.

–Kronerulling høres fort litt stakkarslig ut. Det kan virke veldig feil ut å be om så mye penger til seg selv. Selv om pengene ikke går til meg, men til produsent, musikere og alt det andre som koster når man spiller inn plate. I USA ber man om penger til alt fra sin fars 60-års lag til plateinnspillinger. Det er vanlig at folk hjelper hverandre på den måten.

Til tross for begrenset suksess med crowdfunding oppfordrer hun andre uetablerte musikere til å benytte seg av den digitale kronerullingen.

–Ja, jeg vil absolutt anbefale andre artister til å sjekke ut crowfunding, Jo flere som gjør det, desto mer populært blir det og da forstår også flere folk hva det dreier seg om, mener Maylen Rusti.

–Vil du vurdere å bruke crowdfunding neste gang du spiller inn plate?

–Det kan jeg godt finne på å gjøre. Men det forutsetter at det blir mer populært. Jeg syns godt vi kan la oss inspirere litt av den fine amerikanske modellen, hvor alle støtter alle. Det er jo det crowdfunding handler om.