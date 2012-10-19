Blissard i deluxe-versjon?

Johan Harstads bok om Motorpsycho-albumet i stive permer. Kanskje.

Morgenbladets topp 100-albumserie har allerede fostret bokutgivelser om de 11 første albumene. Tidligere har for eksempel Frode Grytten, Stig Sæterbakken, Ketil Bjørnstad, Gro Dahle, Bernt Erik Pedersen og Fredrik Wandrup skrevet om a-ha, De Press, Radka Toneff, deLillos, Kjøtt og Jan Garbarek.

Den 23. november står 12. plass på lista for tur og det er Motorpsychos Spellemannsvinnende album «Blissard» fra 1996 som nå blir behandlet i bokformat.

Forfatter Johan Harstads bok kommer i heftet pocket-utgave, som de tidligere bøkene, men denne gangen er også muligheten for å skaffe seg boken med stive permer tilstede.

Det skjer gjennom crowdfunding-konseptet New Jelly, hvilket betyr at de som er interessert i Harstads fortelling om «Blissard» må betale 299 kroner på forhånd og innen 5. november.

Om hardcoverversjonen av Harstads bok blir en realitet vil den bestå av 330 sider. Om trykkekostnadene på 30.000 kroner blir dekket på denne måten, noe som tilsvarer 100 bøker, vil boken gå i trykken og de som har betalt vil få den i posten av utgiver Falck Forlag.