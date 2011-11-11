Ser til Europa

Crowdfundingselskapet New Jelly kan foreløpig ikke vise til mye aktivitet, men har planer om å utvide virksomheten.

Crowdfunding handler om å selge en idé til folk som kan bidra til å forhåndsfinansiere for eksempel en plateinnspilling. Som , er ikke det alltid så lett.

New Jelly driver nettbasert crowdfunding og startet opp tidligere i år. Nå har New Jelly fått inn profilerte personer som Christer Falck og Thomas Seltzer på eiersiden, og satser på å ta et steg videre fra testversjonen som ligger ute nå. Oversikten over «populære prosjekter» er per i dag temmelig nedslående: Prosjektene har fått inn svært lite, gjerne bare 1% av midlene de ønsker seg.

— Vi slipper nesten ikke gjennom noen ting nå. Det som kommer ut nå er for å sjekke at siden fungerer fra land i hele verden eller er av stor kvalitet. Vi ønsker å lansere nye prosjekter før jul, sier Jacob Berg Thomassen i New Jelly.

Liten aktivitet

Morgenbladets topp 100-liste ligger også ute på New Jelly. Ideen er at folk at finansiere nye opptrykk av LP-plater på listen. Men i likhet med listen over “popular projects” har bidragene vært små.

— Det er kanskje fordi vinylfansen kanskje ikke er så mange som man tror. Og det var et prosjekt vi ønsket å få testet ut på siden for å se om det går an selge album på denne måten.

Internasjonal satsning

New Jelly jobber med å integrere Facebook og Twitter slik at tjenesten blir enkelt tilgjengelig for brukere av sosiale medier. Selskapet samarbeider også med Innovasjon Norge om lansering i Europa. Ifølge Berg Thomassen er crowdfunding noe alle vet hva er i USA, men at det ikke er mange som skjønner konseptet i Norge ennå.

— Hvordan er kjennskapen til crowdfunding i Europa?

— Det er lite kjent i Europa. Det finnes spredte eksempler på at folk har greid å samle inn mye penger til enkeltstående prosjekter på enkeltstående nettsider, men det er langt fra så stort som i USA. Vårt mål er at vi kan kunne bli en spiller på det europeiske markedet, sier Berg Thomassen.

Det er ikke fastsatt dato for lanseringen av en oppdatert versjon av New Jelly.

— I løpet av et par måneders tid vil vi gå hardt ut med tre til fem store prosjekter. Nå har vi en bok, en konsert, et band og en restaurant, og vi trenger et par til innenfor et par andre kategorier for å få litt forskjellige vinklinger på systemet, sier Berg Thomassen.