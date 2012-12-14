Trondheim-pris til Motorpsycho og Bjørn Krokfoss

Får heder og ære fra kommunen.

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik offentliggjorde i torsdag at Trondheim kommunes kulturpris for 2012 går til Motorpsycho og Bjørn Krokfoss.

Kommunens kulturpris gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner som har utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren. Hvert år deles den ut til to kandidater. Den ene prisen tildeles utøvere innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet. Den andre tildeles utøvere innenfor fritidskulturlivet.

«Med bakgrunn i bandets evne til stadig kunstnerisk nyskaping og betydning for Trondheim som rockeby, går Trondheim kommunes kulturpris innenfor det profesjonelle området 2012 til Motorpsycho», skriver kommunen på sine hjemmesider.

Prisen innen fritidskultur går til Bjørn Krokfoss. Krokfoss får prisen for sin innsats for musikkmiljøet i Trondheim.

«Prisvinneren har lagt ned et betydelig antall arbeidstider på sin fritid. Hvert år er han vert for rundt 45 lørdagsjazzkonserter som tilbys gratis til publikum», heter det i begrunnelsen til Trondheim kommune.