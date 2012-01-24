Slår et slag for Europa

Med European Talent Exchange Programm (ETEP) forsøker Eurosonic å øke antall europeiske navn på festivalplakatene i Europa.

Ideen bak ETEP-programmet er enkel. På Eurosonic i Groningen viser europeiske artister seg frem for viktige festivalsjefer. Er man heldig havner man på Roskilde, Melt eller Øyas program til sommeren.

For å gjøre det lettere for festivalene å velge europeiske artister har Eurosonic invitert festivaler til å binde seg til ETEP-programmet. Arrangørene må oppfylle visse kriterier og betale et engangsbeløp på 1000 Euro. Til gjengeld får festivalene økonomisk støtte hver gang de booker en artist fra ETEP-katalogen.

Gir muligheter

–Hensikten er å gi europeiske festivaler muligheten til å velge europeiske artister. Statistikken viser oss at det er nødvendig. Det er fremdeles angloamerikanske artister som dominerer både på radio og festivalplakaten i Europa, sier Peter Smidt, Eurosonics kunstneriske leder og en av inititativtakerne til ETEP-programmet, som ble introdusert på bransjefestivalen i 2003.

Programmet gjør at artister som ungarske Yonderboi og Zdob şi Zdub fra Moldovia har fått prøve seg utenfor sine respektive landegrenser.

Fra 2003 til 2011 er 1359 konserter med 495 europeiske artister blitt booket via de 60 festivalene som er med i ETEP-programmet, ifølge Eurosonics egen statistikk.

ETEP 2.0.

Music Export Norway (MEN) er en av programmets 15 støttespillere, sammen med Eurosonic.

–Vi har fått innvilget en ny runde med EU-støtte på rundt 17, 5 millioner norske kroner. Midlene går direkte til programmet og er ikke penger vi har mellom hendene. MEN forplikter seg til å bidra med å støtte norske artister med alt fra reisestøtte til trykking av flyere til Eurosonic. Det er det som kalles match-making funding, forteller MENs daglige leder Inger Dirdal til Ballade.

Videreutviklingen av programmet går under navnet ETEP 2.0. og gjelder fra 2012.

–Den nye versjonen inkluderer åtte nye festivaler fra Sentral- og Øst-Europa. Planen er at ETEP skal vokse fra 60 festivaler i 2011 til 100 i 2015, forteller Peter Smidt.

Alle bandene som deltar på festivalen har mulighet for å bli booka gjennom ETEP-programmet.

–Eurosonic er et viktig sted å vise seg frem på som artist og ETEP er en spennende indikator på hvor stor suksess et band har hatt, sier Dirdal.

Norske artister er med

Et band som Kvelertak ble i fjor booket fire ganger via ETEP-programmet, mens britiske Anna Calvi var på topp med 12 festivalbookinger.

Norske artister kunne allerede i 2003 dra fordeler av programmet. Da ble Erlend Øye and the Full Effect, Kaizers Orchestra og Xploding Plastix booket via ETEP.

–Det er helt klart artistene som har størst utbytte av programmet, understreker Smidt.

Risikofylt booking

Av norske festivaler har Øya og Hove forpliktet seg til 2.0.-programmet. Tidligere har også by:Larm og Quart vært ETEP-festivaler.

–Hensikten bak ETEP er at festivaler skal tørre å booke uetablerte artister uten å ha store utgifter. På den måten profiterer selvfølgelig også festivalene, sier Inger Dirdal.

–Festivaler tar stor risiko når de booker ukjente artister fordi det ikke selger billetter. Gjennom ETEP gjør vi det litt lettere å ta den sjansen, legger Peter Smidt til.

–I dette systemet trenger man ikke plateselskapene til å pushe artistene ut til festivalene. Arrangørene velger selv direkte artistene de ønsker. Det eneste artistene må gjøre er å bruke sjansen sin! Kaizers er et godt eksempel på et band som lyktes med det, understreker Smidt.

Mer rotasjon

Ikke bare festivalene er involvert i ETEP. Tanken er også at europeiske artister skal få mer rotasjon på europeiske radiostasjoner.

Ungdomskanalene til European Broadcasting Union (EBU) – radioene, som P3 er en del av, presenterer hvert år sitt Eurosonic-band.

–25 radiokanaler møtes hvert år på Eurosonic og utveksler artister. Men det fine er at det er et åpent system. Ingen blir tvunget til noe som helst. Her kan alle kanalene finne ut hva de selv syns, sier Peter Smidt.

–Hvorfor er ETEP viktig?

–Undersøkelser viser at det europeiske markedet er åpen for musikk fra USA og Storbritannia, mens det er mye vanskeligere for europeiske artister å nå ut på sitt eget kontinent. Sett fra et kulturelt perspektiv er det synd. Jeg syns det er merkelig at jeg vet hva som skjer i USA og Storbritannia, men ikke i Norge. Det fins også et økonomisk aspekt. Underholdning er en viktig kilde til inntekt og jobber. Derfør bør det være i vår interesse å bygge opp den europeiske kreative industrien, mener Peter Smidt.

–De europeiske landene bør se mer mot hverandre. Europa burde være det mest logiske valget for europeiske artister, avslutter ETEP-grunnleggeren.