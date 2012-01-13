Økt interesse på Eurosonic

I følge P3s musikksjef Mats Borch Bugge spiller Norge endelig i svensk liga. Kan også by:Larm rykke opp en divisjon?

P3s musikksjef Mats Borch Bugge starter hvert år med å reise til Groningen i Nederland for å delta på bransjefestivalen Eurosonic. I år er intet unntak.

Eurosonic og European Broadcasting Union (EBU), som P3 er en del av, har et tett samarbeid. Hver ungdomskanal innenfor EBU velger ut og fronter sine egne artister i Groningen. I år er det Team Me som har P3 i ryggen. Borch Bugge sitter også i EBUs Eurosonic-gruppe, som møtes to ganger i året.

I tillegg har de europeiske radiokollegene et fast møte på Eurosonic, hvor de utveksler artister og evaluerer festivalen.

Flere av EBU-stasjonen sender dessuten direkte fra Eurosonic, som eksempel Sverige, Danmark og Tyskland.

–Vi har ingen tradisjon for lydbuss i Groningen, men vi kan dra nytte av opptakene som de andre landene gjør og sende konsertopptak på Lydverket senere, forteller Borch Bugge, som reiser på bransjefestivalen med mange punkt på agendaen.

–Jeg skal både fronte P3s utvalge artist, samt de andre norske deltakerne som jeg tror på, i tillegg til at jeg skal sjekke utenlandske band. Det blir mange konserter.

Kaizers og Katzen

Å promotere norske artister for internasjonale bransjefolk på Eurosonic har blitt lettere de siste årene.

–Det har vært en merkbar endring. Interessen for norsk musikk har vært gradvis stigende lenge. Nå er vi endelig på linje med Sverige, mener han.

–På Eurosonic tror jeg det handler mye om suksessen til Kaizers Orchestra her på festivalen. Men også Marit Larsen og Katzenjammer har bidratt til å skape blest. Samtidig har et band som for eksempel Röyksopp blitt et etablert verdensnavn.

Musikksjefen mener Norge endelig har forstått verdien av kulturnæringen, også internasjonalt.

–Nå knyttes Norge til en nasjon som driver med musikkeksport. Vi kan rett og slett telle flere suksesser i dag enn tidligere. Det handler både om at vi har artiser som holder høyt nivå, men også om flinke managere, som Telle er ett eksempel på. Tilsammen har dette ført til økt bevissthet i Europa rundt norsk musikk.

Lever av live-spilling

P3s musikksjef mener Eurosonic er spesielt viktig fordi det ligger så tidlig på året.

–Mange band som dukker opp andre steder senere er ofte først ute i Groningen.

–For oss er det viktig at de bandene vi backer i løpet av det kommende året også leverer live. Eurosonic er et veldig ålreit sted for å finne ut av det. Dette har muligens blitt enda viktigere enn tidligere fordi det er konsertene som holder liv i musikkindustrien, sier Borch Bugge.

Han trekker frem Franz Ferdinand som eksempel på et band som skapte blest på Eurosonic og som P3 tok med seg hjem derfra.

P3 vil involveres

Borch Bugge måler hvor vellykket Eurosonic har vært etter hvor mye oppmerksomhet norske band får.

–Et suksessparameter kan være antall tilbud norske band får som følge av Eurosonic-spilling, for eksempel via ETEP-programmet. Eller det kan være så enkelt som hvor mange folk som dukker opp på konsertene.

–Hva tenker du om at by:Larm har et uttalt ønske om å stige opp i Eurosonic-divisjonen?

–Det vil være med på å rette mer fokus mot Norge og det i seg selv ville vært fantastisk. Men jeg er mer usikker på hvorvidt det i praksis vil generere flere salg. På Eurosonic spiller de nederlandske bandene hvert år på lørdagskvelden, men da har jo alle de utenlandske bransjefolkene dratt. Og personlig har jeg til gode å se ett eneste godt nederlandsk band i Groningen. Dessverre, sier Borch Bugge.

–Hva skal til?

–Jeg er usikker på hvilke grep som skal til for å skape mer blest rundt bandene. Kanskje by:Larm kan tenke nytt her, for eksempel kan man i større grad involvere de offentlige kringkasterne. Vi blir ofte sett på som tunge og bakpå, men vi er de eneste kanalene som virkelig profilerer og eksponerer ny musikk. Det hadde vært utrolig gøy hvis by:Larm ble det nye Eurosonic.