Øyafestivalens Claes Olsen tok initativet til at «augustfestivalene» skulle ha felles møte under Eurosonic. Nå samarbeider de om å legge inn bud på aktuelle artister.

Det er hektisk for musikkindustrien når den årlige bransjefestivalen Eurosonic i Groningen i Nederland går av stabelen. I år står fem norske artister på scenen, men i kulissene henger også flere norske festivalarrangører. Både Bergenfest, Slottsfjell, RXR/Døgnvill, Blues In Hell og Øyafestivalen er tilstede.

— Det er mange grunner for at vi er her. Live-programmet er en del, men Eurosonic har bygd seg opp til å bli samlingsstedet for både store og små europeiske festivaler. Vi utveksler ideer og erfaringer og hører hvilke band som skal på turne og ikke. Det er viktig å ha denne dialogen, sier Claes Olsen, bookingansvarlig for Øyafestivalen.

— Er det viktigere enn å sjekke ut artister til sommerens festivalprogram?

— Nei, jeg vet ikke om det er viktigere. Det gjør at Eurosonic skiller seg litt ut fra andre festivaler. Her er alle på ett sted og byen er veldig komprimert. Men jeg tror ikke vi hadde vært her hvis det ikke hadde vært et liveprogram. Så kombinasjonen er viktig.

Les også:

August-alliansen

Olsen forteller at noen festivaler er nærmere hverandre enn andre.

— Det er ikke alle festivalene jeg bare kan gå bort til og spørre hva de betalte for The Strokes den gangen, men man finner sine allierte som man kan ha en åpen dialog med. Poenget er heller ikke at man skal bli enige om én regel med et felles stempel under. Det går mer på at man skal kunne føle seg frem.

Øyafestivalen samarbeider spesielt tett med andre europeiske festivaler som i likhet med dem arrangeres i august.

— For fem, seks år siden tok jeg initiativ til å leie et møterom slik at alle festivalene i august kunne samles her på Eurosonic. Etter to år ble det en del av det offisielle programmet, og nå har juni og juli også sine møter. Det er litt morsomt. Og det har fungert veldig bra, forteller Claes Olsen.

Øya har spesiellt god tone med Pukkelpop i Belgia, Haldern-Festivalen i Tyskland, Way out West i Sverige, Sziget i Ungarn og La Route du Rock i Frankrike.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Vi prater om alt fra hvilke band vi kan få på turné i august, til å legge inn bud på band sammen. Dette gjelder spesielt for artister som ikke kommer fra Europa.

Øyafestivalen holder også egne seminarer under festivalen og i år skal Olsen prate om kontraktjuss.

— Det er et tema jeg ikke er helt komfortabel med, flirer han, men legger til at det er viktig at det blir satt på agendaen.

Les også:

Dårlige hypeband

Øyafestivalen sjekker ut mange av artistene som spiller under festivalen på forhånd, og får tips av hvilke band som bør sjekkes ut av kollegaer i løpet av uka i Groningen.

— Dere har en slags best of-liste?

— Ja, vi har på en måte det. Men historisk sett har det vært like viktig å være her for å vite hvilke band vi ikke skal booke. Det er mange helt ferske band, særlig de engelske, som blir hypa opp i skyene, og 80 prosent av dem er ganske dårlige. Det er kanskje slemt å si det. Men mye av vitsen med å se band live er jo for å finne ut at det er noe man ikke vil ha.

— Kan det være et problem at band blir dyrere når de hypes på Eurosonic?

— Nei, når et band går opp i pris så henger det jo ofte sammen med at de også blir mer og mer populære blant publikum. Det er slik vi må tenke. Men vi kan ikke være med i en budkrig med et band som blir for dyrt. Det var en smart mann som sa at “hvis du vinner en budkrig, så har du tapt“.

Drahjelp til norske artister

På Eurosonic inviteres festivalene til å snakke om artistene fra sine respektive hjemland i plenum.

— Litt av greia med Eurosonic er at hvert land kan fortelle de andre landene om sine artister. Det er veldig bra. Vi får mye informasjon, men det er ikke alle vi stoler like mye på, eller som vi deler musikksmak med. Hvis noen sier at et band skal bli det neste Maroon 5 fra Sveits, så løper vi ikke for å sjekke ut akkurat de, ler Olsen.

Men han legger til at Øyafestivalen prøver å pushe norske artister til de andre festivalene.

— Vi prøver å bruke vår posisjon til å hjelpe de norske artistene som er tilstede.

Må være eksportklare

Eurosonics bookingansvarlig Robert Meijerink besøker selv blant annet Øyafestivalen for å finne norske navn til festivalen i Nederland.

— Vi har et godt samarbeid både med NRK P3 og Music Export Norway, i tillegg til at vi sjekker ut hva som skjer på Øya og by:Larm, forteller han.

— Norsk musikk er kjennetegnet av god kvalitet. Det så vi også i fjor da det var norsk fokus under festivalen. Det er imponerende hva et land med så få innbyggere klarer å bidra med på den internasjonale musikkscenen, sier han, men understreker at de bandene som skal ha en sjans til å bli booka til Eurosonic må være festivalklare.

— Vi ser etter band som kan gå rett inn i sommerens festivalprogram. Hvis de har et album på vei er de selvfølgelig enda mer aktuelle. Bandene som spiller på Eurosonic skal være eksportklare, avslutter Meijerink.