Jazz

Popkomm får nye vinger

Publisert
21.06.2010
Skrevet av
Ida Svingen Mo

Et vingeklipt Popkomm måtte kaste inn håndkleet i fjor. Men nå prøver bransjetreffet å ta av på nytt, denne gangen fra flyplassen Tempelhof. Ballade møtte prosjektlederen i Berlin.

Av Ida Svingen Mo (tekst) og Thomas Olsen (foto)

— Vi vil ikke lenger være en musikkmesse, som finner sted i store upersonlige haller. Vi ønsker å være der hvor musikken spilles, helt bokstavelig. Derfor har Popkomm slått seg sammen med Berlin Music Week og Berlin Festival og flyttet fra messeområdet og ned til den tidligere flyplassen Tempelhof, forteller Daniel Barkowski, Popkomms prosjektleder, til Ballade.

Popkomm startet som møteplass for den alternative tyske musikkscenen i Düsseldorf på midten av 80-tallet. I Berlin utviklet messa seg til å bli en av de største B2B-arrangementene i den europeiske musikkindustrien, før de overraskende måtte trekke inn årene i fjor på grunn av dårlig påmelding. Susanne Sundfør, Røyksopp, Enslaved, Eivind Aarset, Anne Marie Alvedal, Erlend Ropstad, Motorpsycho og Audrey Horne er blant de mange som har hatt showcaser her.

Popkomm har blitt fremskyvd en uke og finner nå sted fra 8. til 10. september, før bransjetreffet avløses av den 6. Berlin Festivalen, som går av stabelen på Tempelhof 10. og 11. september. Nytt fra i år er at Popkomm åpner dørene for private besøkende den siste dagen. Man kommer også inn på alle konsertene under selve Berlin festivalen med Popkomm-akkrediteringen.

Det er knyttet store forventninger til om problembarnet Popkomm kan reise seg igjen etter at de overraskende måtte avlyse det planlagte arrangementet i fjor. De siste årene har musikkindustrien kritisert arrangørene i Berlin for å ikke fokusere nok på levende musikk.

Nærmere musikken

I år er Popkomm-staben ny og ifølge Daniel Barkwoski, som leder arbeidet med musikktreffet for aller første gang, skal levende musikk stå i fokus.

— Musikk er følelser og det må oppleves på kroppen. Bransjen kan ikke være på ett sted mens musikerne spiller på et annet. Vi ville gjøre det mulig å kombinere disse to aspektene, fordi vi mener at de hører sammen, forklarer Barkowski og legger til at samarbeidet med Berlin Music Week og Berlin Festival derfor virket naturlig.

Berlin Music Week (6. -12. september) arrangeres blant annet av non-profitt organisasjonen Kulturprojekte Berlin GmbH, Berlin Music Commission og Berlins senat. Det er første gang musikkuka finner sted i den tyske hovedstaden og den har som formål å knytte musikk og forretning sammen, samtidig som den skal by på mange arrangementer for den gjengse berliner og besøkende.

— Vi syns vi har funnet perfekte partnere både i Berlin Music Week og Berlin Festival. Sammen med dem har vi troa på at Popkomm kan reise seg og bli en viktig aktør i tysk musikkbransje igjen, understreker Barkowski.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Spent bransje

Siri Narverud Moen, nyansatt sjef for Music Export Norways Berlinkontor, som åpner til høsten, skal stå på stand for Norge og hun har tro på at samarbeidet mellom Popkomm og Berlin Festivalen kan være en god symbiose.

— Jeg syns det er veldig spennende at Popkomm finner sted på det nedlagte Tempelhof-området sammen med Berlin Festivalen. Området er en av byens nye kultursatsinger og jeg tror det kan være en fin bieffekt at Popkomm er med på å bygge opp noe nytt som kan utvikle seg over tid, sier Narverud Moen.

Hun har akkurat kommet hjem fra et besøk i Hamburg og kan rapportere at det er knyttet stor spenning til Popkomms relansering i den tyske musikkbransjen.

— Her er de avventende fordi det enda ikke fins klare svar på hvordan Popkomm vil plassere seg i det tyske markedet. Men til tross for andre bransjetreff som Reeperbahnfestivalen i Hamburg og c/o pop i Köln er Popkomm fremdeles det største arrangementet. Jeg tror de kan profittere på mangfoldet i Berlin.

Narverud Moen mener at bransjetreffene langt i fra har utspilt sin rolle til tross for den digitale tidsalderen.

— Konsertvirksomhet er viktigere enn aldri før og bookere og agenter er avhengige av å se hvordan bandene fungerer på scenen. Og selv om det er mye man kan organisere digitalt i dag er det alltid positivt å møte mulige forretningspartnere fjes til fjes den første gangen. Dette er en bransje hvor nettverk er alfa og omega.

Jazzkomm

Både i den tidligere ankomsthallen på flyplassen og på mindre scener i gåavstand rundt på området vil Popkomm presentere showcaser.

— Til forskjell fra tidligere behøver man ikke lengre å dra mellom messeområdet og konsertstedene. Nå er alt mye mer kompakt og det gjør det lettere for bransjen å bevege seg mellom konserter og forretningsavtaler, sier Barkowski.

Daniel Barkowski er Popkomms prosjektleder (Foto: Thomas Olsen)

For første gang tilbyr Popkomm såkalte networking-agenter, som skal hjelpe deltakerne med å komme i direkte kontakt med potensielle forretningspartnere.

Nytt er også Jazzkomm, som får sitt eget område med egne scener.

— Berlin har mange spennende jazzplateselskaper og fordi vi også vet at det kommer mange fra den internasjonale jazzbransjen til Popkomm ville vi gi dem en egen arena.

— Prøver dere å utkonkurrere Jazzahead i Bremen?

— Nei, nei, nei, absolutt ikke. Vi hadde aldri regnet med at Jazzkomm skulle skape så mye oppstyr som det har gjort. Jazzahead ble forbannet og mente at vi undergraver deres arbeid. Men det var aldri meningen. Popkomm har alltid hatt jazz på programmet. Dette er ikke noe nytt.

Få påmeldinger

Music Export Norway har en mindre stand enn tidligere på årets Popkomm, men Narverud Moen mener at det ligger praktiske årsaker til grunn for det.

— Vi har bestilt en standardstand. Ettersom hvor mange påmeldinger vi får har vi muligheten til å utvide den. Vi er mer fleksible og det ligger ingen dramatikk i at den i utgangspunktet er mindre enn før.

— Hvor mange påmeldinger har dere fått så langt?

— Det er ikke så mange enda, men det er heller ingen forskjell fra tidligere år. Jeg har ingen grunn til å tro at den norske bransjen er blitt forbeholden ovenfor Popkomm etter pausen. Early Bird-påmeldingen varer jo også frem til 6. juli, understreker Narverud Moen.

Daniel Barkowski er fornøyd med påmeldingene til Popkomm så langt.

— Universal Music, flere eksportbyrå, viktige aktører som International Music Manager’s Forum (IMMF), Independent Music Companies Association (IMPALA) og Popbüro Stuttgart er noen av de som har bekreftet at de kommer, i tillegg til at flere europeiske land vil være presentert med egne paviljonger.

— Med hvilket tidsperspektiv jobber Popkomm nå?

— For å være helt ærlig så er vi også spente på hvordan det nye konseptet vil bli mottatt. Men vi tenker langsiktig og håper selvfølgelig at Popkomm vil bestå. Hvis det var opp til meg vil Popkomm også finne sted i 2100.

FestivalerGenrePopulærmusikkUtlandet

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

