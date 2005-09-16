Ballade på PopKomm: Kraftdemonstrasjon i Berlin

Nok en gang er det tid for Popkomm, en av musikkindustriens viktigste møteplasser og også en vital festival med et hundretalls live-acts på mange av Berlins klubber. Med band som Madder Mortem, Audrey Horne, Red Harvest og Enslaved på scenen onsdag kveld var det en kraftfull start Popkomm i Berlin.

Av Tomas Lauvland Petersen

Det er andre gang den store Popkomm-messa og -festivalen arrangeres i Berlin. Köln har tidligere vært vertskapsby for det store arrangementet som trekker tusenvis av representanter fra musikkbransje og media, men det er altså nå Berlin som har tatt over stafettpinnen.

Ikke noe dårlig alternativ, med tanke på byens store og pulserende klubbscene, men også en betydelig større by med lengre reiseavstander mellom messeområdet, hoteller og showcase-klubbene.

Færre utstillere

Fjorårets Popkomm bar til tider preg av at nye hoder hadde tatt over på arrangørsiden med tilfeller av svikt i organisering av festivalen som resulterte i at sentrale media og bransjefolk ikke kom inn på enkelte showcaser. Hvordan har det gått i år? Har de nye arrangørene tatt kritikken ad notam – er ting bedre i år?

Førsteinntrykket så langt er at Popkomm ikke har vokst seg større i løpet av det siste året og at ikke alle barnesykdommene er helt ute av systemet – det er tendenser til kødanning her og der og det murres litt blant enkelte deltagere. Her er heller ikke fullt så mange utstillere som i messens velmaktsdager i Köln i tida før det europeiske platemarkedet begynte sin nedtur.

I fjor var Popkomm preget av mange aktører innenfor det voksende markedet for nettsalg av musikk, og det kan nå virke som om markedet har konsolidert seg noe med litt færre innholdsleverandører (content aggravators), og litt færre men desto større aktører på tilbydersiden.

11 norske band i aksjon

En ting som ikke har endret seg er den sterke norske delegasjonen: 19 selskaper er i full aktivitet på messeområdet, og ikke mindre enn 11 band skal forsvare gamlelandets heder på klubbscenene.

Popkomm har i år valgt å fokusere på norsk metal med en egen ”Norwegian Metal Night” på den anerkjente klubben Knaack. Bandene som er plukket ut for å representere det tyngste spekteret av norsk musikk er Enslaved, Red Harvest. Audrey Horne og Madder Mortem. I tillegg til disse hardtslående bandene er det en variert og spennende miks av band og utøvere som får en unik sjanse til å vise seg fram: Criterion, DinoSau, Delaware, Tuco’s Lounge, WE, Kari Kleiv og The Jessica Fletchers.

Norwegian Metal Night: Madder Mortem

Med en sterk front-kvinne som Agnete M. Kirkevaag i spissen, markerer Madder Mortem seg som et band med et annerledes uttrykk enn de andre norske bandene på ”Norwegian Metal Night” på Knaack. Madder Mortem er et veteranband som kan spore sin historie tilbake til 1993, og i løpet av disse årene har bandet gitt ut tre album – det fjerde; ”Desiderata” skal i følge planen gis ut av Peaceville Records før årets slutt.

Madder Mortem var tildelt den ofte vanskelige oppgaven med å åpne showet. Heldigvis var ikke salen tom da bandet entret scenen litt etter klokka ni – oppmøtet var mer enn godkjent og i løpet av kvelden ble Knaack mer eller mindre fylt opp av tyske metal-fans samt internasjonal bransje og media. Etter sigende var Metal Hammers korrespondent meget fornøyd med kveldens band. Metal Hammer bør da også finne fram til noen virkelig positive fraser i en eventuell anmeldelse av Madder Mortems konsert. Agnete Kirkevaag gir alt hun har utover i settet som består av seige, episke og ganske så storslåtte komposisjoner. Det er ikke noe si på verken samspill eller framtoning – Madder Mortem får stjerne i boka for en konsert som er mer enn godkjent.

Audrey Horne: Full av vitalitet

Audrey Horne er Tubas storsasning på metalfronten. Med debutalbumet No Hay Banda som kom tidligere i år, etablerte Bergensbandet (som har medlemmer fra Enslaved, Gorgoroth, Deride og Sylvia Wane) seg som et meget vitalt band. Med sterke kritikker i blant annet Kerrang og Metal Hammer har Audrey Horne befestet seg i rollen som ”hot export commodity”. Denne rollen vil nok ikke endre seg etter onsdagens konsert på Knaack.

Bandet er kanskje ikke helt glade for sammenligningen, men når Audrey Horne gir jernet bringer det fram minner om et fordums Alice in Chains fullt av vitalitet og med et knippe svært så fengende låter. Med låter av ”Confessons & Alcohols” kaliber burde Audrey Horne være i stand til å nå ut til et publikum som er lang større enn dagens fanbase. Med en hardt arbeidende vokalist i front backet av et tett band gjør Audrey Horne seg godt på en intim klubbscene som Knaack. Solid.

Red Harvest: Monumentalt og apokalyptisk

Red Harvest er et annet veteranband på den norske metal-scena – i forskjellige konstellasjoner har kvintetten vært aktiv siden slutten av åttitallet. Red Harvest beskriver sin egen sjanger som ”apokalyptisk industriell paranoia-metal” – en uttrykksform som få, om noen, andre band deler.

I løpet av bandets karriere har Red Harvest gitt ut ikke mindre enn ni album – det første var Nomindsland i 1992, det foreløpig siste er Internal Punishment Programs utgitt i 2004. Senere i år vil Red Harvest legge ut på en omfattende europaturne sammen med Arcturus og holder disse konsertene samme standard som onsdagens Popkomm-showcase har det kontinentale metal-publikummet noe å se fram til. Ord som monumentalt, apokalyptisk, kraftfullt, presist og autoritært må hentes fram for å beskrive Red Harvests imponerende framtoning.

At bandet har lang fartstid er tydelig når Red Harvest setter i gang raske, rytmisk komplekse og lydmessig krevende låter som spilles med en imponerende presisjon. Bruken av looper, delay-effekter på vokalen og triggede trommer bidrar til å gi bandet et lett futuristisk preg og et uttrykk som savner likestykke. Storheten og den kontrollerte aggressiviteten i Red Harvests lydbilde gir bandet en autoritet som er virkelig imponerende.

Enslaved: Autoritet, tyngde og presisjon

Med sitt siste album Isa har Enslaved befestet sin posisjon som ett av norsk metals mest sentrale band. Bandets historie kan spores så langt tilbake som til 1991 og til dags dato har bandet gitt ut ikke mindre enn 6 album.

Bandet har etter hvert opparbeidet seg et betydelig publikum utenfor landets grenser etter å ha turnert mye i Europa. At bandet har mange mil på veien bak seg er tydelig – det spilles med autoritet, tyngde og presisjon. At norsk metal har et stort publikum ute er vel ingen hemmelighet, og det var da også mange med Enslaved-skjorter som headbanget vilt framme ved scenen i takt med vokalist Grutle Kjellsons primale vokaluttrykk.

Enslaved i konsertmodus er en imponerende opplevelse – uttrykket er mørkt, aggressivt og blytungt samtidig som det spilles med selvsikkerhet og presisjon. Til trampeklapp og høylydte rop gjør Enslaved to ekstranumre – en verdig avslutning på en kraftdemonstrasjon av en showcase-kveld.

Ballade følger PopKomm

I tillegg til metal-bandene på Knaack viste også den eklektiske elektronika trioen DinoSau seg fram for Popkomm-publikummet på festivalens jazz-scene. Ballades utsendte rakk ikke denne konserten, men i følge rapporter fra andre publikummer var også denne konserten meget godt besøkt både av lokalt publikum og bransje.

Du kan lese om tysklandsveteranene Delaware og by:Larmfavorittene Tuco’s Lounge i en annen artikkel. De var i ilden på Popkomms såkalte ”Festival Centre” – klubben Kulturbräuerei – torsdag. Et nedlagt bryggeri som nå har fått nytt liv som et vitalt konsertsted og kultursentrum.

Ballade.no er tilbake med ny rapport fra Tysklands hovedstad over helgen.