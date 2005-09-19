Popkomm 2005: Om norskhet, nasjonale fokus og noise-planeten

Et av debattforumene under årets PopKomm i Berlin hadde tittelen ”Speak English or die!”, der temaet var den internasjonale suksessen til ikke-engelskspråklige artister som Sigur Rôs, Ojos de Brujo og Kaisers Orchestra. – Vi ville tape all respekt som band hvis vi skulle feige ut og forsøke å svikte språket og identiteten vår nå, uttalte Janove Ottesen under debatten. Ballade har også snakket med de norske plateselskapene Up North Disks og Planet Noise, som begge inngikk nye avtaler under bransjetreffet.

Av Tomas Lauvland-Pettersen

Kaizers Orchestra er i full gang med Europalanseringen av bandets siste album ”Maestro”.

På onsdag spilte Kaizerne for fulle hus i Berlin (utenfor Popkomm-programmet). På torsdagens Popkomm-konferanse var vokalist og frontmann Janove Ottesen en av paneldeltagerne i et debattforum med tittelen ”Speak English or die!”, der temaet var den internasjonale suksessen til ikke-engelskspråklige artister som Sigur Rôs, Ojos de Brujo og Kaisers Orchestra.

— Vi vil aldri gå over til å synge på engelsk – vi ville tape all respekt som band hvis vi skulle feige ut og forsøke å svikte språket og identiteten vår nå, sa Ottesen i en debatt der nettopp troverdighet, unikhet og integritet ble framhevet som nøkkelkriterier for ikke-engelskpråklige artisters sjanse utenfor hjemmemarkedet.

— Vi er et live-band som klarer å nå ut til publikummet vårt uten at de nødvendigvis skjønner hva vi synger.

Ottesen vedgår at ikke alle land står like høyt på Kaizernes prioritetsliste:

— Vi kommer ikke til å satse hardt på å slå igjennom i Storbritannia eller USA. Vi er for gamle til å investere flere år av våre liv for å skulle bygge oss opp i disse markedene som det er så vanvittig vanskelig å komme inn på. Vi vil ikke spille små puber i midtvesten når vi passerer femti!

Revheim kritisk

For kort tid siden takket Martin Revheim for seg som leder for Kongsberg Jazzfestival – nå er han allerede i gang med nye prosjekter bl.a. den nye etiketten Up North Discs som han driver sammen med Morten Andersen.

Popkomm-debuten for selskapet har gått bra med bl.a. en Japan-deal for en av selskapets to artister; Hilde Louise Asbjørnsen.

Selskapets andre artist, Ornand Altenburg (tidligere mest kjent som keyboardist Asbjørn Ribe i Number Seven Deli og Jim Stärk), albumdebuterer i neste uke, og hadde også tatt turen til Berlin sammen med Revheim og Andersen for å promotere debuten ”Backseat Driver”.

For Revheim er dette hans andre Popkomm-besøk:

— Sammenlignet med første gangen jeg var på Popkomm for fire år siden, virker messa mer kompakt nå. Det er også et sterkere fokus på selve musikken – det er et ikke fullt så kjølig klima og ikke like overkommersialisert som sist gang. Berlin har jo også mye bedre spillesteder og en helt annen kompetanse på klubbsiden. Jeg må likevel si at jeg ikke er særlig fornøyd med måten bookingen og programmeringen har blitt håndtert fra Popkomms side. Jeg liker ikke kvelder med nasjonalt fokus der ett enkelt land skal vise fram sine band – det fører fort til dårlig plassering av artister og et tafatt program.

— Jeg ser heller at man setter opp gode band sammen med andre gode band som passer sammen uttrykksmessig – ikke fordi de deler nasjonalitet. Det vil jo da også bli lettere for bandene å danne relasjoner seg i mellom og skape synergier som ikke er mulig i dag. Jeg synes egentlig at nasjonal tilhørighet er ganske uinteressant – jeg vil se bra band, noe jeg ikke har sett så mye til her nede. Jeg skulle ønske at Popkomm kunne bruke klubbenes identitet i mye større grad – gjøre seg nytte all den live-kompetansen venuene har. For meg har dette vært en bra messe, men ingen stor festival, konkluderer Revheim.

Revheim forteller også at han vil fortsette å jobbe med programarbeidet for Kongsberg, men da på prosjektbasis. Han lufter også at han er åpen for andre tilbud, og at han ønsker å bidra til andre lignende prosjekter innenfor kultursektoren.

USA-kontrakt for Planet Noise

Selv om det er nærliggende å tro at det undertegnes avtaler og kontrakter så blekket spruter på musikkbransjens messer, hører det heller til sjeldenheten – signeringer gjøres gjerne i ettertid. Ett unntak er elektronika-labelen Planet Noise som i går undertegnet kontrakten som sikrer at Bermuda Triangle slippes på USAs platemarked via indieselskapet Cole Media. Planet Noises Karen Thommesen er begeistret:

— Nå har vi fått på plass et større og veldig effektivt internasjonal apparat rundt våre artister. Når vi nå skal slippe nytt album med Bermuda Triangle tidlig neste år, er det godt å vite at vi har hele apparatet med publishere, sub-publishere, lisensavtaler og booking på plass.

Ifølge Thommesen jobber Bermuda Triangle for tiden med oppfølgeren til debuten ”Mooger Fooger” som har nådd ut til et betydelig internasjonalt publikum.

Chief Executive Officer i Bermuda Triangles USA-plateselskap, Victor Cole, gleder seg til bandets nye album:

— Det er fantastisk givende å kunne jobbe med et band hvis musikk man virkelig elsker. Det er ikke alltid man får muligheten til å jobbe med artister som man liker personlig, men nå har jeg endelig muligheten til å virkelig å fronte et band som betyr noe for meg.