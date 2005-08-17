Ny etikett: UpNorthDiscs

Bak den nye plateetikken UpNorth Discs står Blå-gründer og jazzfestivalsjef Martin Revheim og bransjeveteran Morten Andersen. – Det er ikke lett å få noen til å satse på seg den aller første gangen, selv om man har mye å fare med musikalsk.. Vi er ikke så opptatte av sjanger, men ønsker å plukke opp gode artister tidlig, sier Andersen til Ballade i dag.

Av Knut Steen

Martin Revheim er mest kjent for å ha grunnlagt jazzklubben BLÅ. I tillegg til et brennende engasjement for norsk musikk har han også tre suksessrike år bak seg som festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival.

Morten Andersen har 10 års erfaring fra mange deler av norsk musikkbransje, blant annet management og booking.

Andersen ledet selskapet Bare Bra Musikk på slutten av 90-tallet og har siden drevet sitt eget selskap Underholdningsavdelingen.

Underholdningsavdelingen står allerede med etikettene JazzAvdelingen og PlateAvdelingen bak utgivelser med blant andre Bodil Niska, Nora Brockstedt, Kåre Conradi, HERO, Nissa Nyberget og Elisabeth Lindland og Bård og Harald.

Med UpNorth Discs føyer Andersen til nok et navn under Underholdningsavdelingens paraply. Behovet for en ny etikett forklarer han slik:

— Denne etiketten har allerede artister som skal kunne appellere til det utenlandske markedet, da nytter det ikke å hete noe så norsk som JazzAvdelingen.

Viktig kontaktflate

Andersen understreker også viktigheten av samspillet med partner Martin Revheim:

— Martin er en del yngre enn meg, så hans brede kontaktflate i forhold til unge og spennende artister er svært viktig. Vi kommer i utgangspunktet ikke til å ha fokus på sjanger, men har et ønske om å plukke opp god musikk tidlig – spesielt den som kanskje ikke definerer seg klart innenfor en spesiell kategori. Da er Martin en god mann å ha på laget, sier Andersen.

Tungt å komme i gang

Han har stor forståelse for at det kan være vanskelig å få gitt ut plater – spesielt hvis man havner mellom sjangerbåsene:

— Det er veldig mye god musikk der ute, som banskelig kommer seg på plate i dag. Det er ikke lett å få noen til å satse på seg den aller første gangen, selv om man har mye å fare med musikalsk. Her håper vi å kunne bidra litt – selv om vi ikke har flust med penger har vi allikevel flere ben å stå på. Vi ønsker å være åpne for både nysigneringer og andre samarbeidsprosjekter hvor man kan dele litt på kostnader og inntekter, forteller Andersen.

Hilde og Arnand

De første utgivelsene på UpNorthDiscs kommer allerede i september:

Cabaret/jazz-vokalisten Hilde Louise Asbjørnsen blir den aller første, tett etterfulgt av og pianist og vokalist Asbjørn Ribe, alias Ornand Altenburg. Ingen av dem er helt ferske i gamet. Ribe har som pianist vært med å grunnlegge konsert- og listefavorittene Number Seven Deli, og årets store gjennombrudd, Jim Stärk.

Fra Alterburgs ”programerklæring” på UpNorthDiscs hjemmesider, kan men lese følgende beskrivelse:

”Ornand Altenburgs maritime soul er intens og nærværende musikk med inspirasjon fra både trangsynte bedehus på Sørlandet, popmusikk fra de britiske øyer, så vel som amerikansk rhythm&blues overlevert muntlig til utvandrede bønder og sjømenn.”

— Vår maritime soul fremføres for at fulle sjømenn skal danse med pripne bedehusfruer. Vi ønsker å låte som et uekte kjærlighetsbarn av Erik Bye og Aretha Franklin, hevder Altenburg selv.

Mannskapet er Bjørn Holm (Vidar Busk, Respatexans, Odd Nordstoga) på kontrabass, og Simen Mæhlum (Number Seven Deli, Jim Stärk, Ephemera) på trommer.

Hilde Louise Asbjørnsen har allerede flere år bak seg som sceneartist og debuterte i 2004 med den svært så kritikerroste CDen ”Eleven Nights And Two Early Mornings”. Hennes nye CD ”Birdie Blues”, er nettopp unnfanget i Rainbow Studio med Karin Krog som co-produsent. Asbjørnsen, som selv står for all musikk og tekst, har bakgrunn fra revy- og kabaretscenen. Hun har tidligere nevnt Cole Porter og Billie Holiday som store forbilder.

Hilde Louise Asbjørnsen slipper sin «Birdie Blues» den 5.september. Slippkonserten blir på resturant Stratos den 7. september. Ornanad Altenburgs «Backseat Driver» slippes 19. september, med konsert på Mono samme dag.