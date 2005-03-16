Musikksalget svikter, men norsk musikk selger

I henhold til de siste tallene fra Grammonfongrossistenes forening (GGF), er musikksalget på full fart nedover. Dette etter at Norge – som ett av få land i Europa – lenge har kunnet skryte av positive salgsindekser. Samtidig øker salget av norsk musikk – og i februar alene spiste norsk musikk hele 33 prosent av totalandelen. Norske utgivelser har også dominert VG-lista den siste tiden, med sterke plasseringer for bl.a. Madrugada, Jim Stärk og The Margarets. Tord Gustavsen sørget dessuten for at norsk instrumentaljazz for første gang i historien gikk rett til topps på VG-lista.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Januar og februar har tradisjonelt vært svake måneder for musikksalg – folk er blakke etter desemberutskeielsene, og regningene tar sitt. Men i år har altså de svakeste musikkmånedene blitt enda svakere.

I følge GGF, som følger musikksalget med argusøyne, har CD-salget gått ned med 17 prosent i forhold til samme tid i fjor. Tilsvarende tall for singler og musikk-DVDer er enda sørgeligere lesing – her rapporterer GGF en nedgang på hele 50 og 40 prosent.

Dette betyr at årets to første måneder har trukket inn 97 millioner musikk-kroner, fordelt på 1,4 millioner album, 62.000 singler og 37.000 DVD-plater. Dette er en nedgang på 23 prosent i forhold til fjorårets tall.

Men salget av norske plater er allikevel et lysglimt i elendigheten. Norskprodusert musikk øker nemlig både i salg og markedsandeler, til tross for at de fleste plateselskapene vegrer seg for å slippe sine største artister i tørkemånedene januar og februar. Begynnelsen av året gir derfor ofte uventede utslag på salgslistene – dette er helt klart jokernes tid for å «kuppe» listeplasseringer som ellers kunne synes uoppnåelige.

At norske artister åpnet 2005 med å ta 25 prosent av det totale platesalget, hedde neppe noen trodd var mulig for fem år siden – dette tilsvarer en økning i salg på hele 18 prosent bare fra i fjor. Sist måned alene spiste norsk musikk hele 33 prosent av totalandlen i forhold til 23 prosent i februar 2004. Det er det all grunn til å glede seg over.

2004 – sterkt år for norsk musikk

Mye tyder dermed på at den positive tendensen fra 2004 fortsetter. I følge GGF ble det i fjorregistrert et salg av norske produksjoner på 3,3 millioner album. Dette representerte en økning på 32% i volum og 27% i verdi i forhold til 2003.

2004 var dermed det nest beste salgsåret for norsk musikk noensinne, bare slått av OL-året 1994. Innspillinger med norske artister utgjorde 25 % av totalmarkedet – en økning på fem prosentandeler i forhold til 2002.

Det klassiske repertoaret lå i 2004 på 4 % av totalen – et nokså stabilt tall. .

Grammofonplategrossistenes Forening hadde ved avslutningen av 2004 registrert et samlet salg for album, singler og DVD Musikk på 14,3 millioner stk. til en verdi av NOK 923 millioner. Det ble i 2004 solgt 13,2 millioner album, og i forhold til 2003 representerer dette en økning på 6% i volum.

GGF stipulerte den samlede omsetning i 2004 av grammofonplater, inklusive merverdiavgift, til ca. 1,8 milliarder kroner.

Norsk dominans på VG-lista

Det gode norsksalget avspeiles også på VG-lista, som er det nærmeste vi kommer en offisiell salgsliste her hjemme. I uke 11 var de første plassene på VG-lista besatt av de blodferske utgivelsene til Madrugada («The Deep End»), Jim Stärk («Jim Stärk») og Espen Lind («April»). Bare Madrugada alene solgte imponerende 50 000 kopier den første uken albumet ble lagt ut for salg.

Denne uken er også The Margarets («Love Will Haunt You Down») gått rett inn på Topp Fem, mens Thomas Dybdahl («One Day You’ll Dance For Me, New York»), Bjørn Eidsvåg («En vakker dag»), Bertine Zetlitz («Rollerskating»), Kurt Nilsen («A Part Of Me») og The National Bank («The National Bank») er norske utgivelser fra fjoråret som fremdeles holder godt stand – med et sted mellom 11 og 31 uker sammenhengende på VG-lista.

Samtidig er det små marginer som skiller platene på listen – nettopp på grunn av det relativt lave salget. Det hardtslående rockebandet El Caco gikk f.eks. denne uke rett inn på 22. plass på VG-lista, men ville ha inntatt 12.-plassen, med bare 2 % høyere salg.

Samtidig fortsetter Norge å være noe av et annerledes-land hva platesalget angår. I uke 5 gikk f.eks. Tord Gustavson rett inn på 4. plass på VG-lista, og tok uken etter over førsteplassen som Norges mestselgende artist. I følge VG var dette første gang i historien at norsk instrumentaljazz gikk helt til topps på den ofisielle salgslisten.

Artister som Jon Eberson med Sidsel Endresen («Jive Talking» og «Polarities», i hhv. 1981 og – 82) og Silje Nergaard («At First Light» og «Nightwatch», i hhv. 2001 og 2003) har ligget på toppen av VG-lista tidligere, men selv ikke Jan Garbarek har maktet det som Tord Gustavsen oppnådde i starten av februar: Å gå helt til topps med ren instrumentaljazz.