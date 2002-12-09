Nilsson: – Ikke noe mystisk ved Hit40

09.12.2002
Mats Nilsson

Saken er enkel, det er dere som står for nesten 70% av poengene men kun 20% av spillingen på denne spesifike låten. Da hjelper det lite at P4 spiller den 3 ganger på en uke og næraddioer spiller den 60-70 ganger. Det er ikke noe mystisk ved Hit40-listen som NRK prøver å påvise gang på gang, skriver GGF-leder Mats Nilsson i dette åpne brevet til musikksjefen i P1, Per Ole Hagen.

Av Mats Nilsson, Daglig leder for GGF og EVA Records:

Hei Per Ole,

Jeg må si at dere har god tid i NRK når dere engasjerer dere i en liste som er uinteressant for NRK. Når Hit40-lista er så uintressant forundrer det meg at du uttaler jevnlig og kommer med hypoteser på hvorfor andelen av norsk musikk er lav. Jeg klarer å lese at Dagbladet ved Anders Grønneberg ikke kritiserer NRK for manglende innsats og det har også jeg gjentatt et flertall ganger.

Lista lages på den måten at det som blir spilt mest på radio ligger også i toppen på Hit40-lista. Men det skal også en være en HIT-liste, noe som vi aldri har fornektet.

Til ditt eksempel. «Mysteriet Deg’ blir fingerprintet og Music Control gjennkjenner på denne måten låten uansett singel eller album, hvis ikke den er helt forandret av hovedversjonen. Vi fingerprinter også alternativeversjoner når selskapene utgir disse og som kobles til hovedversjonen.

Det merkelige er at de som virkelig burde ha dårlig samvittighet uttaler seg aldri uoppfordret. Say no more. Det er også rørende å se at du trekker inn VG-lista på innpusten men det er lang vei å gå enda. Butikk og data er ikke enkelt i disse IT-tider. Bensin og løkpølser har ikke samme strekkode som Robbie Williams gitt.

Med vennlig hilsen
Mats Nilsson

