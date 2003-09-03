Arvid Berge i Showtime Records: – Sterke bånd mellom Platekompaniet og GGF

Arvid Berge driver Showtime Records, som gir ut populærmusikk for godt voksne. De siste tre ukene har han solgt 13 000 eksemplarer av Jenny Jenssens nyeste CD «Blå Rose», som han også har kjørt en TV-kampanje for. På VG-lista, som utarbeides for VG og NRK av Gramofongrossistenes Forening, ligger utgivelsen mer enn 30 plasser bak ti år gamle utgivelser med Guns’n’Roses, som Platekompaniet har kjørt kampanje for i samme periode. I følge kilder Ballade har vært i kontakt med, har det amerikanske bandet neppe solgt mer enn noen hundre eksemplarer. En oppgitt Berge nøler ikke med å bruke uttrykket «urettferdig», og anklager GGF for å samarbeide svært tett med Platekompaniet og de store selskapene. Dette avviser GGF på sin side bestemt, og sier: – Platekompaniet er for oss en rapportør på linje med alle andre.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Jeg opplever at Jenny Jenssen denne uken er nr. 1 på One Stop Entertainments bestselgerliste, og de er Norges største leverandør til faghandel, sier Arvid Berge i Showtime Records i Skien. – Jenny er også på Topp Fem på bestselgerlisten hos Kjell Bjørge, som er Norges største leverandør av musikk til bensinstasjoner. Jeg ser nå at Jenny er nr 60 på VG-lista, og registrerer samtidig at «Use your illusion» 2 og 1 med Guns’n’Roses er nr 27 og 30 på VG-lista.

Årsaken til at disse drøyt ti år gamle amerikanske rockeplatene plutselig gjør så skarpt innhugg på de norske hitlistene anno 2003, er i følge Arvid Berge svært enkel: De blir begge solgt for kr 59.50,- hos Platekompaniet-butikkene om dagen. Mange andre kampanjetitler fra Platekompaniet preger i følge Berge også VG-listen.

— Platekompaniet tok ikke inn «Blå Rose» de første to ukene, til tross for TV-kampanjen, og håpet visst bare på at ingen skulle spørre etter den. Når de så endelig får den på lager, så kom den først i butikkene nå sist fredag. Om den har fått hylleplass vet jeg ikke, men jeg blir ikke veldig overrasket hvis den ikke har det.

Berge kaller denne forskjellsbehandlingen for «urettferdig», og nøler heller ikke med å bruke enda sterkere ord om forholdene i denne delen av platebransjen.

— Platekompaniet og GGF med Sæmund Fiskvik i spissen har tydeligvis så sterke bånd at her lukter det lang vei, sier Berge. – Hvor lenge vil små norske plateselskap satse på TV-kampanjer, når man blir holdt ute av VG-lista av Platekompaniet og GGF? GGF synes tydeligvis at det er helt ok at CDer som skal ut av lageret til Platekompaniet, får prege Norges offisielle salgsliste, mens andre som satser på en TV-kampanje på en nyhet ikke en gang blir tilgodesett med hylleplass de første ukene.

— Dette er ikke første gang det skjer, men man blir sliten av å kjempe mot GGF, som ikke vil ha danseband og voksen populærmusikk inn på sine lister. Alt er så hemmelig der – og det kan jeg jo forstå. Jeg tror ikke GGF ville satt pris på at folk fikk greie på hvordan de plukker ut 100 » tilfeldige» platebutikker for å komme fram til Platekompaniets topp 15, som uke etter uke er mistenkelig lik VG-lista. For egen del kan jeg si at ved å bli holdt ute av VG-lista, så taper vi så mye som 10 til 20 000 solgte eksemplarer. Platekompaniet og GGF kan si «hvorfor klage, dere selger bra uansett» aldri så mye. Det er rettferdighet jeg vil ha – og det får jeg ikke fra GGF, som altså aksepterer at Platekompaniet ikke tar inn Jenny Jenssen.

Men har ikke Platekompaniet full rett til å bestemme hvilket repertoar de ønsker i butikkene – og GGF en like klar rett til å bestemme utvalget av representative butikker?

— Jo, selvfølgelig, men samtidig skal de rapportere hva som faktisk blir solgt i Norge. Jeg kan nevne at vi har solgt 13 000 eksemplarer av «Blå rose» med Jenny på tre uker – og hvor mye har f.eks Guns’n’Roses solgt i samme periode? Neppe mye, men altså nok til å komme på VG-lista.

Ballade har snakket med flere kjennere av platebransjen, som anslår at Guns’n’Roses-platene neppe har solgt mer enn noen hundre eksemplarer. Likevel ligger de altså mer enn 30 plasser høyere enn Jenny Jenssen på det som kalles Norges offisielle hitlister.

Tidligere Warner-direktør Mats Nilsson tiltrådte som konsulent for IFPIs sekretariat i fjor høst, og fortalte i den forbindelse at Ballade at en av hans oppgaver nettopp ville bli å få bensinstasjonmusikken inn på VG-listen.

— Vi vil ha en liste som speiler virkeligheten, uttalte han da, og skyldte på at det enn så lenge ikke hadde vært mulig å skape «et sikkert og brukervennlig system» for innrapportering av salgstall fra bensinstasjonene.

Arvid Berge har på sin side liten tro på at det vil skje noe med rapporteringen til VG-listen med det første.

— Nei, den troen har jeg mistet etter snart to år. Om en slik endring hadde vært noe som betød noe for GGF, ville det nok ha blitt satt adskillig mer fart i sakene. Jeg tror dessuten at en slik innrapportering fra bensinstasjonssegmentet kommer til å bli «vektet», slik at den likevel ikke vil innebære noen stor fordel for selskaper som oss. Det blir nok enda en gang Platekompaniet og de store selskapene som får bestemme premissene.

Dette er for øvrig ikke første gang det stilles spørsmålstegn ved GGFs lister. Kanalsjef i NRK, Nils Heldal, kalte i sin tid Hit40-listen for «redigert virkelighet», mens P1-sjef Per Ole Hagen omtalte den som «en konstruksjon som ikke tar høyde for den virkeligheten den gir seg ut for å beskrive». Mats Nilsson i GGF, som for tiden er på ferie, benektet den gang at det var noe «mystisk» ved måten listen var satt sammen på.

Ballade fikk i ettermiddag snakke med Øyvind Svendby i GGF, som mener at kritikken er gammelt nytt.

— Dette har vi vært gjennom relativt mange ganger. Det er ikke noe nytt fra den kanten. Jeg kan bare si at dette ikke handler om vrangvilje fra vår side, men rett og slett dreier seg om å få på bena gode nok tekniske løsninger, som kan gi oss tall av god kvalitet. Vi må ha på plass datasystemer som kan fungere, og kan jo heller ikke tvinge noen til å rapportere inn til oss. Derfor satser vi på å innlede gode og langsiktige samarbeid, der bl.a. Statoil-stasjonene har vært sentralt inne i bildet.

Svendby avviser at bensinsstasjonsalget vil bli vektet annerledes enn faghandlene fra GGFs side, og ønsker heller ikke å gå inn på det aktuelle eksemplet med Jenny Jenssen kontra Guns’n’Roses.

— Som sagt vil vi gjerne ha med salg fra andre enn de rene faghandlene. Når det gjelder Berges påstander om at det skal være spesielt tette bånd mellom GGF og Platekompaniet, faller det på sin egen urimelighet. Platekompaniet er for oss en rapportør på linje med alle andre.