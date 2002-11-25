Nils Heldal: – Vær i alle fall åpne!

– Både GGF’s Mats Nilson og Dagbladets Anders Grønneberg mener jeg er på villspor når jeg kritiserer Hit 40-lista for å være en redigert virkelighet, men innrømmer samtidig at den ikke representerer det «virkelige» radio-norge, skriver NRKs radiosjef Nils Heldal i dette debattinnlegget. Her ser han nærmere på hvordan låtene registreres, noe som etter hans syn innebærer at listen ikke blir mer representativ for hva som virkelig spiles på norsk radio. Samtidig kommer Heldal også med en rekke forslag til Dagbladet, som han mener kan bidra til å øke både avisens og Hit 40-listas troverdighet.

Av Nils Heldal, radiosjef, NRK

Så nok om det.

Et annet moment ingen har vært innom er hvorledes låtene blir registrert spilt. Mats Nilsson forteller at det er datamaskiner som lytter på radiokanalene, som kjenner igjen hvilke låter som spilles. Akkurat dette er meget bra, for jeg vet av egen erfaring at det noen ganger er sprik mellom hva vi sier at spilles og hva vi faktisk spiller. Men hvordan kjenner datamaskinen som administreres fra Irland(!) en ny norsk låt som blir spilt?

Er det slik at plateselskapene selv må melde inn låter til GGF, som igjen sender et eks til music-control for registrering? Hvis det er slik, så er det ytterligere problematisk for listas troverdighet. For da er ikke Hit 40-lista mest spilt på norsk radio, den er mest spilt på norsk radio av de låtene plateselskapene bestemmer/husker at skal registreres. Og kanskje viktigst av alt – hvis det er slik – vet alle dette? Jeg antar at de store selskapene gjør det, men hva med de små? Er det mulig å bli spilt, men ikke komme med på Hit 40-lista fordi noen har glemt å registrere den?

For å forsøke å være konstruktiv:

Anders Grønneberg; du og avisa di lever av å være troverdige, og siden dere presenterer lista går dere god for at den også er troverdig. Nå har dere ei liste med ganske mange men’er. Eneste måte å få ei slik liste troverdig er å være åpen .Ved siden av lista dere trykker hver uke – ha en henvisning til ei nettside som gir bakgrunn for lista. Nettsida bør inneholde følgende:

* Erklær at dere vil bestrebe dere på å få en mest mulig korrekt hitliste over hva som spilles på norsk radio – og at dere jobber kontinuerlig med dette.

* Hvilke lyttertall bruker dere – oppslutning eller markedsandeler?

* Bruker dere årstall, halvårstall, kvartalstall?

* Hvilke radiostasjoner blir monitorert?

* Kom med en god forkaring på hvorfor Oslo og Rogaland får lov til å represetere hele lokalradionorge, uke etter uke – og at dette allikevel blir statistisk representativt for hele lokal-radio Norge.

* Hvordan er de forskjellige radiostasjonene vektet? Hvis vektingen fraviker enten oppslutning eller markedsandeltalla dere benytter, så forklar hvorfor.

* Hvilke norske låter er registrert hos music control (liste) og hvilke har kommet til siden sist (ukentlig oppdatert). Dette er veldig viktig da en slik liste kan bidra til at flest mulig registrerer – noe som bør være i alles interesse. (Dette punkt såfremt det er selskapene selv som må registrere låtene hos music-control)

* Utvid lista på nett til å være de 200 mest spilte låtene (kan virke inspirerende på folk som jobber med norsk musikk – hvis de ser hva som skjer under plass nr 40).