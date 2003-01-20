Jim Stärk: Rotfylt ungdom

Jim Stärk er et nytt tilslag til det nye vise-Norge. Ryggraden i musikken består av vokal og gitar i sedvanlig singer-songwriter-stil, men gruppen stiller også med fullt backingband. Jim Stärk som konstellasjon så dagens lys sommeren 2001, men låtmaterialet er fra fire til seks år gammelt, forteller Einar Stokke Fadnes, som skriver tekst og musikk, spiller gitar og synger.

I tillegg til Stokke Fadnes består Jim Stärk av Inge Sørbrøden (bass), Simen Mæhlum (trommer) og Asbjørn Ribe (piano). De to sistnevnte spiller også i Number Seven Deli.

Navnet Jim Stark kommer fra James Deans rollefigur i «Rebel Without a Cause» – tødlene satte bandet på for å gjøre navnet til sitt eget. Hvor godt akkurat det har fungert kan dog diskuteres, forteller Fadnes:

– Vi leste på en eller annen chat at en fyr syntes det var innmari rart med et svensk band på by:Larm… Så det spørs om vi ikke har bomma litt der.

Så langt har gruppen gitt ut en skive på Blå Productions (BP): «Ten Songs & Hey Hey» har fått gode anmeldelser, en del radiospilling, og en Alarm-nominasjon til årets popalbum. Sånn sett er vel Jim Stärk en av de mer kjente by:Larm-bandene. Ellers har gruppen bidratt med en låt på samleplaten «Musikk under Oslo», og kommer også til å være å finne på samleren «Sivil Ulyd», som blir gitt ut av siviltjenesteadministrasjonen i februar i år.

Om samarbeidet med BP kommer til å fortsette, er enda uklart, men JS er ikke under noen forpliktelser i forhold til neste utgivelse, sier Fadnes, som nå har gitt bandet spillestopp, etter det han mener er mange nok konserter for det samme publikumet:

— Vi har hatt flest jobber i Oslo, men har også vært på en ukesturné der vi dekket åtte spillesteder på en uke, med spenn fra Bergen til Kristiansand og Kongsberg. Nå kommer vi ikke til å spille live igjen før by:Larm. De første gigene våre var fulle av venner og kjente, men det finnes jo grenser for hvor mange ganger du gidder å se ett band på et halvt år. Derfor har vi bestemt oss for å ikke spille oss ut, og i stedet bruke tiden på å booke ting til våren og sommeren, forteller Stokkfadnes.

— Sterke låter, i en innpakning som tilhører et glemt kapittel, svarer Stokkfadnes kontant når spørsmålet «hva gjør dere spesielle» kommer:

— Det er ingen andre, som jeg kjenner til, som blander singer/songwriter-tradisjonen med det kompet vi har: Jim Stärk kommer aldri til å stille med celloer, tverrfløyter eller blåsere for å gi folk en «trøkk i trynet», vi heller mer mot et søkende, nedstrippet lydbilde. Sånn sett slipper vi unna de mest opplagte løsningene – samarbeidet mellom kompet og bunnmaterialet er rimelig unikt, mener Stokkfadnes.

Når det blir snakk om inspirasjonskilder i låtskrivingen, nevner Stokkfadnes først amerikanske Songs: Ohia.

— Og så Nick Drake da, han får vi jo slengt etter oss hele tiden. Det kan man selvfølgelig bare ta som en kompliment, sier Fadnes, som likevel er skeptisk til sammenlikningen med akkurat Drake:

— Nå kalles alle som har med en kassegitar og noe klimpring for «et Nick Drake-band», og det blir helt på trynet – mannen lagde tre plater ingen andre kan nærme seg.

Angående forventninger til by.Larm som karrierebygger, er Fadnes nøktern:

— Vi lover å gi full gass og vil gjerne håpe, men tør ikke forvente noe. Vår første prioritet blir å presentere det vi driver med for folk som ikke har hørt det før, så får vi se hva responsen blir. Vi har bestemt oss for å tenke oss godt om angående nye avtaler, for det er veldig lett å bli for ivrig. Kanskje det blir morsommere å gjøre neste plate på et lite selskap, men vi kan i alle fall vise oss fram for major-selskapene, så vet de hva de ikke får, fleiper Fadnes.

Det som bekymrer mest, er selskapenes fokus på penger, mener Fadnes:

— Musikk er penger, sånn er det selvfølgelig også i de små selskapene, men balansen heller vel noe mer i retning av musikkens premisser og å jobbe for det man brenner for hos de små, tror Fadnes, som er aller mest interessert i å få hjelp innenfor management og booking:

— Nå gjør vi alt selv, så det hadde vært fint å treffe noen som hadde noe å bidra med der. Foreløpig går det greit å ta hånd om det meste selv, men 2003 kommer til å bli et kanonår for oss, så hvis noen føler seg kallet er det bare å ta kontakt, avslutter han.