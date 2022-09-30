Peer Gynt på Gålå 25. juli 2022 – taket raser

Telttaket raser i styrtregnet under Peer Gynt på Gålå 25. juli 2022. Bildet er tatt under kick-off for de frivillige, og er en god illustrasjon på hva frivillig innsats på festivaler og spel kan by på av overraskelser.(Foto: Frivillighetens år 2022)

Hva gjør vi med frivillighetstørken på festivaler og spel i Frivillighetens år?

Publisert
30.09.2022

En sommer med festivaler og spel er over. En sommer med medieoppslag om fortvilte festivalsjefer og spelarrangører, som oppfordrer frivillige til å melde seg. Og om festivaler som erstatter frivillige med betalt arbeidskraft.


Av Birgitte Brekke, prosjektleder Frivillighetens år 2022, og Joachim Svendsrød, styreleder i Kulturalliansen.

Birgitte Brekke, prosjektleder Frivillighetens år 2022 (Foto: Human Rights House Foundation)

Joachim Svendsrød, styreleder i Kulturalliansen (Foto: Frilynt)

Har vi blitt rike og late? Er ungdommen giddeløse og bortskjemte, uten entusiasme for felles innsats?

Nei. Folk anno 2022 er ikke dårligere enn før. Mer enn halve Norge gjør frivillig innsats, selv om andelen frivillige under pandemien sank fra sekstiseks til femtiåtte prosent. Åtti prosent av de som ikke er frivillige har aldri er blitt spurt. Femti prosent sier de ville svart ja om de ble spurt.

Løsningene på frivillighetstørken finner festivaler og spel i egen organisasjon. Frivillighet er en del av forretningsmodellen. Rekruttering og ledelse av de frivillige må evalueres og endres på linje med andre suksessfaktorer. Det som fungerte i går, må ofte gjøres annerledes i dag. Også rekruttering og ledelse av frivillige.

Om noen tror at festivalenes framtid ligger i betalt arbeidskraft: Uten frivilligheten som grunnmur i spel og festivaler, er det snarere en risiko for at flere vil forsvinne. Ikke bare fordi driftskostnadene øker, men like mye fordi nærmiljøets eierskap til arrangementet svekkes uten de frivilliges engasjement. Involvering av lokale frivillige bidrar til økt publikumstall og kommunens vilje til å støtte og legge til rette nødvendig infrastruktur. Et nærmiljø som omfavner det lokale spelet, klager også mindre på støyen, søppelet og trafikken som følger med arrangementet.

Festival- og spelfrivilligheten skaper ringer i vann: Muligheten til å være frivillig gir også de som ikke har råd til billetter, tilgang. Fordi det er ulik motivasjon for å være frivillig, ser vi også folk som ikke trodde de hadde kulturinteresse på spel og festivaler. På festivaler og spel foregår viktig læring, vennskap etableres og nettverk bygges. I tillegg skaper arrangementet identitet og stolthet hos de frivillige.

Mika Kristoffersen, programleder for frivillighet og organisering på Roskildefestivalen, ga oss fem gode råd under Norske Kulturarrangørers Frivillighetskonferanse 17. september: Å ha lokal forankring, å være formålsdrevet, å spørre hva de frivilliges drivkraft er, å skape sosialt samhold og å gi rom for ulike former for engasjement. Det syns vi er gode råd, som flere bør få med seg.

Som knutepunkt er kontakten mellom arrangør, lokallag og lokalsamfunn en verdikjede som hele feltet vinner på. Nå må festivalene og de frivillige finne sammen igjen, slik at vi bygger opp igjen disse unike energipunktene etter den triste zombie-tilværelsen vi forhåpentlig nå har lagt bak oss.

Det er her framtiden for spel og festivaler ligger.

Red. mrk.: Vi har lagt inn en korrigering på prosentandelen som ville bli frivillige dersom de ble spurt, første avsnitt.
4. oktober kl. 16.45.

frivillig kulturlivFrivillighetens årkulturalliansenNorske kulturarrangørerroskildefestivalen

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Illustrasjonsbilde – fellesskap my life through a lens unsplash

Kultur og frivillighet: Krever arenamilliard til inkluderende møteplasser for alle

DEBATT: Regjeringen må legge en milliard på bordet for å hjelpe kulturlivet og frivilligheten med å lage nye fellesskap. Det...

Dutty Dior på scenen foran publikum på Sentrum Scene i 2020.

Prisene stiger, men konsertsteder kvier seg for å sende regninga til publikum

Konserthøsten produseres med samme prisstigning som på korn, strøm og lønninger ellers i samfunnet. Noen spillesteder synes det er vanskelig...

NM for kor 2021 Defrost Youth Choir

Skitrening, laks og politiske verktøy: Hva skal egentlig overskuddet av tippemidlene brukes til?

DEBATT: Det er ille og skammelig nok i seg sjøl at idretten blir brukt for å få solgt mere laks....

Tone Østerdal

Arrangørenes stemme: – Mangel på folk og stigende priser fortsetter ut året, er jeg redd

– Mange arrangører har ennå ikke fått krisestøtten sin, på grunn av seine klageinstanser. Og vi er jo på ingen måte...

NOE Å TYGGE PÅ: Anette Trettebergstuen kommer de frivillige i møte

Moms, moms: Seier for frivillige organisasjoner

Trettebergstuen deler ut: Kompenser for moms til frivillige organisasjoner økes betraktelig.

Flere saker

Alpaca Ensemble

Alpaca Ensemble kåret til Årets utøver 2020

Komponistforeningens Årets utøver-pris for 2020 ble tildelt Alpaca Ensemble under «Spillerom Søndag» i NRK P2 søndag 16. mai.

Peter Grimes oppsetningen i Edinburgh

Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera godt mottatt i Skottland

Både Peter Grimes-oppsetningen og orkesterets eget program høstet gode kritikker i britisk presse etter Edinburgh-festspillene.

AURORA er en av de tre norske Keychange ambassadørene.

Millionstrømminger for låt i spillet Assasin’s Creed for Aurora

Aurora i Assasins Creed og Oda Tilset i Tokyo. Få med deg de ferskeste nyhetene innen norsk musikk og lyd...