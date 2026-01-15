Ny digital verktøykasse skal gjøre kulturlivet grønnere

Kulturdirektoratet samler alt kulturaktører trenger for å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Kulturlivet står overfor økende konsekvenser av klima- og naturkrisen. Flom og ekstremvær skader bygg, arrangementer avlyses, og turnéer blir både dyrere og mer krevende. Nå lanserer Kulturdirektoratet Gro, Norges første digitale verktøykasse for grønn omstilling i kultursektoren.

Plattformen gir museer, festivaler, scener og kulturbygg over hele landet en samlet oversikt over verktøy som kan redusere utslipp, kutte kostnader og gjøre driften mer robust. Fra klimavennlig transport og turnéplanlegging, til smartere forvaltning av lokaler og materialer, samt tilpassede verktøy for litteratur, scenekunst og festivaler.

Kultur når hele befolkningen og kan påvirke holdninger og handlinger. Med Gro får sektoren både kunnskap og praktiske verktøy for å klimatilpasse driften og engasjere publikum i viktige klima- og naturspørsmål.

Gro er tilgjengelig digitalt, og skal gjøre det enklere for hele kulturlivet å ta klimavennlige valg, uten at det går på bekostning av kvalitet eller kreativitet.