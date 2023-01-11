Egil Arntzen lager plate som skal hete We Might Be Strangers.

(Foto: Kjetil Tangen)

Fra gitar med Nikolaisen-familien til egen musikk

11.01.2023
- Red.

Egl Arntzen går solo på kredibelt, norsk selskap.

Gitaristen for Hilma Nikolaisen og Elvira Nikolaisen har laget studio på Finnskogen, og dessuten egen musikk som kommer på soloplate i 2023.

Familien: Egil Arntzen gir ut musikk som We Might Be Strangers, og på låta han gir ut i dag, onsdag, har han med seg Emil Nikolaisen på trommer. Noen av de siste opptakene som skjedde i Emil og Madrugadas velkjente Malabar Studio, var dette trommeopptaket – og Egil på flygel. Musikkselskapet testpress skriver i pressemeldinga om soloprosjektet at «Comfort Sun» er en avantgarde poplåt som drives av den varme klangfulle vokalen og flygelet, akkompagnert av akustisk 12strenger, mandola, elgitarer, bass og synther.

Egil Arntzen har vært med i flere prosjekter opp gjennom årene. Helt siden 2010 har roteskuffen fylt seg sakte men sikkert opp med egne ideer – riff, melodier, tekster, vokallinjer.

I 2016 pakket Egil sammen kofferten og flyttet ut i Finnskogen, for å jobbe med egen musikk samtidig som han bygde sitt eget musikkstudio, Gullbekken. Flere år med låtskriving fikk så en kanal ut i verden. Når han nå debuterer med soloprosjektet We Might Be Strangers, er det derfor et resultat av mange års arbeid.

– Comfort Sun er de øyeblikkene som oppstår når alt virker håpløst, og når tvil og ensomhet endelig tar en liten pause. Enkelte dager kan deles opp i ulike sesonger, noe jeg ønsket å gjenskape i musikken og teksten, der melankolske passasjer avløses av finurlige og fargerike digresjoner og forløsninger. Når man lever så isolert og alene i et «trykkammer» over lengre tid mens man jobber med noe så personlig og sensitivt som med egen musikk, føles slike digresjoner som varme, åndelige kyss fra naturen. Selv når de bare varer i noen sekunder, sier musikeren og låtskriveren.

Relaterte saker

Hilma Nikolaisen

Inspirasjoner: Hilma Nikolaisen velger Emil Nikolaisen

Artist og låtskriver Hilma Nikolaisen kommer fra en musikalsk familie, og hun trenger ikke se langt for å se sin...

Flere saker

Fra barnesanger.no

Opplysningskampanje om rettigheter

Nopa og Musikkforleggerne vil ha slutt på at sangtekster distribueres fritt på nett og har kontaktet 100 nettsteder med ulovlig...

Stillbilde fra Heidi Torsvik og Winter Lazerus' video Hidden Soul of the Fjords – Trees That Whisper

Ballade video LXVII: Fem rom, og trær som hvisker

Seks videoer, tre premierer. Denne uken drysser vi stjernestøv fra Wobbler, Eide Olsen, Heidi Torsvik og Winter Lazerus, Anna Of...

Frank Ocean

Nye kreative muligheter for popmusikken eller symptom på moderne mediekrise?

Lanseringen av Frank Oceans nye album får musikkverdenen til å diskutere plateindustriens framtid. Vil den tradisjonelle artist-label strukturen vil bestå,...