Fra gitar med Nikolaisen-familien til egen musikk

Egl Arntzen går solo på kredibelt, norsk selskap.

Gitaristen for Hilma Nikolaisen og Elvira Nikolaisen har laget studio på Finnskogen, og dessuten egen musikk som kommer på soloplate i 2023.

Familien: Egil Arntzen gir ut musikk som We Might Be Strangers, og på låta han gir ut i dag, onsdag, har han med seg Emil Nikolaisen på trommer. Noen av de siste opptakene som skjedde i Emil og Madrugadas velkjente Malabar Studio, var dette trommeopptaket – og Egil på flygel. Musikkselskapet testpress skriver i pressemeldinga om soloprosjektet at «Comfort Sun» er en avantgarde poplåt som drives av den varme klangfulle vokalen og flygelet, akkompagnert av akustisk 12strenger, mandola, elgitarer, bass og synther.

Egil Arntzen har vært med i flere prosjekter opp gjennom årene. Helt siden 2010 har roteskuffen fylt seg sakte men sikkert opp med egne ideer – riff, melodier, tekster, vokallinjer.

I 2016 pakket Egil sammen kofferten og flyttet ut i Finnskogen, for å jobbe med egen musikk samtidig som han bygde sitt eget musikkstudio, Gullbekken. Flere år med låtskriving fikk så en kanal ut i verden. Når han nå debuterer med soloprosjektet We Might Be Strangers, er det derfor et resultat av mange års arbeid.

– Comfort Sun er de øyeblikkene som oppstår når alt virker håpløst, og når tvil og ensomhet endelig tar en liten pause. Enkelte dager kan deles opp i ulike sesonger, noe jeg ønsket å gjenskape i musikken og teksten, der melankolske passasjer avløses av finurlige og fargerike digresjoner og forløsninger. Når man lever så isolert og alene i et «trykkammer» over lengre tid mens man jobber med noe så personlig og sensitivt som med egen musikk, føles slike digresjoner som varme, åndelige kyss fra naturen. Selv når de bare varer i noen sekunder, sier musikeren og låtskriveren.