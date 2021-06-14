Urfremføringen av det nye verket «Iridescent» av komponist og kunstner Ignas Krunglevičius, bestilt og fremført av Oslo Sinfonietta, er ute på Henie Onstad Kunstsenters egen kanal til gratis visning i en uke fra i dag.

Iridescence, eller irisering på norsk, er refleks eller lysbrytning i en overflate, der det oppstår et spill av farger, opplyser Wikipedia. Verket Iridescent spiller på denne brytningseffekten.

– Iridescent er et spennende prosjekt vi har jobbet med en god stund og heldigvis fikk gjennomført på tross av korona, forteller Svein Terje Torvik, musikk-kurator ved Henie Onstad Kunstsenter (HOK), til Ballade.

– Forrige søndag huset Henie Onstad urfremføringen av det nye verket, laget av komponist og kunstner Ignas Krunglevicius, og bestilt og fremført av Oslo Sinfonietta. Og med 20 publikummere i salen… Mandag 14. juni er det premiere på videoversjonen av verket – en 3-kamera videoproduksjon med multitrack-lydopptak og miks av lydguru Asle Karstad, forteller Torvik, som legger til:

– Dette er ganske kult, med vibrerende stål-konstruksjoner i møte med Oslo Sinfoniettas akustiske instrumenter.

I en video på HOKs kanal Art Channel forteller Torvik videre om verket og prosjektet:

«Dette blir et vilt laboratorium der man skal forsøke å forene akustiske instrumenter med stålskulpturer. Ting som egentlig rett og slett er inkompatible. Hvor knekker alt? Hvor går alt i oppløsning og bare blir bråk? Som gammel rocker synes jeg også det er gøy å høre på hvordan, inn i samtidsmusikken, disse stålskulpturene skal fungere som en mellomting mellom en høyttaler og en fuzzpedal.»

Ignas Krunglevičius er en billedkunstner og komponist fra Kaunas i Litauen, som lever og virker i Norge. Han er utdannet komponist ved Norges musikkhøgskole og har utstrakt erfaring med både komposisjon, billedkunst og installasjoner, opplyser HOK. Krunglevičius forteller selv dette om Iridescent:

Det publikum vil få se i Henie Onstad Kunstsenters Studio, er en rekke industrilignende stålstrukturer. Metallgjenstander er koblet opp til spesialisert lydutstyr som forbinder dem med instrumentene til Oslo Sinfoniettas musikere. Siden verket for det meste er komponert i 2020 og 2021, vil det reflektere mine erfaringer med denne særegne overgangsperioden. Angst, sinne og apati tas med inn i musikken. Komposisjonen er strukturert som en reaksjon på et traume: gjennom stadier av sjokk, fornektelse, sinne og aksept ledes vi til bedring. Stålskulpturene vil fungere som objekter som absorberer alle disse utmattende følelsene og kanskje til og med helbreder oss. Fremføringen blir som et fordums ritual, der sorg og smerte plasseres inn i livløse gjenstander, slik at vi kan bli satt fri.

I dag ble altså opptaket av urfremføringen av Iridescent lagt ut på Henie Onstad Kunstsenters egen nettkanal, Art Channel. Det vil være tilgjengelig for alle, til gratis strømming i én uke.

Medvirkende:

Oslo Sinfonietta:

Jessica Kabirat, fløyte

Jørgen Fasting, obo

Catherine Berg, klarinett

Julius Pranevicius, horn

Sverre Riise, trombone

Kjell Tore Innervik, slagverk

Sara Övinge, fiolin

Ingvild Nesdal Sandnes, cello

Håkon Thelin, kontrabass

Christian Eggen, dirigent

Livelyd, opptak og miks: Asle Karstad

Video, foto og klipp: Carsten Aniksdal