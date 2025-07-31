Bluesprisen 2025 til verdens nordligste bluesfestival

Årets Notodden Blues Festival-pris gikk til Dark Season Blues i Longyearbyen på Svalbard, som finansieres av gruvedrift, lokale butikker og korkpenger.

Ballade møter en overrasket og rørt festivalsjef backstage, med den ikoniske mikrofonskulpturen varmt i hånda.

Dark Season Blues feirer 25 år i år, og dette er deres første pris, forteller Espen Helgesen, som har vært festivalsjef siden 2011. Han bor fast på Svalbard – «det er det som er hjemme».

Festivalen arrangeres alltid helgen rundt 26. okt., når mørketida starter. Utover geografi, natur og nokså særskilte omstendigheter for festivalarrangering, trakk styreleder i Notodden Bluesfestival, Runar Lia, fram Dark Season Blues som en sterk og viktig aktør i lokalsamfunnet:

Konsertarrangører og festivaler er med på å binde landet vårt sammen. Det er distriktspolitikk. Stedet der årets prisvinner arrangerer ligger 2000 km fra hovedstaden, 900 km nord for fastlandet og på det nordligste stedet i verden du kan reise med vanlig rutefly. Vi tenker at denne prisvinneren driver distriktspolitikk på et særdeles høyt nivå.

Lokalsamfunnet der denne arrangøren opererer er gjenkjennelig for oss på Notodden. Det er opprinnelig et arbeidersamfunn – som Notodden. Og som Notodden Blues Festival gjorde i sin tid, gjør prisvinneren sitt ytterste for å spre god stemning i et samfunn som er i stor endring.

Den prisvinnende festivalen i Longyearbyen er på bucket lista til mange internasjonalt store artister, og mange har spilt der gjennom årene: Walter Trout. Super Chickan. DK Harrell. Robert Plant. Manowar.

Svalbard er ikke et hvilket som helst sted på en turnérute, forteller Helgesen.

– Vi må forberede artistene på forhånd når vi booker. De må vite hva de kommer til å møte. «Dere må huske at dere kommer til Nordpolen,» sier vi, man kan ikke forlange alt av utstyr, og vi er nødt til å prioritere etter spillestedene, ikke artistene. Det er aldri noe problem når artistene vet dette på forhånd.

Så får artister som kommer til Svalbard også oppleve et av verdens mest spektulære festivalsteder. Arrangørene legger ofte inn «mer-opplevelser», som isbjørn- eller hvalsafari, hundesledeturer, snøscooter-turer og bussturer i den storslagne naturen. Og så er det naturligvis en særegen opplevelse å spille på venues der vaktholdet står med rifle – ikke på grunn av vanskelige publikummere, men isbjørn.

Svalbard er et økonomisk krevende sted å arrangere festival, forteller Helgesen.

– Det er ikke nødvendigvis honoraret som «dreper oss» når vi booker artister, det er reiseutgiftene. Vi beregner gjerne en 14-15 tusen per person Oslo tur-retur, bare i reise og opphold, så kommer honoraret i tillegg. Med et band på seks personer er det klart det utgjør ganske mye.

– Hvordan er dere finansiert?

– Sponsing fra lokalt næringsliv på Svalbard – over halvparten av festivalbudsjettet kommer herfra. Resten er billettinntekter. Blant sponsorene er alt fra lokalt reiseliv og turistnæring til en malerbutikk. Det er ett gruveselskap på Svalbard, og de har sponset oss i alle år – ikke så mye de senere år som i starten.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Nedleggelsen av gruvedriften på Svalbard har ikke prekære konsekvenser for festivalen, forteller han, men det har store konsekvenser for hele samfunnet. Ikke bare med tanke på arbeidsplassene, men også ringvirkningene i det at det berører hele livet og infrastrukturen rundt arbeiderne. Nå er industrieventyret på Svalbard over, for godt, sier Helgesen – og legger til: – Om ikke noe helt spesielt skulle skje, men det har vi ikke noen tro på.

Dark Season Blues mottar ikke støttemidler fra nasjonalt eller kommunalt hold, men de har noe de kaller korkpenger – en slags avart av grasrotandelen ellers i Norge.

– Når du kommer til Svalbard som turist og går på Polet, så går overskuddet inn i Korkpengefondet, som igjen deles ut til lokale lag, foreninger og altså festivaler som vår. Så vi håper jo alltid på at folk handler kjempemye på Polet, så blir det gode støttepenger på oss, ler han.

Nå som Dark Season Blues er Longyearbyens, og Svalbards, prisvinnende bluesfestival, er det mange flere som vil få øynene opp for dem, tror Helgesen.

– Det er en kjempereklame, men det viser også at alt vi jobber for blir anerkjent, både blant artister og publikum. Prisen betyr også utrolig mye for alle som jobber med festivalen – vi er en frivillig basert festival, alle står på hele tida, og det er de som fortjener prisen. Det e dæmmes pris.