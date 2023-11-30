Minneord: En bauta i norsk blues er borte

Notodden Blues Festival minnes musikeren, kollegaen, drivkraften og vennen Morten Omlid, som brått gikk bort 24. november, 62 år gammel.

Minneordet ble først publisert i Telen, 28. november 2023.



Av Jostein Forsberg, Halvor Sælebakke, Mari Beate Sannes og Runar Lia, på vegne av Notodden Blues Festival

Vi er i sorg over at bluesgitarist og vår venn, Morten Omlid, brått og uventet er gått bort. Savnet er sårt og stort. Vi sender vår dypeste kondolanse til hans familie.

Dette er vanskelig å ta inn over seg og å skrive om. Morten Omlid har vært med oss som musiker siden den aller første festivalen i 1988. Han har vært viktig gjennom hele vår historie og som sentral person med sine musikalske bidrag, som mangeårig medlem av vår programkomite og som faglig ansvarlig og instruktør på Little Steven’s Blues School Band Camp 2.

Morten Omlid har hatt stort engasjement for undervisning og musikkopplæring av unge musikere. Først gjennom privat musikkundervisning hjemme i huset hans på Notodden. Der, i gangen hjemme hos Morten, fikk en ung Kid Andersen sine første gitartimer og sin første innføring i bluesmusikkens hemmeligheter og gitarhelter. Siden har han vært lærer ved Notodden musikkskole, og i de senere årene ved det internasjonale bluesstudiet ved USN, Notodden. Nå nylig hadde han tatt unge Trym Innleggen Hagalia under sine stødige vinger, og loset han gjennom plateinnspilling i vårt eget Juke Joint Studio. Vi venter nå i spenning på resultatet.

Morten Omlid har vært sentral musiker i band som Spoonful of Blues, Rita Engedalen, Damer i Blues, m.fl. For oss i NBF har han vært en suveren kapellmester for vårt band Notodden Roadshow som vi brukte ved spesielle anledninger. Hvis vi skulle ha krevende musikalske prosjekter var Morten Omlid den første å ringe til. Vi visste da at det ville bli gjennomført med største kvalitet. Omlid fikk Spellemannprisen med Rita Engedalen i 2006 for albumet Heaven Ain’t Ready For Me Yet.

I vår sammenheng fikk Morten Omlid NBFs Bluespris i 2007, og han fikk sin egen stjerne på Notodden Blues Walk of Fame i 2022. Allerede i 1994 spilte Omlid gitar med blueslegenden Johnny «Guitar» Watson på Notodden Blues Festival. Siden har han vært sentral i utallige musikalske prosjekter for oss. I tillegg til Watson har han spilt med og spilt inn musikk med artister som James «Super Chikan» Johnson, Lazy Lester, Pinetop Perkins, Snooky Pryor, Willie «Big Eyes» Smith, Bob Margolin, Big Jack Johnson, Kenny Brown, The Rising Star Fife & Drum Band, Knut Buen, Kirsten Bråten Berg, m.fl. Listen er uendelig lang. Med James «Super Chikan» Johnson var han med som musiker og musikalsk leder på det Blues Music Award-vinnende albumet Chikadelic. Dette albumet ble spilt inn i Juke Joint Studio på Notodden.

Morten Omlid døde samtidig som han var klar for å lansere nytt album sammen med sitt faste band Spoonful of Blues. Nyheten om hans bortgang kom samtidig med de første meldingene begynte å tikke inn om at musikk fra det nye albumet Songs From Notodden Norway allerede ble spilt på ulike internasjonale radiostasjoner. Denne helgen skulle han og Spoonful of Blues startet lanseringsturné av albumet. Slik skulle det ikke bli.

Morten Omlid vil bli sårt savnet av familie og venner, fans over hele verden og av oss her i Notodden Blues Festival. Hans musikk lever videre, og han vil aldri bli glemt. En bauta i norsk blues er blitt borte. Vi lyser fred over Morten Omlid sitt minne.



Det blir bisettelse for Morten Omlid i Notodden kirke fredag 8. desember kl 12.00 med påfølgende minnestund i Bok & Blueshusets livescene.