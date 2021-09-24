Musikere stoppet på grensa – internasjonale koronapass avvises i Norge

Jazzmusiker Ron Carter stoppet på grensa inn i Norge. Cosmopolite scene krever at innreiseregler for musikere endres.

– Nå må Norge endre på de urimelige innreisereglene! Det skriver den rennomerte musikkscenen Cosmopolite på nett i dag, etter at jazzstjernen Ron Carter ble stoppet fra å holde konsert der.

De fire amerikanerne i Ron Carter «Foursight» Quartet er fullvaksinert, har testet negativt og hadde innreisetillatelse til Norge i bagasjen. De skulle være i Oslo mindre enn 24 timer. Men musikerne og manageren sendt i karantene på hotell på Helsfyr, etter at de ankom Gardermoen fra Stockholm. Det skriver VG.

– Jeg håper du forstår hvor forferdelig det føles at vi ikke kan spille for alle dem som hadde gledet seg til å høre vår musikk, sier kontrabassisten Ron Carter til VG. Avisa skriver i dag om hvordan Ron Carter og et medlem i hans band ble stoppet på Gardermoen og ikke fikk spilt den planlagte konserten på Cosmopolite scene i Oslo.

– Én sjåfør skulle kjøre dem mellom flyplass, hotell og scene. De skulle holde avstand til publikum og ikke ha kontakt med noen, sier Marthe Heggenhougen ved Cosmopolite. Hun er fungerende daglig leder ved konsertstedet og vedgår at de tok en sjanse.

– Men bandet har krysset grenser i Europa uten problemer. De spiller i ett land ene kvelden, et annet den neste. Vi kan ikke ha karantene for arbeidende musikere på turné.

Kleinschmidt og tenorsaksofonisten Jimmy Greene ble vinket igjennom på Gardermoen. Pianisten Donald Vega, trommeslageren Payton Crossley og Carter ble stanset.

– Jeg fikk ikke snakke med en overordnet, det var ikke rom for forhandlinger. Alle fem testet negativt på flyplassen. Likevel ble vi sendt i karantene, sier manageren til VG.

Kleinschmidt sier at musikernes vaksinepass fra USA er blitt godtatt overalt i EU. I forrige uke skreiv Ballade om hvordan Trondheim kammermusikkfestival føler seg motarbeidet: Deres festivalkomponist med amerikansk koronapass – godkjent andre steder i Europa – kom ikke inn i Norge.