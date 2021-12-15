Kopierer eget konsept fra Molde og starter opp barnefestival i Tromsø

Noen lanserer nysatsinger for 2022: Rabalderfestivalen kopierer seg sjøl for en tromsøversjon.

– I sommer arrangerte vi vår fjerde festival. Men nå har vi altså utvidet med enda en festival i Tromsø som skal ha samme konsept og verdigrunnlag, skriver arrangørene i Molde på epost til Ballade.

– Sett med post-korona-øyne blir denne festivalen en viktig aktivitetsbooster for barna, frivilligheten og kulturlivet, mener tromsøkoordinator for den nye festivalen, Vasil Gjuroski.

Festivalen i Tromsø vil bli driftet av Tromsø Barnefestival AS og målet er å kunne skape arbeidsplasser for et lokalt team der oppe, i følge Rabalderfestivalen.

Festivalen i Tromsø skal ha én norsk og én samisk profil.

Jarle Heitmann, leder for hovedutvalget for kultur, idrett og friluft i Tromsø kommune hilser den nye 2022-festivalen velkommen til området der den planlegges for 2022:

– Rabalderfestivalen rettes mot ei gruppe som i dag har et manglende kultur- og musikktilbud, og da vil en egen festival være et supert nytt tilbud. Derfor støttet jeg dette helhjertet fra første stund vi fikk høre om planene, og ga klare signaler om at Tromsø kommune burde inngå et samarbeid om utleie av Charlottenlund, som så mange barn og familier har et nært forhold til.

Festivalsjef Gjuroski trekker fram samarbeid med Hålogaland teater, Vitensentret, NRK, fotballaget TIL, Riddu Riđđu og Kirkens Bymisjon.

Fra programmet er det klart at Hekla Stålstrenga skal presentere sitt barnealbum Skravla Gård. Det blir også vitenshow og TV-stjerna Øisteins blyant, kjent fra NRK og sett av over 400 millioner mennesker.

– Dette er bare starten! skriver Eivind Fadnes, en av grunnleggerne av Molde-festivalen.