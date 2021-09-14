Faksimile Trondheim kammermusikkfestivals program

Faksimile fra kammermusikkfestivalens headlinere i programmet for 2021(Foto: faksimile/kamfest.no)

Aktuelt

Festivalkomponisten kommer ikke inn i Norge

Publisert
14.09.2021
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Trondheim kammermusikkfestival må klare seg uten Caroline Shaw (US).

Denne uka starter Trondheim kammermusikkfestival. Étt av toppnavnene uteblir fordi, etter sigende, Norge og USA ikke har koordinert koronasmittervernreglene sine. Der innreise fra EU-land og noen andre innreiseland ikke lenger krever annet enn grønt koronapass , ser det ut til at opptreden på musikkfestival og grønt amerikansk pass ennå ikke åpner dørene, skal man tro festivalens omtale:
– Vi har de siste ukene jobbet iherdig for at myndighetene skulle gi unntak for karantenereglene for fullvaksinerte fra USA eller viktige kulturarbeidere, men nå er dessverre alt håp ute for en løsning, skrive Trondheim kammermusikkfestival på sine nettsider, og fortsettter:
– Det er ekstra frustrerende at Shaw får innreise til en festival i Paris rett i forkant av Kamfest, men nektes innreise til Norge.

Til Adressa.no har festivalsjef Sigmund Tveter Vik uttalt at innreisenekten viser hvordan idrett og kultur forskjellsbehandles.

I 2013 var Shaw den yngste Pulitzer­prisen i musikk for Partita for 8 stemmer, skrevet for vokalensemble Roomful of Teeth, som hun også er medlem av. Hun har komponert for blant andre Renée Fleming, Dawn Upshaw, Sō Percussion, Gil Kalish og Anne Sofie von Otter – og for Kanye West og Nas.Festivalen starter 19. september og har i år flere verk av Shaw på programmet – og skiller seg ellers ut med en rekke «hjemme-hos»-konserter, og en kobling til visuell kunst.

Festivalen opplyser om endringene i programmet som følger av koronainnreisenekten:

  • Ingeborg Gillebo erstatter Caroline Shaw som solist med Trondheim symfoniorkester torsdag 23.sept kl 19.30 i Olavshallen
  • Henninge Landaas erstatter Caroline Shaw i Brahms Strykekvintett i G-dur med Oslo strykekvartett fredag 24.sept kl 22.00 i Herresalen, Erkebispegården
  • Caroline Shaw gjennomfører seminaret Møt komponisten digitalt. Flyttes til 14.30-16.30 (grunnet tidsforskjell Norge/New York).
Caroline ShawCaroline Shaw in EuropeTrondheim kammermusikkfestival

