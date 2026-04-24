Ballade video: – Vi drikker lyset

Les Imprimés, Tomora, Sento, Steinsdotter x 2, Levi Henriksen & The Babyon Badlands, Din Våte Drøm. Og en klassisk kortfilm med Susanna.

Som Oslo-bandet DVD minner oss på med sangen og videoen «Vårenhjørningen»: Det ser ut til å være varmere dager på vei. Samtidig fortsetter det å komme ut godt med norske plater innen forskjellige sjangere. Selv tar vi fri 1. mai, men er tilbake uken etter det.

Vi håper mange har hatt litt glede og opplysning av serien vår om norske musikkvideoer og video-skapere. Flere av våre ledende regissører påpeker behov for bedre støtteordninger – og at man i større grad bør tenke næringtsutvikling. Mange videoer når ut til et betydelig antall mennesker, både her hjemme og internasjonalt.

Det er ellers hyggelig å presentere en perle fra arkivene. Det er den 15 minutter lange kortfilmen The Forester, som Susanna Wallumrød gjorde i 2013 med Ensemble neoN og filmskaper Claus A. Breda-Gulbrandsen.



LES IMPRIMÉS: You & I

Denne sangen kom alt i februar, som en smakebit på Les Imprimés’ nye album Fading Forward. Det er gitt ut på Big Crown Records, som holder til i Brooklyn i New York. De ga også ut den første platen til Les Imprimés, den svært kritikerroste Rêverie fra 2023.

Les Imprimés er prosjektet til Morten Martens, en stadig mer anerkjent produsent og arrangør, komponist og multi-instrumentalist fra Kristiansand. Han har produsert og spilt på en rekke plater, og har også vært nominert til Spellemannpriser.

Likevel debuterte han først på egenhånd i voksen alder. Les Imprimés ble opprinnelig satt i gang i løpet av pandemien, og blander en rekke forskjellige stilarter.

– Det var først under nedstengningen at jeg fikk tid til å fokusere på dette prosjektet, har Martens sagt.

– Det var en skummel tid. Men jeg visste at jeg måtte gjøre noe ut av det.

Det har etter hvert blitt mange fine omtaler for Rêverie – ikke minst i store utenlandske magasiner og medier. Oppfølgeren Fading Forward ble sluppet 10. april i en rekke formater, og har alt fått svært positive anmeldelserer.

Filming, klipping og fargegradering av videoen til «You & I» er ved Joakim Riise. I tillegg har Trond Henning Monan og Markus Næss hjulpet til med innspilling av filmen.

TOMORA: I Drink The Light

Så er endelig Tomora ute med sitt debutalbum, Come Closer. Denne duoen består som kjent av britiske Tom Rowlands fra The Chemical Brothers og vår egen Aurora Aksnes. De skal opptre på Øyafestivalen i august, og har ellers blitt booket til spillejobber på mange større festivaler.

Aurora Aksnes er 29 år nå, og fortalte nylig i et intervju med The Guardian at musikk kanskje blir særlig viktig i kaotiske tider – slik mange mener vi opplever i dag.

Deler av musikken på Come Closer blir kanskje også oppfattet som litt kaotisk. Samtidig er spor som «Ring the Alarm» ment som en advarsel, og en oppfordring til å våkne opp. Som Aurora selv sier:

– Be aware! Look around! Wake up! Be awake, be human.

Videoen til «I Drink The Light» er laget av Adam Smith, som også tidligere har jobbet med visuelle elementer for Aurora og Tomora.

Tomora spilte nylig på den store amerikanske festivalen Coachella, og tar opp igjen festivaljobbene i starten av juli.



SENTO: Walk

Den norsk-sveitsiske artisten, låtskriveren og produsenten Sento ga nylig ut låten «Desperate», hentet fra EP-en Phoenix. Nå legger han ut et helt nytt kutt, «Walk». Den beskrives som en varm og groove-drevet låt inspirert av disco fra 70- og 80-tallet.

Videoen til «Walk» ble filmet i en hi fi-bar med et varmt treinteriør. Denne settingen skal vekke minner fra familiens hjem i Mandal og på Sjøsanden-kysten, der artisten vokste opp. Inspirasjonen kommer fra musikk som ble spilt i hans bestemors kjeller, hvor hans store kjærlighet for denne sounden begynte.

– Nå bor Sento i Sveits, men han bodde i Mandal og gikk på skole der i barndommen, forteller Ida Sofie Laland i Weareonit Music Group.

– Familien hans på morens side bor der fremdeles. Neste gang han kommer til Norge har han lyst til å sette opp konsert i Oslo – og forhåpentligvis også i Mandal.

Sento, alias Julian Finn Strütt, skriver mye av låtene sine på Hårsøy utenfor Mandal før han reiser til Sveits og spiller dem inn.

«Phoenix» beskrives som en utgivelse som beveger seg mellom «reflekterende neo-soul, myke R&B-ballader, energisk pop og disco-inspirert driv». Den er oppfølgeren til «Delirium» fra 2024.



STEINSDOTTER: Trollmor

Da skal vi skifte musikkstil ganske kraftig. I begynnelsen av mars slapp sunnmøringen Isabella Steinsdotter det nye albumet Twice Born. Der kan du blant annet høre hennes tolkning av «Trollmors vuggevise», en norsk tradisjonssang som nå har blitt til en video med den internasjonalt anerkjente skyggeteater-skaperen Drew Colby.

Sangen gjenspeiler artistens barndomsminner om å bli sunget i søvn av mormor og mor, før den senere ble en vuggevise hun selv sang for sine yngre søsken.

– Når du vokser opp på bygda i Norge, hører du alltid om troll i skogen eller i fjellene. Det er bare en del av mytene, sier hun. – Jeg elsker at en trollmor i denne sangen har et varmt og nært øyeblikk mens hun legger barna sine, i stedet for å være denne skumle skapningen alle frykter. Det gjorde meg mindre redd for troll og mer fascinert av dem.

Videoen formidler dette perspektivet gjennom arbeidet til Drew Colby, som ved hjelp av lys, bevegelser og hendene sine former skikkelsene av trollmoren og barna hennes, og gjør vuggevisen om til en fysisk fortelling.

STEINSDOTTER: God’s Own Speed

På nettet er Isabella Steinsdotter representert med flere album og mix-taper, enkeltstående låter og EP-er, stort sett gitt ut digitalt på egenhånd. Hun har base i London, der hun har markert seg i de alternative musikk- og kunstmiljøene.

Musikken hennes har blitt beskrevet som «ethereal electronic pop with a refined edge» – og som moderne og mytologisk på samme tid. Den er ikke sjelden dansbar, men kan også stå frem i en mer meditativ drakt.

16 år gammel dro Steinsdotter fra Innfjorden til Ålesund for å studere musikk, dans og drama. Det fortsatte hun med I Oslo, før hun dro videre til London, der hun har vært både musiker og modell. I 2018 debuterte hun med trioen The Naked Grace Missionaries.

Videoen til «God’s Own Speed» er regissert og filmet av Didac Vilanova. Her opptrer Steinsdotter live sammen med Sarah Kershaw. Takatsuna Mukai og Gonçalo Abrantes. Albumet Twice Born byr på elleve låter, og avsluttes med en hyllest til favoritten Leonard Cohen.

Du kan se en rekke andre videoer med Steinsdotter på denne samlesiden fra YouTube.



LEVI HENRIKSEN & BABYLON BADLANDS: Sverige

(Kommer på lørdag!)

Levi Henriksen & Babylon Badlands kan i 2026 feire tiårsjubileum. De , slapp sitt nye og krikerroste album i febuar. Det har fått toppkarakter i både Blues News og Nettavisen, mens Dagsavisen ga terningkast fem. Som Musikkbloggen formulerte det: – Levi Henriksen & Babylon Badlands har laget sitt beste album… igjen.

Nå er videoen til tittelsporet «Sverige!» klar. Den er laget av bandets faste hoffleverandør av videoer, Christina Haga Ommestad. Dette er den femte videoen hun gjør for bandet, der alle har vært svært forskjellige i sitt formspråk.

Ommestad er i likhet med bandet selv vokst opp tett ved riksgrensen, og deler den samme forkjærligheten for svensk populærkultur.

– På omslaget til albumet All That May Do My Rhyme med Roky Erickson fra 1995 sto det Made in Texas by Texans. På Sverige kunne en passende hashtag vært «made in Innlandet by Innlendinger».

Levi Henriksen & Babylon Badlands består av Levi Henriksen (sang, akustisk gitar og elgitar), Finn Lilleseth (trommer, perkusjon, kor),

Anders Bøhnsdalen (elgitarer, lapsteel), Kenneth Bjørdahl (piano, orgel) og Morten Andreassen (bass). Sverige er produsert av Lars-Erik Westby.



DIN VÅTE DRØM: Vårenhjørningen

– Vårsolen har endelig begynt å varme, vi begynner å bli klare for turné, og gleder oss utrolig mye til å slippe vårt debutalbum, Rockemusikk, 29. mai.

Det sier Din Våte Drøm, som nå har sluppet en live i studio-video til kuttet «Vårenhjørningen». Den er spilt inn i deres bandlokale på OLYP, også kjent som Oslo Lydproduksjon.

– Låten fanger de første og ofte falske vårdagene, når sola titter frem i mars og april, med følelsen av at noe er i emning, forteller bandet.

– Enhjørningen er jo som kjent en mystisk skapning som ikke er så lett å få øye på eller fange – og som visstnok bare kan temmes av en jomfru. Vi tar til takke med at vokalisten i DVD er født i jomfruens tegn.

– Den perfekte musikkvideoen til låten ville så klart også involvere feiemaskinene til Oslo kommune som durer gjennom gatene. Vi har inntil videre laget live-utgave fra bandlokalet på OLYP, med Magnus Berg som videoprodusent.

Albumet Rockemusikk slippes via Diger Distro, og er produsert av Kenneth Ishak. På rådgiversiden har bandet med seg Knut Schreiner, mens barndomshelten Lars Lillo-Stenberg gjester som musiker på låten «La det skje».

– Det er mye spennende på gang for oss, sier sanger Eilert Berre Ellefsen. – Vi spiller både i København, Malmø og Berlin. Men det store høydepunktet blir plateselappet av Rockemusikk på Parkteatret i Oslo 5. juni.



SUSANNA & ENSEMBLE NEON: The Forester

– Det er en stor glede å kunne gjøre denne nydelige kortfilmen tilgjengelig på nett slik at alle kan se, sier Susanna Wallumrød.

The Forester var et kunstnerisk samarbeid mellom musiker, komponist og produsent Susanna, samtidsmusikk-ensemblet neoN og filmskaper Claus A. Breda-Gulbrandsen. Albumet og samarbeidet The Forester vant Spellemannprisen i Åpen Klasse i 2013 – som Susannas første Spellemann-trofé.

– Jeg hadde allerede gjort flere musikkvideoer med filmskaper Claus Breda-Gulbrandsen – både til Susanna and the Magical Orchestra og soloprosjektet mitt, forteller Susanna i dag.

The Forester er Breda-Gulbrandsens tolkning av historien om en skog, skapningene i den, og deres relasjoner.

– Skogen i filmen er omgivelser for sterke møter og forsøk på tilknytning, på samme tid som den er stedet for vandring, ensomhet, stillhet og meditasjon. Filmen illustrerer de utflytende grensene mellom bevisst og ubevisst tilstand, mellom det realistiske og magiske.

Breda-Gulbrandsen tok utgangspunkt i Susanna og Ensemble neoN’s innspilling av den 15 minutter lange tre-delte suiten «The Forester».

Filmen ble innspilt i Buskerud, hovedsaklig Sandsvær og Lyngdal. Skuespillerene er plukket fra regissørens eget miljø på Kongsberg.

‘The Forester’ hadde før-premiere på Oslo Internasjonale Film Festival i 2013, og er vist på flere andre kinoer og filmfestivaler etter det. Arrangementene for Susanna og Ensemble neoN er komponert av Julian Skar og Jan Martin Smørdal.

– Denne kortfilmen var en ambisiøs og herlig satsning fra Claus og meg. Det er virkelig verdt å sjekke ut hva han har laget, det anbefales på det sterkeste.

Breda-Gulbrandsen er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Han arbeider som filmkunstner – ved siden av å være filmlærer på Buskerud Folkehøgskole. Flere av arbeidene hans kan sees på denne siden hos Vimeo.



Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 309 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.