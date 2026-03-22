Spellemanns hederspris til Finn Kalvik

Visenestoren fikk hedersprisen, mens debutanten Tobias Sten ble Årets Spellemann.

Under Spellemannprisen på Den Norske Opera & Ballett søndag kveld fikk Finn Kalvik hedersprisen. Prisen ble delt ut av hans kollegaer Åse Kleveland og Øystein Sunde, mens Kalvik var forhindra fra å være til stede. Kalvik (f. 1947) har i store deler av livet sitt vært en av landets største viseprofiler. Han platedebuterte med singelen «Finne meg sjæl» i 1969, og i 1971 kom debutalbumet Tusenfryd og grå hverdag. Han har laget 30 album.

På scenen søndag ble Kalvik hyllet av Marit Larsen og NO. 4 med MGP-sangen hans «Aldri i livet».

Alle vinnere av Spellemann 2025:

Alternativ Pop

Smerz

Big city life

Barnemusikk

Kaptein Sabeltann

Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral

Blues

Magnus Berg

Electric Sugar

Country

Malin Pettersen

Wildflower

Elektronika / Dance

Ora The Molecule

Dance Therapy

Festmusikk

Coucheron

Coucheron 2025

Hiphop

Sa_G

GUNHILD

Jazz

Gard Nilssen Acoustic Unity

Great Intentions

Klassisk

Tine Thing Helseth og Bergen filharmoniske orkester

Echoes

Hardrock og Metal

Jordsjuk

Naglet til livet

Pop

Sigrid

There’s Always More That I Could Say

RnB/Soul

HILLARI

New Beginnings

Rock

Honningbarna

Soft Spot

Samtid

Kristine Tjøgersen & Cikada

Night Lives

Årets Komponistpris presentert av TONO

Bjørn Morten Christophersen

Krigsseilerrekviem

Tradisjonsmusikk

Qvam/Plassen

Stråk

Viser

Daniela Reyes

La meg bli ditt gjemmested

Åpen Klasse

Building Instrument

Månen, Armadillo

Årets Gjennombrudd

oskar med k

Årets Låt presentert av Gramo

Ari Bajgora

Falle og slå seg

Årets Låtskriver presentert av NOPA

Vilde Iris Hartveit Kolltveit

Iris Caltwait

Årets Musikkvideo

Beharie

Everybody Tells Me To Let Go

Årets Produsent

Aksel Arvid

PinkPantheress

TONOs Tekstforfatterpris

Iver Strand Senneset

Oddny

Årets Internasjonale Suksess presentert av Music Norway

Smerz

Årets Utgivelse presentert GramArt

Tobias Sten

Tobias Sten (Utvida)

Årets Hederspris

Finn Kalvik

Årets Spellemann

Tobias Sten