Spellemanns hederspris til Finn Kalvik

Visenestoren fikk hedersprisen, mens debutanten Tobias Sten ble Årets Spellemann.
Under Spellemannprisen på Den Norske Opera & Ballett søndag kveld fikk Finn Kalvik hedersprisen. Prisen ble delt ut av hans kollegaer Åse Kleveland og Øystein Sunde, mens Kalvik var forhindra fra å være til stede. Kalvik (f. 1947) har i store deler av livet sitt vært en av landets største viseprofiler. Han platedebuterte med singelen «Finne meg sjæl» i 1969, og i 1971 kom debutalbumet Tusenfryd og grå hverdag. Han har laget 30 album.
På scenen søndag ble Kalvik hyllet av Marit Larsen og NO. 4 med MGP-sangen hans «Aldri i livet».
Alle vinnere av Spellemann 2025:
Alternativ Pop
Smerz
Big city life
Barnemusikk
Kaptein Sabeltann
Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral
Blues
Magnus Berg
Electric Sugar
Country
Malin Pettersen
Wildflower
Elektronika / Dance
Ora The Molecule
Dance Therapy
Festmusikk
Coucheron
Coucheron 2025
Hiphop
Sa_G
GUNHILD
Jazz
Gard Nilssen Acoustic Unity
Great Intentions
Klassisk
Tine Thing Helseth og Bergen filharmoniske orkester
Echoes
Hardrock og Metal
Jordsjuk
Naglet til livet
Pop
Sigrid
There’s Always More That I Could Say
RnB/Soul
HILLARI
New Beginnings
Rock
Honningbarna
Soft Spot
Samtid
Kristine Tjøgersen & Cikada
Night Lives
Årets Komponistpris presentert av TONO
Bjørn Morten Christophersen
Krigsseilerrekviem
Tradisjonsmusikk
Qvam/Plassen
Stråk
Viser
Daniela Reyes
La meg bli ditt gjemmested
Åpen Klasse
Building Instrument
Månen, Armadillo
Årets Gjennombrudd
oskar med k
Årets Låt presentert av Gramo
Ari Bajgora
Falle og slå seg
Årets Låtskriver presentert av NOPA
Vilde Iris Hartveit Kolltveit
Iris Caltwait
Årets Musikkvideo
Beharie
Everybody Tells Me To Let Go
Årets Produsent
Aksel Arvid
PinkPantheress
TONOs Tekstforfatterpris
Iver Strand Senneset
Oddny
Årets Internasjonale Suksess presentert av Music Norway
Smerz
Årets Utgivelse presentert GramArt
Tobias Sten
Tobias Sten (Utvida)
Årets Hederspris
Finn Kalvik
Årets Spellemann
Tobias Sten