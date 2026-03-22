Finn Kalvik

(Foto: Prøysenprisen)

AktueltBransjen

Spellemanns hederspris til Finn Kalvik

Publisert
22.03.2026
Skrevet av
- Red.

Visenestoren fikk hedersprisen, mens debutanten Tobias Sten ble Årets Spellemann.

Under Spellemannprisen på Den Norske Opera & Ballett søndag kveld fikk Finn Kalvik hedersprisen. Prisen ble delt ut av hans kollegaer Åse Kleveland og Øystein Sunde, mens Kalvik var forhindra fra å være til stede. Kalvik (f. 1947) har i store deler av livet sitt vært en av landets største viseprofiler. Han platedebuterte med singelen «Finne meg sjæl» i 1969, og i 1971 kom debutalbumet Tusenfryd og grå hverdag. Han har laget 30 album.

På scenen søndag ble Kalvik hyllet av Marit Larsen og NO. 4 med MGP-sangen hans «Aldri i livet».

Alle vinnere av Spellemann 2025:
Alternativ Pop
Smerz
Big city life

Barnemusikk
Kaptein Sabeltann
Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral

Blues
Magnus Berg
Electric Sugar

Country
Malin Pettersen
Wildflower

Elektronika / Dance
Ora The Molecule
Dance Therapy

Festmusikk
Coucheron
Coucheron 2025

Hiphop
Sa_G
GUNHILD

Jazz
Gard Nilssen Acoustic Unity
Great Intentions

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Klassisk
Tine Thing Helseth og Bergen filharmoniske orkester
Echoes

Hardrock og Metal
Jordsjuk
Naglet til livet

Pop
Sigrid
There’s Always More That I Could Say

RnB/Soul
HILLARI
New Beginnings

Rock
Honningbarna
Soft Spot

Samtid
Kristine Tjøgersen & Cikada
Night Lives

Årets Komponistpris presentert av TONO
Bjørn Morten Christophersen
Krigsseilerrekviem

Tradisjonsmusikk
Qvam/Plassen
Stråk

Viser
Daniela Reyes
La meg bli ditt gjemmested

Åpen Klasse
Building Instrument
Månen, Armadillo

Årets Gjennombrudd
oskar med k

Årets Låt presentert av Gramo
Ari Bajgora
Falle og slå seg

Årets Låtskriver presentert av NOPA
Vilde Iris Hartveit Kolltveit
Iris Caltwait

Årets Musikkvideo
Beharie
Everybody Tells Me To Let Go

Årets Produsent
Aksel Arvid
PinkPantheress

TONOs Tekstforfatterpris
Iver Strand Senneset
Oddny

Årets Internasjonale Suksess presentert av Music Norway
Smerz

SOM EI KULE: Her fra deres andre konsert sammen, her ser vi Tobas Sten og band overbevise på Trondheim Calling 2024. Siden den gang har Tobias gjort kometkarriere. Nå har han to Spellemannpriser. (Foto: Annlaug Marie Evjenth Sørhaug)

Årets Utgivelse presentert GramArt
Tobias Sten
Tobias Sten (Utvida)

Årets Hederspris
Finn Kalvik

Årets Spellemann
Tobias Sten

 

Finn KalvikSpellemann 2025Tobias Sten

