NRK og IFPI i forhandlinger

Ett år etter at den forrige avtalen utløp, er partene igjen i dialog om musikkrettighetene på statskanalen.

Forhandlingene om en ny avtale mellom NRK og de største plateselskapenens interesseorganisasjon IFPI om bruken av musikk fra IFPI-plateselskaper brøt sammen i desember i fjor.

Som en følge av bruddet mistet NRK fra årsskiftet muligheten til å tilby sine lyttere tilgang til musikken i radioprogrammer via NRKs nettavspiller. NRK har heller ikke hatt mulighet til å sende musikkvideoer eller bruke annen musikk fra IFPI-selskapene under sine programmer.

Forhandlinger i gang

Nå har imidlertid partene gjenopptatt dialogen om en ny avtale.

– Jeg kan bekrefte at vi er tilbake i forhandlinger, skriver IFPI-direktør Marte Thorsby i en e-post til Ballade.

Rettighetsansvarlig i NRK, Per Ole Hagen, sier til Ballade at forhandlingene er i gang og at «radio on demand» og inkopiering er de to temaene som diskuteres.

– Jeg kan bekrefte at vi snakker sammen. Begge parter viser vilje til å finne en løsning, sier Hagen, som samtidig understreker at forhandlingene kan ta tid.

NRK hevdet i fjor at IFPIs forslag til ny avtale innebar en utgiftsøkning på rundt 800 prosent fra 2010-2014. IFPI dette overfor Ballade.