Bransjen

Oppgang i første kvartal

Publisert
10.04.2013
Skrevet av
- Red.

Det fysiske salget synker, men IFPI melder om en oppgang på 12% i det totale platesalget.

Sammenlignet med samme periode i 2012 er salgstallene på vei opp, men salget av fysiske produkter synker. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er nedgangen på hele 31%. Hittil i år utgjør fysisk salg 21% av samlet salg, mot 34% for samme periode i fjor.

Digital økning
Det digitale salget øker. Streaming har hittil i år gått opp med 69% i forhold til 1. kvartal 2012. Det utgjør nå 63% av totalsalget, mot 42% samme periode i fjor.

Nedlastning i første kvartal 2013 har sunket med 28% i forhold til samme periode 2012. Av det totale musikksalget er andelen nedlastninger på16% sammenlignet med 24% samme periode i fjor.

Samlet digitalt musikksalg første kvartal 2013, har en oppgang på hele 34% i forhold til samme periode i fjor.

Digitalsalget (nedlastning og streaming) utgjør hittil i 2013, 79% av det totale musikksalget, mot 66% første kvartal 2012.

Tallene kommer fra plateselskapenes interesseorganisasjon, IFPI.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

