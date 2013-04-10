Oppgang i første kvartal

Det fysiske salget synker, men IFPI melder om en oppgang på 12% i det totale platesalget.

Sammenlignet med samme periode i 2012 er salgstallene på vei opp, men salget av fysiske produkter synker. Sammenlignet med 1. kvartal 2012 er nedgangen på hele 31%. Hittil i år utgjør fysisk salg 21% av samlet salg, mot 34% for samme periode i fjor.

Digital økning

Det digitale salget øker. Streaming har hittil i år gått opp med 69% i forhold til 1. kvartal 2012. Det utgjør nå 63% av totalsalget, mot 42% samme periode i fjor.

Nedlastning i første kvartal 2013 har sunket med 28% i forhold til samme periode 2012. Av det totale musikksalget er andelen nedlastninger på16% sammenlignet med 24% samme periode i fjor.

Samlet digitalt musikksalg første kvartal 2013, har en oppgang på hele 34% i forhold til samme periode i fjor.

Digitalsalget (nedlastning og streaming) utgjør hittil i 2013, 79% av det totale musikksalget, mot 66% første kvartal 2012.

Tallene kommer fra plateselskapenes interesseorganisasjon, IFPI.