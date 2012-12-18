Illustrasjon musikktyveri

Nordmenn stjeler fortsatt musikk

Publisert
18.12.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Men ulovlig nedlastning er nede på 2008-nivå.

Det er særlig personer i aldersgruppen 15 – 29 år som benytter seg mest av gratis nedlasting, og det er også disse som har minst moralske betenkeligheter ved å laste ned ulovlig.

Det viser en undersøkelse fra Handelshøyskolen BI, kalt Digitalt kulturkonsum – en norsk studie, utført av professor Anne-Britt Gran, og lektorene Anitra Figenschou, Terje Gaustad og Audun Molde.

Undersøkelsen tar for seg digitalt konsum innenfor film, musikk og bøker, og viser at det er store forskjeller mellom bransjene.

For musikk har andelen ulovlig nedlastet musikk stagnert siden 2009, noe man skal takke strømmingen for, forteller professor Gran til Aftenposten. Ifølge rapporten er nivået nå nede på 2008-nivå.

Fysisk format fortsatt viktig

Selv om det digitale forbruket øker, forteller Gran at de fysiske formatene fortsatt står sterkt.

— Alle mener det er mer tilfredsstillende å eie fysiske produkter som cd og dvd, og det er oppsiktsvekkende at alle grupper – unge, gamle, kvinner, menn, høy inntekt, lav inntekt osv. er enige om det, sier Gran til Aftenposten.

— Hvis dette vedvarer, så skal man absolutt ikke tenke at digital kultur vil utkonkurrere de fysiske produktene om de nå overlever som CD, LP-plate eller DVD. Den digitale utviklingen går egentlig mye langsommere enn man først trodde, sier Gran.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Bekymringsfullt

Undersøkelsen viser også at det er de som laster ned gratis også er de som går mest på konserter og festivaler, og dermed betaler for kultur på andre områder.

— Man kan si at de som laster ned gratis er de mest musikkinteresserte, sier Gran.

Følg Ballade på Facebook og Twitter

IFPI-direktør Marte Thorsby reagerer på at ungdommen har så lite betenkeligheter til nedlastingen.

— Det er naturligvis det som er mest bekymringsfullt her, at det vokser opp en slik generasjon. Det viser at vi må drive bevisstgjørende oppdragervirksomhet, samtidig som vi må tilby digitale løsninger som har noe ekstra og er bedre enn piratene, sier hun til Aftenposten.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

BransjeStrømming

