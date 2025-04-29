DUMMY THICC: – Jeg digger at det har kommet mer sample-basert og old school-aktig hiphop

DUMMY THICC, alias trommeslager Sigmund Vestrheim, er ute med dobbeltsingel fra sitt kommende debutalbum – og beviser at lyden av hiphop lever i beste velgående.

Fredag 25. april slapp Vestrheim sin andre dobbeltsingel i år, via plateselskapet Mutual Intentions. Totalt fire singler er nå ute, før debutalbumet slippes i juni. Vestrheim er kanskje best kjent som trommeslager for Aurora, og et sentralt medlem i musikkollektivet GiddyGang. Nå trer han frem i rampelyset med sitt eget prosjekt.

– Jeg digger at det har kommet mer sample-basert og old school-aktig hiphop igjen, sier han til Ballade.

Albumet vil bestå av hele 26 korte spor, og det planlegges også for å trykke fysiske 7-tommerssingler.

Musikken sender klare assosiasjoner til hiphopens gullalder. Vestrheim forteller om hvordan han og produsent Sigurd Drågen har jobbet frem sounden:

– Jeg og Sigurd har laget beats sammen i fem år. Noe har vi gitt ut, men mye ligger fortsatt i en Dropbox-mappe. Vi deler en felles kjærlighet for old school hiphop og boom bap, forteller han.

– Vi prøver ikke å være retro for retroens skyld – vi følger magefølelsen og jobber oss frem til det som føles ekte. Ofte lander vi i et lydbilde som gir oss den riktige følelsen.

Lyden av hiphop i 2025

– Jeg hører fortsatt mye på gammel musikk, men det skjer utrolig mye bra i Norge nå! Artister som Vuyo, Ivan Ave, Kaybeo, McMagnus, tyr og Gjenfødt Kultur lager masse spennende.

Ifølge Vestrheim finnes det mange ulike uttrykk i hiphop i dag:

– Det viktigste er kanskje at folk tør å være seg selv og gjøre sin greie. Det finnes ikke én fasit på hvordan hiphop skal høres ut i 2025, sier han, og fortsetter:

– Jeg synes det er utrolig kult at det sample-baserte uttrykket er på vei tilbake. Kaybeo er helt rå, og jeg gleder meg veldig til å høre den nye plata til McMagnus. Samtidig er det jo mye jeg ikke får med meg – men jeg synes det er fint at folk bare gjør det de liker, og at det føles ekte. Det er det viktigste.

Vinyl, følelser og kreativ flyt

Vestrheim lar seg lett inspirere av andre musikere. Sammen med Drågen har han i det siste jobbet mye med å sample vinylplater.

– Hele prosessen er inspirerende – å sitte og høre gjennom plater jeg kanskje aldri ville valgt selv, og finne små øyeblikk som setter i gang en kreativ tanke eller følelse. Det er skikkelig gøy.

Det kommende albumet blir i stor grad instrumentalt, og Vestrheim er opptatt av å formidle stemninger og følelser gjennom musikken.

– Jeg jakter ofte på en spesiell følelse. En låt kan oppleves helt forskjellig fra person til person – og det er nettopp det som gjør musikk så spennende.



På spørsmål om hvilken betydning musikk har for ham i dag, svarer han:

– For meg betyr musikk nesten alt. Det høres kanskje teit ut, men det er sant. Musikk kan være både trygt og nytt, enkelt og vanskelig, kjent og utfordrende – det rommer hele spekteret.

– Det skjer mye i verden, og jeg tror at musikere og kunstnere har en viktig rolle i å bruke stemmen og posisjonen sin.