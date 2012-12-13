Beat.no inngår avtale med RiksTV

Vestlandsk strømmetjeneste øyner håp om et gjennombrudd via det digitale bakkenettet.

Den tidligere mp3-butikken Beat.no ble i 2011 lansert som en abonnementsbasert strømmetjeneste.

Den norske tjenesten, som oppgir å ha 18 millioner musikkspor tilgjengelig, drives av familien Wilberg fra øya Mjømna i Gulen kommune, nord for Bergen.

Avtale med RiksTV

Denne uken lanseres Beat.no hos RiksTV, som er et betal-TV-selskap for det digitale bakkenettet. Med RiksTV-avtalen øyner Beat muligheten til å ta innpå de store strømmetjenestene, gjennom å levere levende bilder, konsertopptak og musikkfiler av høy kvalitet.

– Vi vil prøve å utnytte at vi skal være til stede på kundenes set-top-bokser. Det gir oss en rekke muligheter og fortrinn. Men vi kommer ikke til å gjøre noen satsinger uten å ha finansiell ryggdekning, sier Njål Hansen Wilberg i Beat.no til Dagens Næringsliv.

– Hvis vi skal følge store ambisjoner, så er det en av de store risikokapitalselskapene som vi må ha inn her.

Wilberg opplyser til samme avis at tjenesten er i ferd med å bikke 20.000 abonnenter. Avtalen med RiksTV blir forøvrig den tredje distribusjonsavtalen til Beat.no. Altibox tilbyr allerede tjenesten for 99 kroner i måneden, i tillegg har Beat.no en tilsvarende avtale med Tele2.

«En liten mygg»

Ambisjonene til Beat.no har hele tiden vært å ta en betydelig andel av det norske strømmemarkedet. I et intervju med Ballade i fjor omtalte Wilberg Beat.no som «en liten mygg som skal bli en stor mygg».

– Vi vil vokse i Norge og få kommersialisert avtaler. Klarer vi det, er det naturlig å tenke internasjonalt, sa Wilberg.

Selskapet har imidlertid gått med et samlet tap før skatt på 12,7 millioner kroner i 2010 og 2011, og Wilberg innser at et positivt resultat i 2012 er urealistisk.

– Det blir nok blodrødt også i år. Men hvis vi sitter rolig i båten neste år, så vil vi greie oss med et lite overskudd, sier Wilberg til DN.