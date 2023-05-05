Statens kunstnerstipend svarer Erik Dæhlin i debatten om kunstnerøkonomi

– Behov for betraktelig styrking.

Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder i Statens kunstnerstipend, svarer på forrige ukes innlegg fra kunstner Erik Dæhlin.

I innlegget sitt skriver Dæhlin blant annet at av de nær 7000 søknadene som ble sendt inn for de ulike arbeidsstipendiene for 2023, fikk 385 kunstnere tilsagn. Og da snakker vi stipendier hvor brorparten ligger på 1-3 års varighet. I snitt fikk med andre ord 5 prosent av søkerne tilslag. Det er litt over den totale vinnersjansen om man spiller Lotto. Samtidig peker han på at stipendpotten som forvaltes av kulturrådsutvalget, som ligger under Kulturdepartementet, ikke øker.

– Å øke midlene til Statens Kunstnerstipend betraktelig, er ett sted å starte. Et annet er å gi oss verdige sosiale og økonomiske rettigheter. Erik Dæhlin skriver klokt om det som er hverdagen for de aller fleste kunstnere. Ettervirkningene av pandemien og en fra før svekket privatøkonomi skaper stor økonomisk usikkerhet i kunst- og kulturlivet. Vi vet at ordningene i Statens kunstnerstipend er et svært treffsikkert virkemiddel for å stimulere til fortsatt kunstnerisk arbeid, men det er likevel behov for en betraktelig styrking. Ikke minst bekrefter tallene dette, da 9 av 10 søknader hvert år får avslag, og nåløyet for å bli tildelt stipend blir svært smalt.

Ettersom kulturministeren har understreket viktigheten av å se på kunstnere som arbeidsfolk, håper vi i Statens kunstnerstipend at vi får se en økning av midler i kommende tildelingsrunder. Det skriver Trude Gomnæs Ugelstad på epost til Ballade.no.