Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder i Statens kunstnerstipend
AktueltBransjen

Statens kunstnerstipend svarer Erik Dæhlin i debatten om kunstnerøkonomi

Publisert
05.05.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen- Red.

– Behov for betraktelig styrking.

Trude Gomnæs Ugelstad, utvalgsleder i Statens kunstnerstipend, svarer på forrige ukes innlegg fra kunstner Erik Dæhlin.

I innlegget sitt skriver Dæhlin blant annet at av de nær 7000 søknadene som ble sendt inn for de ulike arbeidsstipendiene for 2023, fikk 385 kunstnere tilsagn. Og da snakker vi stipendier hvor brorparten ligger på 1-3 års varighet. I snitt fikk med andre ord 5 prosent av søkerne tilslag. Det er litt over den totale vinnersjansen om man spiller Lotto. Samtidig peker han på at stipendpotten som forvaltes av kulturrådsutvalget, som ligger under Kulturdepartementet, ikke øker.

– Å øke midlene til Statens Kunstnerstipend betraktelig, er ett sted å starte. Et annet er å gi oss verdige sosiale og økonomiske rettigheter. Erik Dæhlin skriver klokt om det som er hverdagen for de aller fleste kunstnere. Ettervirkningene av pandemien og en fra før svekket privatøkonomi skaper stor økonomisk usikkerhet i kunst- og kulturlivet. Vi vet at ordningene i Statens kunstnerstipend er et svært treffsikkert virkemiddel for å stimulere til fortsatt kunstnerisk arbeid, men det er likevel behov for en betraktelig styrking. Ikke minst bekrefter tallene dette, da 9 av 10 søknader hvert år får avslag, og nåløyet for å bli tildelt stipend blir svært smalt.
Ettersom kulturministeren har understreket viktigheten av å se på kunstnere som arbeidsfolk, håper vi i Statens kunstnerstipend at vi får se en økning av midler i kommende tildelingsrunder. Det skriver Trude Gomnæs Ugelstad på epost til Ballade.no.

Statens kunstnerstipend

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

