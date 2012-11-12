Gramo ønsker drosjeregning

Bransjeorganisasjonen går inn for at norske taxier bør betale for radiomusikk.

Gramo fikk i forrige uke i at leiebilselskapene må betale en årlig avgift per bil, fordi de er utstyrt med radio der kundene kan høre musikk.

Direktør i Gramo Martin Grøndahl til Dagens Næringsliv at norske taxier er neste mål for organisasjonen.

– Både leiebiler og taxi henvender seg til alle. Vi mener dermed avspilling av musikk i slike sammenhenger faller inn under lovens begrep om offentlig fremføring, sier Grøndahl.

Avvisende taxiforbund

Norges Taxiforbunds leder Lars Hjelmeng reagerer sterkt på Gramo-sjefens planer.

–Dette er helt hinsides. Over stokk og stein. Vår anbefaling vil være å si nei. Da må de henvende seg til 6500 løyvehavere, sier han til DN.

Avisen melder også at artister og plateselskapers inntekter fra fremføring utenom tradisjonell kringkasting har økt kraftig de siste ti årene. I fjor var Gramo-inntektene på 52,5 millioner kroner.