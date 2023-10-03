Kunstnere på vei til frihavn møter visumvegger i Norge

– Kunstnernes bidrag må veie tyngre enn om Norge vurderer at de absolutt kan returnere til sine hjemland.

– Kunstnere skal ha mulighet til opphold i Norge. Det ber daglig leder i den ideelle foreninga Safemuse om.

Safemuse tilbyr forfulgte, truede eller sensurerte kunstnere midlertidige arbeidsopphold. I anledning deres 10-årsjubileum har de bestilt en rapport som går igjennom deres virksomhet – en ekstern evaluering betalt av Utenriksdepartementet.

Rapporten konkluderer med at den største utfordringen for Safemuse er Utenriksdirektoratets saksbehandling. Visumsøknader er kompliserte, tar for lang tid – noen ganger så lang tid at det ender med at kunstnerne ikke kommer – og strenge for kunstnere fra utenfor Europa.

– Praksisen med strenge returkrav bryter med Norges forpliktelser under UNESCO-konvensjonen om kulturelt mangfold, og sekretariatet blir tvunget til å bruke uforholdsmessig tid på oppfølging og politisk arbeid for å endre denne praksisen. Det skriver Safemuse sjøl på nett der de publiserte rapporten.

– Innreiseregler må endres

– Vi håper at organisasjonene – inkludert oss – som jobber for at kunstnere og mennesekerettsforkjempere skal kunne komme til Norge og ha mulighet til opphold. Reglene må endres til at kunstnerne vurderes ut i fra bidraget de gir oss og verden ved å komme hit og arbeide, i trygghet, snarere enn at kravet om returforutsetning legges til grunn.

Dette må endres i regelverket som justisdepartementet pålegger UDI, mener daglig leder i Safemuse, Celina Jerman Bright-Taylor. Organisasjonen har tatt opp UDIs visumpraksis, blant annet i et brev til departementet i fjor.

Hun forteller til ballade.no om kunstnere som ble tatt opp i residensprogrammene deres de to siste årene, men som endte med å ikke komme på grunn av visumprosesser. Av hensyn til personenes sikkerhet nevner hun ikke navn, men forteller om kunstnere de inviterte fra Myanmar som har blitt nektet adgang i form av midlertidig oppholdstillatelse.

– Der har Norge aktivt støttet opposisjonen, men så blir opposisjonelle kunstnere nektet adgang, sier Bright-Taylor.

I et annet tilfelle tok behandlinga av søknaden til en sudansk kunstner så lang tid at krigen brøt ut – og stoppa reisen – innen UDI kunne gi et svar. Åtte måneder tok det før prosjektet i det tilfellet ble skrinlagt.

I følge rapporten integreres kunstnerne på sine opphold i Norge «i disse miljøene på en måte som gjør det mulig for kunstnerne å finne fruktbare samarbeid og inntektsmuligheter lenge etter at residensoppholdet er over».

Ballade har spurt justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om hvilket av prinsippene som bør veie tyngst; returkrav eller kunstnernes reise- og ytringsfrihet. Kommunikasjonsenheten i departementet hennes beskriver til Ballade i en e-post at reglene for visum bare gjelder for opphold i 90 dager i løpet av en 180 dagers periode:

– Både for visum og midlertidige oppholdstillatelser er det en forutsetning at utlendingen skal returnere når visumet eller tillatelsen utløper. I denne vurderingen ser man hen til både de generelle forholdene i landet utlendingen kommer fra og individuelle forhold hos søkeren. I tillegg kan det legges vekt på betydningen av formålet med tillatelsen. Det er altså en fleksibilitet i regelverket, samtidig er det viktige kontrollhensyn som også skal ivaretas.

Utdrag fra rapporten: UDIs måte å praktisere innreisetillatelser på gjør det krevende for både Safemuse og gjestekunstnerne å planlegge residensoppholdene. Særlig kravet om at søkerens pass må befinne seg hos norske myndigheter til saken er behandlet, noe som gjør at kunstnerne ikke kan reise i løpet av søknadsperioden, som kan strekke seg opptil åtte måneder, oppleves som svært urimelig. UDIs krav om at hele beløpet til livsopphold må være tilgjengelig på en norsk bankkonto i søkerens navn skaper også problemer ettersom søkere ikke har norsk bankkonto og heller ikke kan opprette en uten et norsk personnummer, og kravet framstår dermed som grunnløst.



Kunstnere utenfor Europa, særlig de som er spesielt utsatte, har problemer med å få visum ettersom UDI er redde for at de ikke vil returnere til sine hjemland etter endt gjesteopphold. Evalueringen er gjort av analyse- og rådgivningskonsulenter i firmaene Scanteam og Conow.



Red. anm.: Safemuse ble startet med støtte av Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, LO og Creo, og har Norsk Komponistforening (NKF) og NOPA blant sine medlemmer. I Foreningen Ballade – som eier og gir ut ballade.no – er NOPA og NKF medlemmer. Styremedlem i Ballades styre, Karoline Kaarbø Asskildt, er dessuten varamedlem i Safemuses styre. Ballade er redaksjonelt uavhengig.



Red. anm. ll: Denne saken er oppdatert med deler av det skriftlige svaret Justisdepartementet har sendt til redaksjonen tirsdag.