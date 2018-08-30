Bodøs musikkmiljø hederer avdød musiker

Joddski gir ut hyllestlåt. Det blir også arrangert minnekonsert i regi av blant annet Mental helse for Magnus Bein.

– Bodø mistet et av sine største musikkhåp da Magnus Bein valgte å avslutte sitt eget liv for et par år siden. Bein var en av de mest karismatiske og egenartede artistene Nordlandshovedstaden har husholdt. Han rakk aldri å fullføre sitt eget potensiale», sier Joddski, eller Jørgen Nordeng som han egentlig heter, i en pressemelding.

Bein mottok Stjerneløftfondet fra Bakeriet AS på 100 000, et fond som ble forvaltet av bakeriet, sammen med Joddski og medlemmer fra Kråkesølv. De så Bodørockens fremtid.

Da fondet ble lagt ned, valgte de å gi pengene som var igjen til den frivillige organisasjonen Mental Helse, som igjen ville bruke pengene på en minnekonsert til Magnus Bein. Konserten holdes 6. september. Målet er å sette fokus på psykisk helse, og spesielt på selvmord. Et tema som selv i disse tider, der det er vanlig å snakke om angst og depresjoner, er forbundet med masse stigma og fordommer.

Joddski slipper fredaglåten Klagesang. Denne er en hyllest til Bein, som gikk bort så alt for tidlig.

I meldingen sier Nordeng blant annet:

– Bein spilte med alt og alle, i alle sjangre. En dag var han innom produsent Salvador Sanchez og spilte et riff. Dette ble basisen for hyllesten «Klagesang». Denne låta er ikke bare en hyllest til én musiker, men et forsøk på å lyssette et tema som har vært mørklagt alt for lenge, og ikke minst vise at det kan komme lys ut av mørke. Vi vil bidra til å fjerne skammen rundt temaet, og samtidig vise at uansett hvor håpløst alt kan virke, så kan man snu det rundt. Det er aldri for seint. Og det kan ramme hvem som helst.

– Unge folk i dag sliter med psykisk helse mer enn noen gang, samtidig som ungdomsmiljøer hardner til. Vi trenger fokus på dette»,

På låta bidrar også Lyset, bedre kjent som Son of Light, og N-Light-N, Vegard Leite, kjent fra bandene Manna og Veskehund, og andre Bodø-musikere som Tarjei Nordeng, Per Willy Larsen, Anne Rindahl og England Brooks.

Musikkvideoen er laget av Martin Losvik.

– Videoen og kampanjen er knyttet opp mot organisasjonene Mental Helse og LEVE, sånn at folk som trenger hjelp kan få det. Og slik at folk som vil donere penger til en god sak, kan klikke på en enkel link og gjøre det. Vi samarbeider også med Norges fremste YouTube-kanal for nordisk urban musikk, YLTV, med 19000 følgere. De har et bredt nedslagsfelt blant ungdom, spesielt i urbane områder. Vi ser for oss at vi sammen kan produsere ekstra innhold rundt dette for å belyse temaet, frem mot Mental Helse-dagen 10. oktober. Kanskje man kunne fått til en markering på selve dagen, i Oslo, også?», avslutter Nordeng.

Disse samarbeider om Minnnekonserten: Mental helse Bodø, Mental Helse Ungdom Bodø, Bakeriet ved Stjerneløftfondet, Bodø Metalklubb, XRK, Kjerringråkk, Nødutgangfestivalen, Draug Media, Antihype og Parken. Artister vil slippes ut over høsten.