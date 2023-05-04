Luttspiller Jadran Duncumb kunstnerisk leder i Barokkanerne

Barokkensemblet Barokkanerne har tradisjonelt hatt alternerende kunstneriske ledere fra ensemblet, forteller de til Ballade. Ansettelsen av Duncumb markerer dermed et skifte i ensemblets drift, der Duncumb vil lede halvparten av produksjonene, mens de resterende som før ledes av forskjellige utøvere med spesialkompetanse på sine musikalske felt.

– Det er en stor ære å få denne tilliten fra et ensemble som har vært så musikalsk givende og viktig for meg de siste årene, sier Jadran Duncomb. – Jeg gleder meg til å fortsette å spille med mine fantastiske kolleger, planlegge kommende sesonger og samarbeide med de mange inspirerende gjestelederne og solistene som kommer i den nære framtiden.

Daglig leder i Barokkanerne, Johan Nicolai Mohn, presiserer at ansettelsen av Duncomb som kunstnerisk leder vil bety mye for ensemblet:

– Den unge luttenisten Jadran Duncumb er en fantastisk musiker som med sitt lavmælte instrument klarer å skape stor formidlingskunst. Med ham som kunstnerisk leder får Barokkanerne en tydelig identitet som både ensemblet og vårt stadig økende publikum vil nyte godt av.

Og slik beskriver Barokkanerne selv deres nye kunstneriske leder:

Jadran er noe så sjeldent som en norsk-kroatisk-britisk luttsensasjon fra Ski. Han er født i 1989 og startet som klassisk gitarist, men utvidet etter hvert interessefeltet til å omfatte lutt – mye på grunn av det rike historiske repertoaret. Han har studert ved Royal College of Music i London med gitar- og luttstudier under henholdsvis Gary Ryan og Jakob Lindberg, samt under Rolf Lislevand. Karrieren skjøt umiddelbart fart og han har vært svært ettertraktet både som continuo-musiker i ulike norske og europeiske ensembler, som kammermusiker og solist. Han har blant andre jobbet med Amandine Beyer, Rolf Lislevand, Mario Brunello, Lina Tur Bonet og Musica Alchemica, Giuliano Carmignola og Giulia Semenzato. Han utgjør den ene halvdelen av duoen Repicco (den andre er den kritikerroste ungarske fiolinisten Kinga Ujszaszi) som har drevet utstrakt konsertvirksomhet i Europa og har vunnet flere priser. Jadran har gitt ut og medvirket på flere innspillinger, og underviser i lutt og historisk gitar ved Scuola Civica di Milano i Italia.