Tirsdag 12. mars lanserte NRK den nye TV-serien «Jazzeventyret». – Det er jazzens år på NRK, proklamerte regissør Håvard Bråthen under førpremieren mandag kveld.

I den nye NRK-serien Jazzeventyret fortelles historien om hvordan lille Norge ble et stort jazzland. I løpet av fire episoder får vi den ganske så eventyrlige og ikke minst omfattende historien om hvordan og hvorfor norsk jazz gjennom mange tiår har skapt bølger internasjonalt.

Artikkelen er produsert av og først publisert på Jazz i Norges hjemmeside , som Ballade får dele den fra.

Mandag kveld inviterte Nasjonal jazzscene og Norsk jazzforum til førpremiere av første episode i jazzens storstue, Victoria. Kvelden ble innledet med musikk fra Jon Balke og Ellen Andrea Wang, før samtaleklubben Jazznytt18 med redaktør Audun Vinger inntok scenen. – Det er jazzens år på NRK, proklamerte regissør Håvard Bråthen i samtale med Vinger.

Bråthen fortalte videre at NRK i år løfter fram jazzen på flere vis. Mye annet jazzstoff skal hentes fram fra arkivet, det vil bli jazzmaraton på NRK P2 og NRK Scenen skal portrettere flere jazzmusikere, blant dem trommeslager og komponist Veslemøy Narvesen. I april skal Kringkastingsorkesteret (KORK) spille to konserter med Jaga Jazzist i anledning bandets 30-årsmarkering.

I tillegg legges opptakene av KORKs samarbeider med Susanna, Eyolf Dale trio og Hans Mathisen ut i NRK-spilleren. Tilhengere av lineær TV vil også få sitt: Jazzeventyret kan følges på NRK1 i beste sendetid på lørdager fra 13. april.

Historien om den moderne norske jazzen

Jazzeventyret er ikke laget for å treffe jazzmenigheten spesielt, men for at et nytt og større publikum skal få bli kjent med den norske suksesshistorien.

Regissør Håvard Bråthen, som tidligere har laget den kritikerroste serien Helvete om norsk black metal, forteller i siste nummer av Jazznytt at å velge ut og komprimere, har forårsaket mye hodebry og vært den største utfordringen.

– Men utgangspunktet var heldigvis ikke å lage en fasit eller et oppslagsverk. Vi ville fortelle historien om den moderne norske jazzen, om hvordan norske musikere på sekstitallet begynte å søke etter en særegen musikalsk identitet og hvor viktige ringvirkninger dette har skapt helt fram til i dag. Det er en historie som overraskende mange musikkinteresserte mennesker ikke vet så mye om, og jeg håper serien kan stimulere til mer nysgjerrighet og interesse for musikken, sier Bråthen, som forteller at han selv har lært mye nytt i arbeidet med serien:

– Hele tiden! Men det som virkelig aldri slutter å overraske meg er hvor mye interessant norsk jazz-relatert musikk som har blitt laget opp gjennom åra, og hvor mye bra som skjer nå i dag. At man ukentlig kan gå ut og oppleve mye av dette på konsert, er rett og slett en gave. Ekstra kudos til min lokale jazzklubb på Nesodden, sier Bråthen.

Alle fire episoder av Jazzeventyret ligger ute i NRK-spilleren.