Minuttelling gir begrenset innsikt

09.12.2019

INNLEGG: Det er overraskende sterk kritikk som kommer fra selveste kulturministerhold i Ballade nylig, skriver direktør Ingrid Røynesdal i Oslo-Filharmonien.

Av Ingrid Røynesdal, administrerende direktør, Oslo-Filharmonien

Det er overraskende sterk kritikk som kommer fra selveste kulturministerhold i Ballade nylig, med bakgrunn i Norsk Komponistforenings (NKF) opptelling av minutter med musikk av kvinnelige komponister på orkestrenes repertoar. Retorikken artikkelen anlegger, påkrever svar.

Det historiske, klassiske musikkrepertoaret er svært mannsdominert og følgelig er andelen mannlige komponister på vårt repertoar fortsatt stor. Og tallene kan nok virke nedslående dersom man ikke kjenner konteksten.

I «Norsk Orkestermusikk», utgitt i forbindelse med Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum i 2016, finnes det en 60-siders opplisting av utgitte verk skrevet av medlemmer i Norsk Komponistforening gjennom tidene. NKF har i de første 100 årene hatt til sammen 137 medlemmer som har skrevet orkesterverk: 14 kvinnelige og 123 mannlige. Vi har kun gjort enkle opptellinger, og det finnes sikkert feil i dette, men det gir likevel et bilde av det historiske bakteppet.

Vi telte de første 10 sidene og gjorde en gjennomsnittsberegning. Vi kom til cirka 1800 verk. Bare rundt 53 orkesterverk var skrevet av kvinnelige komponister, resten er skrevet av menn. Kvinneandelen historisk sett er med andre ord på rundt 2,9 %.

Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien (Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven.no)

Hvorfor ikke 50/50
Samtidsensemblet BIT 20 hevder i en annen artikkel på ballade.no at det ikke er noe problem å lage et program med 50/50 kjønnsbalanse. Ja, om man utelukkende spiller samtidsmusikk og har relativt få produksjoner i løpet av et år, er dette ambisiøst, men mulig. Store symfoniorkestre har et mye bredere oppdrag, mange flere produksjoner, og den historiske (som i hovedsak betyr mannlige) musikken er kjernen og mye av årsaken til opprettelsen av våre virksomheter.

Vår programmering handler om massevis av puslespillbrikker og en stor vifte av ulike ambisjoner og hensyn. Jevnt og trutt vil vi hente inn minutter i NKFs minuttstatistikk. Men det vil, av naturlig årsaker, likevel være en stund til det gir stor uttelling på kjønnsvekten. Det skyldes ikke manglende ambisjoner. Men vi kan verken endre historien – eller trylle.

Historiske perler
Vi har brukt mye tid de siste årene på å finne frem gode verk av kvinnelige, historisk komponister. I 100-årssesongen vår har vi programmert verk av Lily Boulanger og Pauline Hall som sjelden spilles, og nylig fant vi et helt ukjent verk i et arkiv av den norske komponisten Hanna Marie Hansen som knapt noen hadde hørt om. Det opplevdes som viktig og inspirerende, selv om det knapt gir utslag på NKFs minuttstelling. Sammenlignet med en Mahler-symfoni, er dessverre alle disse verkene nær sagt over på sekundet.

Rekruttering
Kvinneandel er også et sentralt tema når vi bestiller verk. Men vi må også fortsette å bestille av menn. Vår største bekymring i dette feltet er at de fremste skapende begavelsene, både menn og kvinner, i fremtiden ikke vil velge å fordype seg i orkesteret som medium, som jo er en spesialkompetanse.

Vi må bidra til å inspirere og utvikle de fremste, egenartede stemmene, uavhengig av kjønn. Vi involverer oss derfor i hele rekrutteringskjeden. I SATS-prosjektet for unge komponister på Majorstuen skole er det 50/50 gutter og jenter. I ung.kom-prosjektet for videregående skoler som vi har gjort sammen med NKF, er det mange som får sitt første skapende møte med orkestret. Og sammen med Music Norway valgte vi en kvinnelig komponist i lanseringsprogrammet KUPP i 2019.

Ikke endimensjonal utfordring
Vi i Oslo-Filharmonien mener at det ikke er riktig å stirre blindt på én dimensjon ved dette feltet, som jo tross alt har god fart og god retning. Eller for å illustrere med tall: Av 15 bestillingsverk i jubileumssesongen er 4 av kvinnelige komponister, med andre ord en vesentlig høyere andel kvinner enn det som finnes blant NKFs medlemmer.

Det burde betrygge regjeringen om at vi er på riktig vei. Og samfunnets kompleksitet, sosialt og kulturelt gjør at vi fremover må holde minst like mye oppmerksomhet på andre strukturelt begrensende elementer enn kjønn – i hele rekrutteringskjeden.

Relaterte saker

Oslo Filharmoniske Orkester

Orkestrene spiller gammel musikk av menn

En av fem norske komponister er kvinner, men verkene deres blir lite spilt. De store orkestrene spiller minst ny musikk,...

BIT20 framfører, Trond Madsen til høyre

Orkestrene: Vi er ikke gode nok på kjønn

Tre prosent av musikken hos norske orkestre er skrevet av kvinner. – Uproblematisk å ha 50/50 kjønnsbalanse på repertoaret, mener...

Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande

Kulturministeren: Forventer økt kvinneandel på repertoarene

– Forstemmende tall som gjør meg nedtrykt, sier kulturministeren. Men hun vil ikke si straffe orkestre som spiller få kvinner...

Morten Gjelten, direktør i Norsk teater og orkesterforening (NTO)

NTO: Vil ikke ha politisk styring av repertoar

Men foreningen for teatre og orkestre hilser kjønnsdebatten om hva orkestrene spiller velkommen.

Styreleder i Norsk Komponistforening og TONO, Jørgen Karlstrøm

– Vi trenger handling, tiltak og prosjekter

INNLEGG: Vi er ikke på jakt etter straff, men stimulering, skriver Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening: Vi må utfordre strukturelle begrensninger!

INNLEGG: Vi tror det er nødvendig å telle på en måte som ikke skjuler reell problematikk knyttet til kjønn, skriver...

Flere saker

Konsert Fridalen kirke

En stigende stjerne på operahimmelen

Den unge tenoren Ian Bjørsvik har så langt hatt en kometkarriere, med opptredener både i København-operaen, Bergen Nasjonale Opera og...

Førde internasjonale folkemusikkfestival er en av de tidligere knutepunktfestivalene som fra neste år skal søke Kulturrådets justerte musikkfestivalordning. Bilde fra åpningskonserten i 2016. Foto: Arvid Anthun/Førdefestivale

Felles musikkfestivalordning fra 2018

De tidligere Knutepunktfestivalene skal søke på lik linje med alle musikkfestivaler om støtte for ett, tre eller fem år. Får...

Ingrid Bjørnov

Kongens heder til Ingrid Bjørnov

Bjørnov mottar utmerkelsen St. Olavs Orden for sitt fremragende musikalske virke.