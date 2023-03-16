Lumsk gir ut nytt album med André Bjerkes gjendiktninger fra verdenslyrikken

Det progressive folkmetalbandet Lumsk slipper «Fremmede Toner» i mai, hele 16 år etter forrige utgivelse.

Dobbeltalbumet Fremmede Toner er bandets fjerde album. Albumet består av tekster fra André Bjerkes samling av poesi fra verdenslyrikken i norsk gjendiktning, første gang gitt ut i 1947.

Lumsk begynte arbeidet med utgivelsen allerede i 2009, et par år etter utgivelsen Det Vilde Kor (2007), basert på Knut Hamsuns diktverk fra 1904. Bandet har jobbet i det stille i mange år, forteller Martin Kvam i Dark Essence Records, og først nå i 2023 er albumet ferdigstilt og planlagt gitt ut 5. mai.

Tidligere denne måneden slapp bandet dobbelsingelen «Det Døde Barn» med originaldiktet «Das Tode Kind» fra det kommende albumet. I april slipper de dobbeltsingelen «Avskjed»/»Abschied».

Internasjonalt anerkjente Lumsk består i dag av Mari Klingen på vokal, Siv Lena Laugtug Sæther på fiolin, Eystein Garberg og Roar Grindheim på gitarer, Espen Warankov Godø på keyboard, Espen Hammer på bass og Vidar Berg på trommer.

– Musikalsk sett fortsetter Lumsk på den veien som ga dem internasjonal anerkjennelse tidligere, fortsetter Kvam, – med en særskilt blanding av metal og nordisk folkemusikk knyttet sammen i rike teksturer og smarte arrangement, denne gangen i en utgivelse som er deres mest varierte og fengslende plate hittil.

– Dette er en lenge etterlengtet tilbakekomst, og et stort skritt fremover for Lumsk, avslutter Kvam.

Fremmede Toner er mikset av Rhys Marsh fra Autumnsongs Recordings. Turné- og festivaldatoer blir annonsert «når det er klart», melder plateselskapet Dark Essence Records.

Lumsk har tidligere gitt ut albumene Åsmund Frægdegjevar (2003) og Troll (2005) i tillegg til det hittil siste, Det Vilde Kor.

Dette er sporene på Fremmede Toner:

1. Det Døde Barn

2. En Harmoni

3. Avskjed

4. Under Linden

5. Fiolen

6. Dagen er Endt

7. Das Tode Kind

8. A Match

9. Abschied

10. Under der Linden

11. Da Veilchen

12. The Day is Done