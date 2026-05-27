Ny kulturhussjef 300 kilometer nord for Polarsirkelen

Kulturhussjef med samtids- og militærmusikk i bagen snart på plass.

Hans Petter Vabog (45) er for tida festivalsjef for ILIOS, festival for ny musikk i samme by, og aktiv utøvende musiker. I pressemeldinga om hans nye jobb skriver Harstad kulturhus at Vabog har erfaring fra lederroller i Hærens musikkorps og at han har jobbet med kultur i regionen og nasjonalt i mer enn 20 år, med base i Harstad.

Han overtar som direktør etter Peter Krarup 1. august. Krarup går videre til ny jobb som direktør for Nordens Hus, Færøyene.

– Vi er særdeles godt tilfredse med Hans Petter som ny direktør. Han kan videreutvikle og befeste kulturhuset som en bastion lokalt, i Nord-Norge og nasjonalt, sier styreleder Kirsti Ramberg i pressemeldinga.

Hun fremhever hans bransjekunnskap og ledererfaring, og at han kjenner kulturhuset godt.

– Harstad Kulturhus har svært mange et sterkt forhold til. Meg selv inkludert. Jeg har stått på scenen, sittet i salen, vært publikummer, samarbeidspartner og arrangør, sier Vabog sjøl.

– Jeg kommer fra det utøvende kunstfeltet. Samtidig har jeg mange års erfaring med ledelse, økonomi, organisasjon og strategisk arbeid, fra Forsvarets musikk og det frie kulturfeltet.

Han sier samtidig at det var flere sterke kandidater til jobben – som han har stor respekt for.

– At styret mener jeg er den rette til å ta dette ansvaret, er jeg ydmyk og svært takknemlig for.

Han mener kultur skaper tilhørighet, attraktivitet og stolthet, og vil derfor at folk rundt skal kjenne at det skjer noe i kulturhuset:

– At huset er i bevegelse, utvikler seg; samtidig som vi tar vare på den sterke posisjonen og tilliten huset allerede har. Jeg tror de beste kulturhusene er de som klarer å kombinere høy kvalitet med åpenhet og samarbeid. Harstad kulturhus skal være et samlingspunkt og en motor i kulturlivet – et sted hvor både de store produksjonene og de lokale initiativene får plass, sier den nye kulturhusdirektøren.