Musikkens formgiver hedret med pris

Magnus Rakeng har formgitt ikoniske plateutgivelser og turnéplakater for noen av Norges mest kjente artister. Nylig mottok han Jacob-prisen for sitt banebrytende arbeid.

Magnus Rakeng har vært sentral i utformingen av ikoniske plateutgivelser og turnéplakater, og viser hvordan design knyttet til musikk er en egen og viktig bransje, så vel som et håndverk.

Visuelle univers for artister som Aurora, Bjørn Eidsvåg, deLillos og Susanne Sundfør bærer signaturen hans. Samtidig møter millioner av nordmenn daglig typografien og formspråket hans, ofte uten å vite hvem som står bak.

Nylig ble grafisk designer, kunstner og fontdesigner Magnus Rakeng hedret med Jacob-prisen for sitt banebrytende arbeid innen skriftdesign og typografi.

Jacob-prisen ble etablert i 1957, og er oppkalt etter gullsmed Jacob Tostrup Prytz, som også var den første mottakeren. Prisen gis årlig til utøvere som har hatt stor betydning for utviklingen av design- og arkitekturfagene i Norge.

– En stor del av jobben min handler om å lage løsninger som fungerer så godt at de nesten blir usynlige. Lesbarhet, presisjon og funksjon kommer alltid først, enten det er på en mobilskjerm, i kollektivtrafikken eller i en nettbank, sier Rakeng.

Ifølge juryen har Rakeng vært en sentral premissleverandør for utviklingen av moderne skriftdesign i Norge:

– Rakengs arbeider kombinerer funksjonalitet og estetikk med et svært høyt håndverksnivå. Han har vist hvilken kulturbyggende verdi og faglig utholdenhet som ligger i typografisk arbeid, sier juryleder Jon Amund Søfferud.

Juryens kjennelse peker også på bredden i arbeidene hans – fra næringsliv og offentlig sektor til en tydelig rolle i norsk musikkliv. Arbeidene har dessuten fått internasjonal utbredelse, blant annet gjennom skrifter brukt av Coca-Cola og designtidsskriftet Eye Magazine.

– I en tid der kunstig intelligens utfordrer grunnleggende prinsipper om originalitet og menneskelig uttrykk, er det særlig viktig å anerkjenne utøvere som minner oss om verdien av ekte håndverk. Rakengs skriftdesign kommer ikke fra teknologi, men fra tiår med presisjon, formfølelse og faglig integritet, sier Søfferud.