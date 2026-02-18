Parken kulturhus i Ålesund. Til høyre kulturhusleder Hans Pareliussen.

(Foto: Anne Marthe Vestre Berge)

Kulturhus starter residensordning

18.02.2026
- Red.

– Høyere aktivitet enn noensinne, men åpning for mer utviklingsarbeid på scenen. Parkens kulturhusleder inviterer artister, scenekunstnere og kompanier til å lage forestilling ved huset.

Parken kulturhus i Ålesund lyser for første gang ut residens, og skriver i en pressemelding at de inviterer artister, scenekunstnere og kompanier til å søke om utvikling og ferdigstilling av et kunstnerisk prosjekt. Prosjektet som velges ut skal presenteres for publikum i 2027.

De søker i hovedsak sceneprosjekter innen musikk, dans, teater og tverrkunstneriske uttrykk, men skriver at de er åpne for søknader i alle formater. Tilknytning til Møre og Romsdal er ønskelig, men ikke et krav.

– Selv om kulturhuset har høyere aktivitet enn noensinne, så ser vi luker i året der vi kan bruke scenen til utviklingsarbeid og utforskning, sier kulturhusleder Hans Pareliussen. Det er derfor veldig fint å kunne invitere inn kunstnere, musikere, skuespillere eller andre og tilby scenefasilitetene våre til et skikkelig dypdykk,

I pressemeldinga skriver de at kunstnere trenger tid og tilgang på rom og tekniske fasiliteter mens man enda er i prøvetid. Samt at mange scener har tett program og da blir det ofte lite tid for kunstnerne i den siste fasen før premiere.
– Dette gleder vi oss til! sier Jorunn Kjersem Hildre, arrangementsansvarlig på kulturhuset, som også er mentorutdannet. Hun vil stå for oppfølging av prosjektene som velges ut.

KulturhusParken kulturhus i Ålesund

