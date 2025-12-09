Tone Østerdal

Tone Østerdal har vært direktør i Music Norway siden høsten 2022. Nå fratrer hun på grunn av alvorlig sykdom. (Foto: Dev Dhunsi)

AktueltBransjen

Fratrer på grunn av sykdom

Publisert
09.12.2025
Skrevet av
- Red.

Music Norways direktør trer til side på grunn av alvorlig sykdom.

Som kjent har direktør Tone Østerdal vært sykmeldt siden begynnelsen av året, skriver Music Norway.
– Jeg lever med en alvorlig kreftdiagnose, og har etter hvert måttet innse at jeg ikke har helse til å komme tilbake i den kapasiteten jeg mener at stillingen som direktør krever. Jeg har derfor valgt å fratre som direktør, og på denne måten gi styret mulighet til å lyse ut stillingen uten videre opphold.

Det forteller direktør Tone Østerdal i et nyhetsbrev fra Music Norway.

– Dette innebærer også en mer forutsigbar situasjon for de ansatte framover. Jeg er selvfølgelig lei meg for å fratre åremålet mitt etter kun tre år. Samtidig er jeg takknemlig for å ha fått muligheten til å inneha en utrolig privilegert jobb, der jeg har fått lede en organisasjon som utelukkende jobber for å forsterke mulighetene til aktørene i norsk musikkliv, med svært dedikerte og kompetente medarbeidere, skriver Østerdal videre.

Tone Østerdal vil gå over i en nyetablert deltidsstilling som spesialrådgiver for politikk og myndighetsdialog fra årsskiftet. De ansatte i Music Norway ble orientert om endringen på et allmøte medio november.

Samtidig lyses altså direktørstillingen ut, denne finnes også som stillingsannonse på ballade.no for tiden.

Music Norways styreleder Stein Bjelland kommenterer:
– Vi i styret setter stor pris på Tones vilje til å finne en best mulig løsning i det som unektelig er en kjip og krevende situasjon. Det er raust av henne å tre til side nå, og dermed gi styret muligheten til å igangsette arbeidet med neste kapittel. Så er både jeg og resten av styret glade for å kunne beholde Tones unike kompetanse i en ny rolle, og ser fram til videre samarbeid.

direktørKulturdepartementetMusic NorwayTone Østerdalutenriksdepartementet

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

