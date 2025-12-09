Fratrer på grunn av sykdom

Music Norways direktør trer til side på grunn av alvorlig sykdom.

Som kjent har direktør Tone Østerdal vært sykmeldt siden begynnelsen av året, skriver Music Norway.

– Jeg lever med en alvorlig kreftdiagnose, og har etter hvert måttet innse at jeg ikke har helse til å komme tilbake i den kapasiteten jeg mener at stillingen som direktør krever. Jeg har derfor valgt å fratre som direktør, og på denne måten gi styret mulighet til å lyse ut stillingen uten videre opphold.

Det forteller direktør Tone Østerdal i et nyhetsbrev fra Music Norway.

– Dette innebærer også en mer forutsigbar situasjon for de ansatte framover. Jeg er selvfølgelig lei meg for å fratre åremålet mitt etter kun tre år. Samtidig er jeg takknemlig for å ha fått muligheten til å inneha en utrolig privilegert jobb, der jeg har fått lede en organisasjon som utelukkende jobber for å forsterke mulighetene til aktørene i norsk musikkliv, med svært dedikerte og kompetente medarbeidere, skriver Østerdal videre.

Tone Østerdal vil gå over i en nyetablert deltidsstilling som spesialrådgiver for politikk og myndighetsdialog fra årsskiftet. De ansatte i Music Norway ble orientert om endringen på et allmøte medio november.

Samtidig lyses altså direktørstillingen ut.

Music Norways styreleder Stein Bjelland kommenterer:

– Vi i styret setter stor pris på Tones vilje til å finne en best mulig løsning i det som unektelig er en kjip og krevende situasjon. Det er raust av henne å tre til side nå, og dermed gi styret muligheten til å igangsette arbeidet med neste kapittel. Så er både jeg og resten av styret glade for å kunne beholde Tones unike kompetanse i en ny rolle, og ser fram til videre samarbeid.

