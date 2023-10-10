Familieoperaen Cella mi sto på programmet både som DKS-forestilling og som festivalkveld under Kamfest 2023.(Foto: Kristian Wanvik/Trondheim Kammermusikkfestival)

Slik jobbet kammermusikkfestivalen for å trekke unge

Publisert
10.10.2023
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Trondheim Kammermusikkfestival setter rekord, og er ekstra stolte over at halvparten av de besøkende var barn, unge og studenter.

1. oktober var festivalen over etter ei uke med kammermusikk i forskjellige former. Kammermusikkfestivalen – også brandet som Kamfest – oppsummerer med at halvparten av publikum i år er barn og unge.

– Det har vært et bevisst ønske fra oss og en satsing i programmeringen til årets festival. Vi har arrangert babyopera med målgruppe fra 0 år og har hatt lave billettpriser for studenter. Vi har hatt to utsolgte forestillinger med Bukkene bruse på Badeland og en høyere andel studenter enn tidligere på festivalkonserter som Barokksolistene i Dokkhuset og Kyiv kammerkor i Nidarosdomen, sier festivalsjef Sigmund Tvete Vik.

Han beskriver til Ballade.no at de har jobbet over flere år for å programmere – og markedsføre seg – mot barn og unge. Også Trondheim som studentby har de bygget på. På en konsert der flere av musikerne var studenter, kom naturlig nok også flere studenter blant publikum.

Rabatt, gratiskonserter og samarbeid
– Gratulerer med gode besøkstall – hvor mye koster det dere å trekke inn barn og unge på rabatterte billetter? For eksempel; hvor mye høyere ville billettinntektene landet om dere solgte barne- og unge-billettene til full pris?
– For konsertene som ble utsolgt, som Nattkonserten i Domen, ville vi nok ha tjent inn mer hvis vi tok fullpris for alle. Konkret på den konserten «taper» vi rundt 30 000 kroner. På andre konserter har vi mer kapasitet, og da er det bedre å trekke flere barn/studenter til lav billettpris enn å ikke få dem på konsert i det hele tatt. På konsertene som er spesielt målrettet barn og barnefamilier, som Operafrø (0-1 år) og Bukkene Bruse på Badeland (fra 3 år), er det veldig naturlig å ha redusert pris for barn/familier, skriver Tvete Vik til Ballade. Han mener dét også handler om at det er viktig at alle skal ha råd til å ta med barn på kunst og kultur.

De har også samarbeidet om skolekonserter på dagtid med noen av produksjonene under festivalen.
– I år var det Fargespill Trondheim, familieoperaen Cella mi og The Playhouse Sessions med Barokksolistene. Noen er i samarbeid med Den kulturelle skolesekken, mens konserten med Barokksolistene tilbød vi gratis til elever fra videregående skoler i regionen med Musikk dans drama-linje. I teorien kunne vi kanskje ha solgt fullpris-billetter, men ser det som en del av festivalens samfunnsoppdrag å bidra med høykvalitetstilbud til denne spesifikke målgruppen.

Nattkonsert i Domen. (Foto: Kammermusikkfestival/Kristian Wanvik)

Trondheim Kammermusikkfestival hadde igjennom sine festivaldager 24. september–1. oktober inne mer enn 9000 publikummere. Dette teller både billettløsere og skolekonsertelever.
– Alt i alt tror vi ikke det «koster» oss noe å ha lave barne- og studentpriser. Vi vil tjene det inn andre steder, ikke minst på lang sikt. Vi har alle et ansvar for å inspirere neste generasjon publikummere, skriver Sigmund Tvete Vik.

Relaterte saker

Trondheim Kammermusikkfestivals administrasjon omfatter nå tre heltidsstillinger: Fra venstre produsent Gunn Mogseth Skrove, festivalsjef Sigmund Tvete Vik og daglig leder for TICC, Kristin Reigstad

Kamfest på heltid

Trondheim Kammermusikkfestival satser administrativt for å være ledende i musikkformidling.

Flere saker

Fra konsert med Aurora under Arrangørkonferansen i Ålesund i

Brudd mellom TONO og Norske Konsertarrangører

Fra første juli må konsertarrangører forhandle individuelt med TONO. Også avtalen med Norsk Musikkråd er sagt opp, forhandlinger pågår.

Dmytro Kumar i

Det ukrainske metalbandet 1914 til Inferno 2023 som kulturelle ambassadører

Det ukrainske metalbandet 1914 avlyste konserten på Inferno sist påske. Nå er det klart at de kommer neste år, for...

Theodor Kittelsens Soria Moria slott,

Nasjonalromantikk, folkemusikk og historieløshet

Er moderne norsk folkemusikk nasjonalromantisk? Spørsmålet er aktuelt etter et innslag i NRK P2s Spillerom, skriver Gjermund Kolltveit.