Music Export Norway med egen CD-serie

– Vi vil vil takke for den fantastiske responsen vi fikk vedrørende den nye CD-serien vår, sier Inger Dirdal i Music Export Norway. I anledning MIDEM-messen i Cannes gir MEN ut fire rykende ferske plater under «Norway Now»-logoen, med nærmere sytti aktuelle utøvere fra feltene metal, pop, rock og folkemusikk/verdensmusikk. Ballade presenterer her den fullstendige listen over deltagerne, og har også snakket med representanter for folkemusikk- og metal-mijøet, for å høre hvordan de ser på initiativet.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Den korte tidsfristen som var satt, og den enorme mengden innsendte bidrag, gjorde oss på ingen måte arbeidsledige i julen, sier Dirdal, som kan fortelle at de første fire CDene blir klar til MIDEM-messen i Frankrike i slutten av måneden. Nå gjenstår bare trykkeprosessen hos det Dirdal omtaler som «våre sjenerøse samarbeidspartnere DCM Digitalfabrikken».

De resterende fire CDene, som vil ta for seg genrene jazz, elektronika, klassisk og blues/country, skal etter planen være klar til SXSW-messen i Austin, USA i mars.

— Målet er å kunne oppdatere CDene årlig, slik at vi stadig vil ha nytt materiale å tilby, sier MEN-lederen. – CDene skal være et arbeidsverktøy i profileringen av norsk musikk internasjonalt, og vil brukes aktivt i arbeidet for å oppnå lansering og presseomtale for aktuelle artister.

MEN stablet i begynnelsen av januar på bena fire juryer, som vurderte de innsendte bidragene som var kommet inn. Den endelige band- og låtsammensetningen i metal-kategorien ble:

Audiopain («Revel In Desecration»), Einherjer («Ironbound»), El Caco («Suffocate»), Enslaved («The Dead Stare»), In_Zekt («Concrete Skin»), Lost at Last («Sucker»), Lowdown («State Of Mind»), Lumsk («Ormin Lange»), MindGrinder («Deception»), Nocturnal Breed («Motormouth»), Octavia («Lifelines of Depths»), Ragnarok («Blackdoor Miracle»), Red Harvest («Cybernaut – Liquid Reality Fix»), Stonegard («Barricades»), Thulsa Doom («Kick Me»), Zeenon («Superior Control System»), Zyklon («Core Solution»).

Ballade har snakket med en ekspert på metalfeltet, redaktør Frode Øien i Scream Magazine, for å få hans umiddelbare reaksjoner på tiltaket:

— Jeg synes utvalget høres okay ut, men jeg savner nok den litt mer klassiske metal-musikken. Denne samleplaten byr generelt på ganske tunge, mørke og ekstreme greier, men sånn sett er det jo ganske representativt for det som skjer i Norge om dagen, med mye fokus på det ekstreme. Den samme tendensen speiler seg jo i kandidatene til Spellemann- og Alarm-prisene.

Frode Øien synes initiativet til MEN er «greit nok», men er ikke like overbevist om at effekten vil bli spesielt målbar:

— Jeg tror utlandet generelt er ganske obs på hva som skjer på metalsiden i Norge. Metal-labeler er generelt flinke til å promotere sine artister, samtidig som musikerne selv jobber bra med bygging av nettverk. Jeg tror ikke man har noe å tape på et initiativ som dette, men jeg ser kanskje ikke de helt store gevinstene, heller.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Innen «trad/world»-segmentet, som bl.a. omfatter norsk og samisk folkemusikk, har MEN samlet følgende artister:

Elias Akselsen/Gjertrud’s Sigøynerorkester («Vil du ganga den veg»), Kirsten Bråten Berg («Drømmehesten»), Mari Boine («Gula Gula»), Bruvoll/Halvorsen («Ungjentedraum»), Bukkene Bruse («Fanitullen»), Cissokho System («Kaïra»), Fri Flyt («Saman i gaman»), Karvan («Damali – Leyro»), Annbjørg Lien («Loki»), Susanne Lundeng («Pols fra Beiarn»), Majorstuen («Rett vest med Eric Øst»), Øyonn Groven Myhren («Kivlemøyane»), Knut Reiersrud, Hans Fredrik Jacobsen, Vajra («Mother Himalaya»), Johan Sara jr. («Himba»), Sturla Eide Sundli & Andreas Aase («Almhjell»), Trio Hardanger («Rudl»), Utla («Hudredåm»), Niko Valkeapää («Cakcii»).

Ola K. Berge i Norsk Folkemusikkformidling er – i likhet med Øien – det vi vel kan kalle «avmålt begeistret» for tiltaket.

— Jeg synes utvalget forsåvidt er relativt greit. Men jeg er lei for at man ikke har tatt med rene solister, som er en veldig viktig del av den norske folkemusikktradisjonen. Felespillere som Annbjørg Lien og Susanne Lundeng er i denne forbindelse representert med band, slik at solokvedingen til Øyonn Groven Myhren blir det mest eksotiske innslaget her. Det er alltid vanskelig å spå hva som kan slå an i utlandet, men akkurat her føler vi at MEN har hoppet bukk over et viktig felt.

I følge Berge er det heller ikke sikkert at det vil bli årlige MEN-utgivelser innenfor folkemusikk-feltet.

— Vi vil derfor fortløpende vurdere behovet for flere utgivelser i vår egen «Folkogdans.no»-serie, som også retter seg mot utlandet, og hittil har manifestert seg i to utgivelser. Folkemusikkmiljøet har ikke like utviklede distribusjonskanaler ut mot verden som metal-miljøene, og heller ikke den økonomiske plattformen som MEN skal skilte med. Vi er derfor glade for alle nye kanaler som oppstår, og håper at de to eksport-tiltakene ikke skal trå i veien for hverandre.

Innen rock-feltet er følgende innsendte bidrag plukket ut til å markedsføres under «Norway Now»-etiketten:

Al Deloner («Pickin`up the pieces»), Alpine those Myriads! («Friday»), Amulet («Breaking News»), Amundsen («Band Aid»), Bronco Busters («Running Out Of Class»), Briskeby («Hey baby»), Cato Salsa Experience («Lovesick»), Cloroform («Hey You Let’s Kiss»), Cocktail Slippers («Oh boy»), Emmerhoff & The Melancholy Babies («Caravanserai»), Frode Fivel («High Heels»), Gluecifer («A Call From The Other Side»), Helldorado («You Sucker»), Kite («As Worlds Collide»), Low Frequency in Stereo («Man don’t walk»), Real Ones («Bratislava»), Ricochets («The Ghost Of Our Love»), Serena Maneesh («Drive Me Home the Lonely Nights»), Sergeant Petter («City of Greens»), Silver («Condem Nation»), The Jessica Fletchers («Bloody Seventies Love») og WE («Lost Crossroad Found».)

I popkategorien vil disse artistene være representert på en egen samle-CD: Bel Canto («Feels like I´m already flying), D’Sound («I Just Can’t Wait»), Dadafon («Move»), Erik Faber («Century»), Finn Coren («The Smile»), Furia («Right on Time»), Gisli («How about that»), Jim Stärk («No Time Wasted»), Julian Berntzen («Girl From Town»), Karen Jo Fields («Chase The Blue»), Karin Park («Superworldunknown»), Kaada («That’s Life O-Oh»), Lorraine («Perfect Cure»), Maria Arredondo («Just a Little Heartache»), Maria Solheim («Kissing»), Noora («Zeros»), Samsay («Pure to me»), The Margarets («Alain Delon»), Thomas Dybdahl («From Grace»), William Hut («Twin Town»), Winta & Anton Gordon («Hot Romance (Rok With You)»).

— Vi har planlagt å følge opp med fire nye utgivelser til neste år, forteller Inger Dirdal. – Vi vil da legge vekt på hvilke genre som har gitt best respons, og også hvilke felt det har skjedd mest innefor siden sist. Vi forholder oss hele tiden til det materialet som blir sendt til oss, og har ingen ønsker om å bli noen slags «best of Norway»-fabrikk. Disse utgivelsene skal rett og slett bli et praktisk verktøy for alle som jobber mot det internasjonale musikkmarkedet.