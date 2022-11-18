Aktivist mellom tonene

Saken ble først publisert på Norges musikkhøgskoles hjemmesider, og er skrevet av Karina Ayguavives Krokaa. Teksten er gjengitt her med tillatelse.

Entusiasmen til komposisjonsstudent Ida Grande Kaurin lyser gjennom Zoom-vinduet helt fra Paris, der hun for øyeblikket er på utveksling. Om noen få dager er det debutkonsert med Kaurins hjertebarn: Ensemble LIME – angivelig Musikkhøgskolens første mikrotonale ensemble.

Hun gir komponist og tidligere lærer Jon Øivind Næss noe av æren for å ha introdusert henne for tonene mellom tonene. En ny verden åpnet seg da hun forstod at hun kunne sette en kvarttone mellom to halvtoner.

– Jeg ble helt mind blown. Jeg har gått fra å ha tolv toner til så mange jeg vil. Det er så mye å oppdage, så mye å prøve ut. Jeg kjente at nå er det er ingen vei tilbake, sier hun.

Stormannsgalskap?

Gjennom en skoleoppgave der hun skulle presentere den ideelle konsertopplevelsen, ble ideen om et eget ensemble født. Hun ler rått idet hun forteller at hun fikk ganske dårlig tilbakemelding på oppgaven. Likevel klarte hun ikke å slippe tanken, og begynte å sjekke temperaturen hos medstudenter og musikere.